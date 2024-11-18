Tuesday, 19 November 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يسلم رده على مقترح وقف النار الأميركي

11/18/2024 2:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - على وقع محاولات الاحتلال الاسرائيلي التقدم في محور، بلدة الخيام في جنوب لبنان، قالت مصادر حكومية لبنانية إن حزب الله سلم ملاحظاته على المسودة الأميركية إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
يأتي ذلك فيما كان ينتظر وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في لبنان، الا أن هوكشتاين، أبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مساء أمس تأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية.
وأشار مسؤولون أميركيون وفق موقع "أكسيوس" الاميركي إلى أن "الكرة في ملعب الجانب اللبناني، ونريد إجابات من لبنان قبل مغادرة هوكشتاين إلى بيروت".
وكان مصدر حكومي لبناني قال إن الجانب اللبناني لديه ملاحظات على بند في المسودة الأميركية بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فهو مبهم ويحتاج إلى إعادة صياغة وربطه بالقرار الاممي 1701.
وقال المصدر إن الجانب اللبناني لن يقبل أي بند في مسودة وقف إطلاق النار قد تستدعي تغييرا بالقرار.
وقال مصادر حكومية لبنانية إن حزب الله يتعامل بانفتاح مع المسودة الأميركية لوقف إطلاق النار.
وأكد المصدر أن لبنان يتعامل مع مسودة المقترح الأميركي انطلاقا من مرجعية القرار 1701، ولا يمانع تعزيز عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق هذا القرار، شرط أن يسبقه انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.
وأكد المصدر أنه ستتم مناقشة الملاحظات على المسودة مع هوكشتاين عند وصوله إلى بيروت.
وسيتوجه هوكشتاين بعد لقاءات في بيروت إلى الكيان المحتل، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الا أنه في ضوء تأجيل زيارة هوكشتاين لبيروت فمن المحتم ان الزيارة للكيان المحتل ستتأجل كذلك.
من جانبها كشفت قناة "كان" العبرية عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية، مشيرة إلى أن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من الاحتلال بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.
ويتضمن المقترح، بحسب هيئة البث التزام حزب الله وإسرائيل بقرار مجلس الأمن 1701، وانتشار الجيش اللبناني كقوة مسلحة وحيدة في جنوب لبنان، بجانب قوات "اليونيفيل".
كما يشمل أيضا منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، وأن بيع أي أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
ويتضمن منح القوى الأمنية اللبنانية صلاحيات "الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق".
ووفقا لهيئة البث، يتضمن المقترح الأميركي أيضا انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 7 أيام ليحل محلها الجيش اللبناني تحت إشراف دولي. إضافة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة جنوب نهر الليطاني خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.
ووفق بيانات رسمية لبنانية أسفر عدوان الاحتلال عن 3445 شهيدا، و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.
ميدانيا قال حزب الله في عدة بيانات تشير إلى أن مقاتليه استهدفوا برشقات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال جنوبي بلدة الخيام.
من جانبها أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ من لبنان باتجاه نهاريا ومحيطها.
وتحدثت القناة 12 العبرية عن أضرار في منزل ومبنى ومركبات خلال دفعة صاروخية على كريات شمونة.
وكانت أنباء ذكرت بأن قوات الاحتلال قصفت بلدة الخيام بالقذائف الحارقة، خلال محاولتها التقدم باتجاه الأطراف الجنوبية للبلدة، كما شهدت الأطراف الجنوبية للبلدة اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال.
يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل المعارك عند أطراف بلدة شمع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما قصف جيش الإحتلال بالقنابل الحارقة محيط بلدة زبقين في قضاء صور وشن غارات على بلدات أخرى في المنطقة وعلى محيط بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية.
في الأثناء، أعلن الجيش اللبناني استشهاد اثنين من عناصرة بقصف للاحتلال طال مقرا للجيش ببلدة الماري في حاصبيا.
من جهته، قال حزب الله إن مقاتليه دمروا دبابة ميركافا للاحتلال بصاروخ موجه عند مثلث بلدتي طيرحرفا والجبين جنوبي لبنان، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.
كما أعلن الحزب أنه قصف كذلك ثكنة معاليه غولاني في الجولان المحتل، ومستوطنة معالوت ترشيحا، ومنطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا. وبث حزب الله صورا لاستهدافه قواعد عسكرية تابعة لجيش الإحتلال بمنطقتي، حيفا والكرمل، بصواريخ "نصر واحد" و"فجر 5.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أمس فقد استشهد 26 لبنانيا وأصيب آخرون في غارات مستمرة منذ أول من أمس للاحتلال استهدفت بلدات وقرى قضائي صور والنبطية جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن جيش الإحتلال شن 4 غارات على مدينة النبطية جنوبي البلاد، وصفتها بالأعنف منذ بدء العدوان على مناطق سكنية ومراكز تجارية، إضافة إلى 10 غارات على أحياء المدينة أدت إجمالاً إلى مقتل 15 لبنانيا وإصابة العشرات.
وأوضحت الوكالة أن طيران الاحتلال أغار على مركز للهيئة الصحية الإسلامية (تابعة لحزب الله) في عربصاليم، مما أدى لمقتل 6 مسعفين من الهيئة، كما شن 10 غارات عنيفة على أحياء وسط مدينة النبطية ومحيطها أدت لمقتل 8 لبنانيين وإصابة آخرين.-(وكالات)

MENAFN18112024000072011014ID1108898605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث