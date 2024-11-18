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رئيس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة بل لأحزاب تعارض سياسة الحكومات

11/18/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان– فاز النائب أحمد الصفدي بموقع رئيس مجلس النواب في الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين الذي افتتح أعماله صباح أمس جلالة الملك عبد الله الثاني بخطبة العرش.
وحصل الصفدي مرشح ائتلاف 5 كتل نيابية على 98 صوتا، فيما حصل منافسه النائب صالح العرموطي مرشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي على 37 صوتا، مقابل ورقتين بيضاء من أصل 137 نائبا حضروا الجلسة من أصل 138 نائبا.
وفاز بموقع النائب الأول لرئيس المجلس النائب مصطفى الخصاونة بالتزكية، كما فاز بموقع النائب الثاني لرئيس المجلس النائب احمد هميسات، فيما فاز بموقع المساعدين بالانتخاب النواب محمد المراعية وهدى نفاع.
وقال الصفدي في كلمة له عقب الفوز برئاسة المجلس، إنه لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت القبة، بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات، ولن نقبل ولن نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن، ولا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن، ولا ولاء، ولا انتماء إلا لعميد آل البيت الأطهار، سيد الرجال، حامي الحمى، سيف الحق، الذي ما لان ولا استكان بوجه الضغوطات، فكان على عهده مع أمته، عوناً وسنداً لفلسطين، وشعبها الصامد، بوجه المحتل الغاشم.
وتابع ليس من مقام يشعر فيه المرء بعظيم الفخر والاعتزاز، أبلغ وأكثر مجداً، يطال في النفس أسمى المعاني، سوى مقام الإنصات لصوت الحكمة، والتي تجلت بحديث جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى لدى تفضله بإلقاء خطبة العرش السامي.
ورفع الصفدي لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، باسم مجلس النواب معاني الفخر والاعتزاز، حيث لم يبخل الأردن يوماً عن دعم قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فكان في خندق الدفاع عنها، مسخراً كل الطاقات والجهود لتكون فلسطين دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وقد قدم الأردن في هذا الإطار واجب الضمير تجاه إخوة نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير.
وقال جرت اليوم منافسة رسخنا معها مشهداً ديمقراطياً تجلت فيه مسارات العمل الحزبي والكتلوي وكان معها المجلس سيد نفسه، لا يؤمن بالإقصاء ولا يقبل به، بل ينادي الجميع فيه بالعمل بروح الزمالة التي تستدعي أن نطوي مشهد الانتخابات، والسير بتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية، فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف، والأردن ملكا وشعبا وأرضاً، هو الثابت الذي يُفتدى بالمهج والأرواح.
وأضاف في حال نالت الحكومة ثقة مجلس النواب، فإنها إن تقدمت بخطوة للتعاون سيتقدم المجلس بخطوتين، مؤكداً أن مضامين خطبة العرش السامي، ستكون الخريطة التي يسير المجلس وفقها نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بمسعى التعاون مع الفصل المرن بين السلطات بغاية وهدف واحد، نحو رفعة الوطن وتحسين معيشة المواطن.
وقال السلام على أرواح الشهداء وهي تعانق السماء شوقاً لوعد الله، والسلام على شعبنا الوفي العظيم، والذي كان جبهة الصمود في زمن الفوضى والخراب.
وتابع: بالحديث عن فلسطين، مهبط القلب والوجدان، فإني أرفع باسمكم جميعاً لقائدنا المفدى، وأبناء شعبنا العزيز أعظم معاني الفخر والاعتزاز، حيث لم يبخل الأردن يوماً عن دعم قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فكان في خندق الدفاع عنها، مسخراً كل الطاقات والجهود لتكون فلسطين دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وقد قدم الأردن في هذا الإطار واجب الضمير تجاه أخوة نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير، فكان يكسر الحصار عن غزة الجريحة، مقدماً كل جهد سياسي ودبلوماسي وإنساني ليكون هذا الوطن في مقدمة ركب الدفاع عن فلسطين وهي التي قال عنها مولاي المفدى بأنها ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس الشريف، سائرين على نهج الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه لمّا قال (وما قضية فلسطين إلا جزء من نفسي وقطعة من قلبي).
