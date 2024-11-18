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أنقرة ترفض طلب عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي مجالها الجوي

11/18/2024 2:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام تركية الاثنين، بأن تركيا رفضت طلبا بشأن السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ بالعبور من مجالها الجوي.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول"، إن السلطات الإسرائيلية طلبت استخدام المجال الجوي التركي لعبور طائرة هرتصوغ إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29".
وأوضحت المصادر أن السلطات التركية رفضت الطلب الإسرائيلي.
وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي، قال في بيان السبت، إنه "في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس هرتصوغ، إلغاء رحلته إلى أذربيجان، للمشاركة في قمة المناخ"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.
وكان من المقرر أن يشارك هرتصوغ في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط.
وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أن يستمر حتى 22 منه.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 11 نوفمبر الجاري، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، على خلفية الحرب في المنطقة.
وصرح أردوغان: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها"، وأضاف أن أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير التعاون أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.

MENAFN18112024000072011014ID1108898608

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