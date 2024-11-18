زعيم كوريا الشمالية يطالب جيشه بالاستعداد للحرب

طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، جيش بلاده بأن يركز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الاثنين.



وذكرت الوكالة أن كيم وصف شبه الجزيرة الكورية بأنها ((أكبر نقطة ساخنة في العالم))، وذلك في كلمة ألقاها إلى قادة الكتائب في بيونغ يانغ يوم الجمعة.



كما اتهم كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتسبب في وصول التوترات في شبه الجزيرة ((إلى أسوأ مرحلة في التاريخ)).



وكانت صحيفة ((فايننشال تايمز)) البريطانية قد ذكرت أول أمس السبت، نقلاً عن مصادر، أن كوريا الشمالية تدعم الآن روسيا في حربها ضد أوكرانيا ليس فقط بالجنود والذخيرة ولكن أيضاً بالمدفعية الثقيلة.-(وكالات)