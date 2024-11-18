رئيس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة بل لأحزاب تعارض سياسة الحكومات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان– فاز النائب أحمد الصفدي بموقع رئيس مجلس النواب في الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين الذي افتتح أعماله صباح أمس جلالة الملك عبد الله الثاني بخطبة العرش.
وحصل الصفدي مرشح ائتلاف 5 كتل نيابية على 98 صوتا، فيما حصل منافسه النائب صالح العرموطي مرشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي على 37 صوتا، مقابل ورقتين بيضاء من أصل 137 نائبا حضروا الجلسة من أصل 138 نائبا.
وفاز بموقع النائب الأول لرئيس المجلس النائب مصطفى الخصاونة بالتزكية، كما فاز بموقع النائب الثاني لرئيس المجلس النائب احمد هميسات، فيما فاز بموقع المساعدين بالانتخاب النواب محمد المراعية وهدى نفاع.
وقال الصفدي في كلمة له عقب الفوز برئاسة المجلس، إنه لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت القبة، بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات، ولن نقبل ولن نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن، ولا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن، ولا ولاء، ولا انتماء إلا لعميد آل البيت الأطهار، سيد الرجال، حامي الحمى، سيف الحق، الذي ما لان ولا استكان بوجه الضغوطات، فكان على عهده مع أمته، عوناً وسنداً لفلسطين، وشعبها الصامد، بوجه المحتل الغاشم.
وتابع ليس من مقام يشعر فيه المرء بعظيم الفخر والاعتزاز، أبلغ وأكثر مجداً، يطال في النفس أسمى المعاني، سوى مقام الإنصات لصوت الحكمة، والتي تجلت بحديث جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى لدى تفضله بإلقاء خطبة العرش السامي.
ورفع الصفدي لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، باسم مجلس النواب معاني الفخر والاعتزاز، حيث لم يبخل الأردن يوماً عن دعم قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فكان في خندق الدفاع عنها، مسخراً كل الطاقات والجهود لتكون فلسطين دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وقد قدم الأردن في هذا الإطار واجب الضمير تجاه إخوة نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير.
وقال جرت اليوم منافسة رسخنا معها مشهداً ديمقراطياً تجلت فيه مسارات العمل الحزبي والكتلوي وكان معها المجلس سيد نفسه، لا يؤمن بالإقصاء ولا يقبل به، بل ينادي الجميع فيه بالعمل بروح الزمالة التي تستدعي أن نطوي مشهد الانتخابات، والسير بتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية، فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف، والأردن ملكا وشعبا وأرضاً، هو الثابت الذي يُفتدى بالمهج والأرواح.
وأضاف في حال نالت الحكومة ثقة مجلس النواب، فإنها إن تقدمت بخطوة للتعاون سيتقدم المجلس بخطوتين، مؤكداً أن مضامين خطبة العرش السامي، ستكون الخريطة التي يسير المجلس وفقها نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بمسعى التعاون مع الفصل المرن بين السلطات بغاية وهدف واحد، نحو رفعة الوطن وتحسين معيشة المواطن.
وقال السلام على أرواح الشهداء وهي تعانق السماء شوقاً لوعد الله، والسلام على شعبنا الوفي العظيم، والذي كان جبهة الصمود في زمن الفوضى والخراب.
وتابع: بالحديث عن فلسطين، مهبط القلب والوجدان، فإني أرفع باسمكم جميعاً لقائدنا المفدى، وأبناء شعبنا العزيز أعظم معاني الفخر والاعتزاز، حيث لم يبخل الأردن يوماً عن دعم قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فكان في خندق الدفاع عنها، مسخراً كل الطاقات والجهود لتكون فلسطين دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وقد قدم الأردن في هذا الإطار واجب الضمير تجاه أخوة نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير، فكان يكسر الحصار عن غزة الجريحة، مقدماً كل جهد سياسي ودبلوماسي وإنساني ليكون هذا الوطن في مقدمة ركب الدفاع عن فلسطين وهي التي قال عنها مولاي المفدى بأنها ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس الشريف، سائرين على نهج الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه لمّا قال (وما قضية فلسطين إلا جزء من نفسي وقطعة من قلبي).
ووجه الصفدي الكلام النواب، بالقول الزميلات والزملاء الكرام، مستقلين وحزبيين، أقول بصوت الضمير والواجب تجاه الأردن، يجب أن نعمل وفق قاعدة واضحة وثابتة، غايتها خدمة الأردن وأبناء شعبنا العظيم، وعليه يجب الإدراك بأنه لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت هذه القبة، بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات، ومثلما أننا لن نقبل التشكيك بأي من الزملاء الذوات، فإننا لن نقبل ولن نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن، وهذا بالتأكيد أمر تحرصون عليه جميعاً، وسيكون مرجعنا في عملنا على الدوام دستورنا الجامع، ونظامنا الداخلي، عاقدين العزم بأن يصب أداء الكتل القادمة من رحم الأحزاب، نحو تجويد العمل على نحو برامجي يحقق آمال وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.