ووجه الصفدي الكلام النواب، بالقول الزميلات والزملاء الكرام، مستقلين وحزبيين، أقول بصوت الضمير والواجب تجاه الأردن، يجب أن نعمل وفق قاعدة واضحة وثابتة، غايتها خدمة الأردن وأبناء شعبنا العظيم، وعليه يجب الإدراك بأنه لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت هذه القبة، بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات، ومثلما أننا لن نقبل التشكيك بأي من الزملاء الذوات، فإننا لن نقبل ولن نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن، وهذا بالتأكيد أمر تحرصون عليه جميعاً، وسيكون مرجعنا في عملنا على الدوام دستورنا الجامع، ونظامنا الداخلي، عاقدين العزم بأن يصب أداء الكتل القادمة من رحم الأحزاب، نحو تجويد العمل على نحو برامجي يحقق آمال وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.
ووجه كلامه للحكومة بالقول، إذ أبارك لدولة رئيس الوزراء د.جعفر حسان وفريقه الوزاري ثقة جلالة الملك، فإني أؤكد بأن الحكومة وأمام الاستحقاق الدستوري بنيل الثقة من عدمها من قبل مجلس النواب، ستكون إذا ما قدر لها نيل الثقة، أمام مهام وطنية كبيرة تضمنها كتاب التكليف السامي، وتأكد دولة الرئيس إذا تقدمت الحكومة بخطوة نحو التعاون مع مجلس النواب، سوف نتقدم خطوتين، وقد كان بادرة تفاؤل منكم، وجود أعضاء في هذه الحكومة من مجالس منتخبة سواء كانت برلمانية أو بلدية، مؤكداً باسم زملائي جميعاً أن مضامين خطبة العرش السامي، ستكون الخريطة التي نسير وفقها نحو تحقيق أهدافنا الوطنية، ومسعانا التعاون مع الفصل المرن بين السلطات، غايتنا وهدفنا واحد، نحو رفعة الوطن وتحسين معيشة المواطن.
وقال إن أمام لجان المجلس المقبلة بوصفها مطبخ التشريع وبيت الخبرة والكفاءة، مهام كبيرة، بتجويد مشاريع القوانين والبقاء على تماس مع قضايا المواطنين والأخذ بكل الآراء والمقترحات مع أصحاب الاختصاص بما يخدم المصلحة العامة، وكلي ثقة بأن مجلسنا عند استحقاق انتخاب اللجان، سيختار الأكفأ في المكان الأنسب، شاكراً لكم مرة أخرى ثقتكم الغالية، متقدماً بالتحية للزميل صالح العرموطي، حيث جرت اليوم منافسة رسخنا معها مشهداً ديمقراطياً تجلت فيه مسارات العمل الحزبي والكتلوي وكان معها المجلس سيد نفسه، لا يؤمن بالإقصاء ولا يقبل به، بل ينادي الجميع فيه بالعمل بروح الزمالة التي تستدعي أن نطوي مشهد الانتخابات، والسير بتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية، فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف، والأردن ملكا وشعبا وأرضاً، هو الثابت الذي يُفتدى بالمهج والأرواح.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته التي عقدها أمس برئاسة النائب الأقدم في النيابة مجحم الصقور بتلاوة الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورته العادية الأولى في الـ 18 من تشرين الثاني "نوفمبر" والإرادة السامية بإرجاء تلك الدورة، كما قرأ النواب الفاتحة على أرواح شهداء الأردن وفلسطين وغزة.
وفي كلمة افتتح بها النائب مجحم الصقور، الجلسة الأولى، قال إن خطاب جلالة الملك عبد الله يشكل خريطة الطريق لعمل مجلس النواب وكذلك الحكومة وكافة مؤسسات الدولة لتحقيق المنشود لشعبنا وقيادتنا الحكيمة.
وأضاف اننا نقف خلف قيادة الملك وجهوده المتواصلة لوقف العدوان على غزة مشيرا الى الموقف الاردني الثابت والراشد تجاه القضية الفلسطينية والعودة لطاولة الحوار لوقف كافة الجرائم.
وقال الصقور ان المجلس العشرين هو أول مجلس نيابي يتم انتخابه ضمن مخرجات منظومة التحديث السياسي ومشاركة حزبية جاءت بعد انتخابات نزيهة وشفافة وكانت مثالا يحتذى للقاصي والداني.
وتابع إن شعبنا في المدن والقرى والبوادي والمخيمات كانوا مصدرا للفخر والاعتزاز وكانوا على الموعد في استحقاقهم الدستوري الأمر الذي يجعل المجلس الحالي أن يتحمل مسؤوليته ويمارس حقه الرقابي والرقابي وأن تبنى جسور الثقة والقناعة والتي هدفها الأول والأخير المواطن
وخلال الجلسة قام النائب عطا الله الحنيطي بتوقيع أول مذكرة نيابية وقعها 15 نائبا، طالب فيها الحكومة بالوقوف على قضية لائحة الأجور الطبية الجديدة والخلاف الحاصل ما بين القطاع الطبي وشركات التأمين، وإيجاد الحلول لهذا الموضوع، لا سيما وأن المتضرر من هذه الأزمة متلقو الخدمة من الموظفين في القطاع الخاص وبعض النقابات، وجلهم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

MENAFN18112024000072011014ID1108898613

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