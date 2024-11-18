5 شهداء جراء قصف الاحتلال في خانيونس والبريج
التاريخ
11/18/2024 2:36:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد مواطن جراء قصف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.
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