ووجه كلامه للحكومة بالقول، إذ أبارك لدولة رئيس الوزراء د.جعفر حسان وفريقه الوزاري ثقة جلالة الملك، فإني أؤكد بأن الحكومة وأمام الاستحقاق الدستوري بنيل الثقة من عدمها من قبل مجلس النواب، ستكون إذا ما قدر لها نيل الثقة، أمام مهام وطنية كبيرة تضمنها كتاب التكليف السامي، وتأكد دولة الرئيس إذا تقدمت الحكومة بخطوة نحو التعاون مع مجلس النواب، سوف نتقدم خطوتين، وقد كان بادرة تفاؤل منكم، وجود أعضاء في هذه الحكومة من مجالس منتخبة سواء كانت برلمانية أو بلدية، مؤكداً باسم زملائي جميعاً أن مضامين خطبة العرش السامي، ستكون الخريطة التي نسير وفقها نحو تحقيق أهدافنا الوطنية، ومسعانا التعاون مع الفصل المرن بين السلطات، غايتنا وهدفنا واحد، نحو رفعة الوطن وتحسين معيشة المواطن.
وقال إن أمام لجان المجلس المقبلة بوصفها مطبخ التشريع وبيت الخبرة والكفاءة، مهام كبيرة، بتجويد مشاريع القوانين والبقاء على تماس مع قضايا المواطنين والأخذ بكل الآراء والمقترحات مع أصحاب الاختصاص بما يخدم المصلحة العامة، وكلي ثقة بأن مجلسنا عند استحقاق انتخاب اللجان، سيختار الأكفأ في المكان الأنسب، شاكراً لكم مرة أخرى ثقتكم الغالية، متقدماً بالتحية للزميل صالح العرموطي، حيث جرت اليوم منافسة رسخنا معها مشهداً ديمقراطياً تجلت فيه مسارات العمل الحزبي والكتلوي وكان معها المجلس سيد نفسه، لا يؤمن بالإقصاء ولا يقبل به، بل ينادي الجميع فيه بالعمل بروح الزمالة التي تستدعي أن نطوي مشهد الانتخابات، والسير بتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية، فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف، والأردن ملكا وشعبا وأرضاً، هو الثابت الذي يُفتدى بالمهج والأرواح.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته التي عقدها أمس برئاسة النائب الأقدم في النيابة مجحم الصقور بتلاوة الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورته العادية الأولى في الـ 18 من تشرين الثاني "نوفمبر" والإرادة السامية بإرجاء تلك الدورة، كما قرأ النواب الفاتحة على أرواح شهداء الأردن وفلسطين وغزة.
وفي كلمة افتتح بها النائب مجحم الصقور، الجلسة الأولى، قال إن خطاب جلالة الملك عبد الله يشكل خريطة الطريق لعمل مجلس النواب وكذلك الحكومة وكافة مؤسسات الدولة لتحقيق المنشود لشعبنا وقيادتنا الحكيمة.
وأضاف اننا نقف خلف قيادة الملك وجهوده المتواصلة لوقف العدوان على غزة مشيرا الى الموقف الاردني الثابت والراشد تجاه القضية الفلسطينية والعودة لطاولة الحوار لوقف كافة الجرائم.
وقال الصقور ان المجلس العشرين هو أول مجلس نيابي يتم انتخابه ضمن مخرجات منظومة التحديث السياسي ومشاركة حزبية جاءت بعد انتخابات نزيهة وشفافة وكانت مثالا يحتذى للقاصي والداني.
وتابع إن شعبنا في المدن والقرى والبوادي والمخيمات كانوا مصدرا للفخر والاعتزاز وكانوا على الموعد في استحقاقهم الدستوري الأمر الذي يجعل المجلس الحالي أن يتحمل مسؤوليته ويمارس حقه الرقابي والرقابي وأن تبنى جسور الثقة والقناعة والتي هدفها الأول والأخير المواطن
وخلال الجلسة قام النائب عطا الله الحنيطي بتوقيع أول مذكرة نيابية وقعها 15 نائبا، طالب فيها الحكومة بالوقوف على قضية لائحة الأجور الطبية الجديدة والخلاف الحاصل ما بين القطاع الطبي وشركات التأمين، وإيجاد الحلول لهذا الموضوع، لا سيما وأن المتضرر من هذه الأزمة متلقو الخدمة من الموظفين في القطاع الخاص وبعض النقابات، وجلهم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
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