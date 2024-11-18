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5 شهداء جراء قصف الاحتلال في خانيونس والبريج

11/18/2024 2:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.


وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد مواطن جراء قصف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.

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