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الفايز: خطاب العرش سيكون هاديا لـالأعيان بأداء واجبه الدستوري

11/18/2024 2:37:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- عقد مجلس الأعيان برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، أولى جلساته في الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الاثنين بخطاب العرش السامي.
وانتخب المجلس لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي تضم الأعيان: سمير الرفاعي، الدكتور رجائي المعشر، محمد داودية، عيسى مراد، وعبلة عماوي.
كما اختار الأعيان سمير الرفاعي نائبا أول لرئيس المجلس، وعبدالله النسور نائبا ثانيا، وسهير العلي والدكتور زهير أبو فارس مساعدين للرئيس.
وأكد الفايز أن خطاب العرش السامي سيكون هاديا لمجلس الأعيان وهو يقوم بواجبه الدستوري، من أجل تسريع الإنجاز، والمضي قدماً بمشروع الدولة الإصلاحي، مع الحرص على بناء علاقات إيجابية مع الحكومة ومجلس النواب، بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية وفق الدستور وانطلاقا من السعي نحو تحقيق رؤى وطموحات جلالة الملك وتطلعات شعبنا، وأن نواجه التحديات معا بأقصى درجات التعاون وبروحية الفريق الواحد.
وأشار إلى أن مشهد افتتاح جلالة الملك للدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين بخطاب العرش السامي، يعزز مسيرتنا الديمقراطية، ويؤكد وجود إرادة سياسية من لدن جلالته على تعزيز المسيرة البرلمانية، وبناء الأردن القادر على مواجهة التحديات، داعيا الجميع للوقوف الى جانب الوطن ومصالحه، والتصدي لأي محاولات تستهدف أمننا واستقرارنا، ففي هذه الظروف، والاردن يخوض معركة الدفاع عن الثوابت الاردنية والفلسطينية، علينا أن نكون صفا واحدا خلف جلالة الملك، وان يكون ايماننا راسخا ومطلقا بأن امن الاردن واستقراره اولوية، فلا مصلحة تعلو فوق مصلحة الأردن.
وقال إن خطاب العرش يرسم ملامح مسيرة مستقبل مملكتنا، حيث أكد جلالته أن مسيرة التحديث الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية لا رجعة عنها، وتسير وفق منهجية واضحة، مرتكزة إلى برامج تنفيذ محددة، مشيرا إلى أن خطاب العرش يرسم ملامح المستقبل بثقة وأمل، وفيه وجه جلالته الجميع إلى التعاون بما يمكن مملكتنا من مواصلة مسيرة البناء ومراكمة الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات.
وأعرب الفايز عن تقديره العميق لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي تمكن الاردن بحكمته وحنكته السياسية من المحافظة على أمنه واستقراره وتجاوز حالة الفوضى التي تمر بها منطقتنا ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي فرضتها الصراعات من حولنا، وبفضل رؤية جلالته بنينا نموذجنا الديمقراطي النابع من إرثنا الحضاري والثقافي والاجتماعي الملتزم بمبادئ الحرية والعدالة ووحدتنا الوطنية.
وأشار إلى جهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، فمواقف الأردن بقيادة جلالته ثابتة وواضحة وراسخة، ولا تقبل التشكيك أو المزاودة عليها من أي جهة كانت، ومواقفنا تؤكد ضرورة تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته المستقلة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، لافتا إلى أن جلالة الملك كان وما يزال في طليعة من تصدى لهذا العدوان البربري وطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وتابع، أن الأردن بقيادة جلالته كان اول من كسر الحصار المفروض على قطاع غزه، فمنذ بدء العدوان لم تتوقف قوافل الخير الهاشمية والمساعدات الانسانية والطبية، وتتواصل عبر مختلف الوسائل المتاحة، كما ان الاردن هو الدولة الوحيدة التي لها مستشفيات ميدانية في قطاع غزه والعديد من المدن الفلسطينية باعتبارها واجبا وليس منة.
وأضاف:“تمر منطقتنا في حالة فوضى ودمار ونتيجتها يواجه الأردن تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، وبسبب موقعه الجيوسياسي قدره منذ التأسيس مواجهة تحديات مختلفة وكان يتغلب عليها بعزم قيادته الهاشمية ووعي شعبه، ومنعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، مشيرا الى سياسات عدوانية اسرائيلية متواصلة تجاه بلدنا ومحاولات تهجير قسري بمختلف الوسائل لفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة باتجاه الأردن”.
وأكد أن المطلوب اليوم من مختلف مكوناتنا الاجتماعية والسياسية دعم الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وتصديه للسياسات الإسرائيلية العدوانية واعتبار جلالته التهجير القسري للشعب الفلسطيني بمثابة إعلان حرب يستوجب التصدي له بكل قوة وعزم.
وأشار إلى أن مجلس الأعيان يدرك بأن هناك ملفات مطروحة على الساحة الوطنية تدور حولها نقاشات تحمل وجهات نظر مختلفة لكن الحوار حولها لا يكون في الشارع او بإصدار البيانات وإنما بالاحتكام للمنطق والحكمة والعقلانية في حواراتنا، وان نأخذ بالاعتبار عند نقاشها مصالح الاردن وواقعه الاقتصادي والجيوسياسي بعيدا عن أي حسابات جانبية أو مصلحية.
وأدى الأعيان، الدكتور بشر الخصاونة، والدكتور رجائي المعشر، وحسين هزاع المجالي، وخولة العرموطي، ومازن دروزة، وعبلة عماوي، والدكتورة سهاد الجنيدي، اليمين الدستورية امام المجلس، لغيابهم بعذر عن اجتماع أداء اليمين الذي عقده المجلس نهاية الشهر الماضي.
وتلا أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود في بداية الجلسة، نص الإرادات الملكية السامية المتضمنة، فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من 11 نيسان الماضي، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد أمس الاثنين.
واستهل المجلس جلسته بتلاوة آيات من القرآن الكريم سندا للمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان.

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