Tuesday, 19 November 2024 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترسيخ الهوية الأردنية.. رد ملكي واضح على أي أطروحة خارجية

11/18/2024 2:37:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين امس، رسوخ الدولة الاردنية واستقرارها، وأن هذا الرسوخ يتجلى فيه البعد الوطني الذي يعزز من تواصلنا الفاعل مع الإقليم والمجتمع الدولي.
وفي هذا النطاق، بين مراقبون ومحللون، أن جلالته لم ينس القضية الفلسطينية، فهي ستبقى العنوان الأساس للسياسة الخارجية الأردنية، لافتين إلى أننا دولة تقف في وجه العدوان الصهيوني دوما، سواء سياسيا أو دبلوماسيا أو إنسانيا، وهذا البعد تمارس الاردن عبره دورا إنسانيا مهما جداً، يتحقق بدعم الأشقاء في قطاع غزة كدأبنا المستمر بدعم القضية الفلسطينية.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، قال إن خطاب العرش، شدد على ايلاء القضايا الداخلية والخارجية الأهمية، والحرص على إنجاز التحديث والتنمية السياسية والإدارية والاقتصادية، فهذه الركائز مشروع الدولة، وسيكون العمل على إنجازها عابراً للحكومات، ومحركا يسهم في صياعة حاضر ومستقبل مشرق لنا.
ولفت الماضي، إلى أن جلالته أكد أن المتاح من تطبيق هذه المشاريع من الأولويات، لما تحمله من تاثيرات إيجابية على الاقتصاد، لذا يتطلب منا ذلك، تفعيل هذا الجانب، والعمل عليه بحزم وإخلاص، لننهض باقتصادنا.
وشدد الماضي، على أن جلالة الملك، أكد أن رسوخ الدولة واستقرارها، يتجلى فيه البعد الوطني، الذي لا يمنع الأردن من التواصل مع الإقليم والمجتمع الدولي، فجلالته بين أن الأردن يعرف ما يريد، ولن يغامر بمصالحه، وأن المغامرات التي يدعو إليها بعضهم، لن تكون في صالحنا، ولا في صالح الهوية الوطنية.
وقال "جميعنا يعلم ماذا جرى للهويات الوطنية المحيطة بالأردن في السنوات الأخيرة، لذلك فإن جلالة الملك كان حريصا في خطابه بالتشديد على أهمية الحفاظ على الدولة وإمكانياتها"، مضيفا أن جلالة الملك لم ينس القضية الفلسطينية، فهي العنوان الأساس لسياستنا الخارجية، فالأردن دولة رائدة في الوقوف بوجه العدوان الصهيوني، وستقف دوما في وجهه عبر البعد السياسي والدبلوماسي والإنساني، محققا بذلك دوره الإنساني المهم جداً بدعم الأشقاء في قطاع غزة، كما دأب أيضا على دعم القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. منذر الحوارات، إن خطاب العرش الذي أكد فيه على رسوخ الهوية، وأن الاردن لا يغامر بمستقبله، رد على اصحاب الرؤى الشعبوية التي تحاول حرف مسار فاعلية هويتنا التي تتبلور في نطاق منظومة ثقافية اجتماعية ثابتة ومستقرة، لا يمكن لأحد العبث بها.
واعتبر الحوارات، أن الخطاب الملكي بهذا الشأن، رد واضح وصريح على الأطروحات التي يجري تداولها بشأن التهجير القسري للفلسطينيين، ومحاولة العبث بالهوية الوطنية والوجه السياسي للأردن.
وأكد أن جلالة الملك، أضاء نقطة جوهرية في مفهوم الهوية، فهي جزء من ثبات المستقبل، وبالتالي لن تغامر المملكة بمستقبلها عبر الانخراط في أي مشاريع قد تمسّ هويتها أو رسوخها، مشددا على أن جلالته، واثق من أننا قادرون على الصمود في وجه التحديات التي تمر بها المنطقة، وبوجه المؤامرات التي تُحاك في الغرف المظلمة، وتريد بالأردن وبالقضية الفلسطينية شراً.
وأوضح الحوارات، أن استقرار الهوية، يعكس توجهاً سياسياً، برفض المشاريع اللاهثة خلف هذا التغيير في هويتنا الوطنية، فخطاب جلالته عن أن الأردن يقف ضد أي عدوان إسرائيلي بما فيه العدوان على غزة والضفة الغربية والمقدسات في القدس، جزء من سياق واجبنا ومنطلقنا السياسي في الاردن، وبالتالي فإن جلالته، يرى بأن الوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي على غزة، نصرة للفلسطينيين، ويصب في ترسيخ الهوية الوطنية.

MENAFN18112024000072011014ID1108898611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث