حزب الله يسلم رده على مقترح وقف النار الأميركي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - على وقع محاولات الاحتلال الاسرائيلي التقدم في محور، بلدة الخيام في جنوب لبنان، قالت مصادر حكومية لبنانية إن حزب الله سلم ملاحظاته على المسودة الأميركية إلى رئيس البرلمان
اللبناني نبيه بري.
يأتي ذلك فيما كان ينتظر وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في لبنان، الا أن هوكشتاين، أبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مساء أمس تأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية.
وأشار مسؤولون أميركيون وفق موقع "أكسيوس" الاميركي إلى أن "الكرة في ملعب الجانب اللبناني، ونريد إجابات من لبنان قبل مغادرة هوكشتاين إلى بيروت".
وكان مصدر حكومي لبناني قال إن الجانب اللبناني لديه ملاحظات على بند في المسودة الأميركية بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فهو مبهم ويحتاج إلى إعادة صياغة وربطه بالقرار الاممي 1701.
وقال المصدر إن الجانب اللبناني لن يقبل أي بند في مسودة وقف إطلاق النار قد تستدعي تغييرا بالقرار.
وقال مصادر حكومية لبنانية إن حزب الله يتعامل بانفتاح مع المسودة الأميركية لوقف إطلاق النار.
وأكد المصدر أن لبنان يتعامل مع مسودة المقترح الأميركي انطلاقا من مرجعية القرار 1701، ولا يمانع تعزيز عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق هذا القرار، شرط أن يسبقه انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.
وأكد المصدر أنه ستتم مناقشة الملاحظات على المسودة مع هوكشتاين عند وصوله إلى بيروت.
وسيتوجه هوكشتاين بعد لقاءات في بيروت إلى الكيان المحتل، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الا أنه في ضوء تأجيل زيارة هوكشتاين لبيروت فمن المحتم ان الزيارة للكيان المحتل ستتأجل كذلك.
من جانبها كشفت قناة "كان" العبرية عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية، مشيرة إلى أن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من الاحتلال بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.
ويتضمن المقترح، بحسب هيئة البث التزام حزب الله وإسرائيل بقرار مجلس الأمن 1701، وانتشار الجيش اللبناني كقوة مسلحة وحيدة في جنوب لبنان، بجانب قوات "اليونيفيل".
كما يشمل أيضا منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، وأن بيع أي أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
ويتضمن منح القوى الأمنية اللبنانية صلاحيات "الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق".
ووفقا لهيئة البث، يتضمن المقترح الأميركي أيضا انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 7 أيام ليحل محلها الجيش اللبناني تحت إشراف دولي. إضافة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة جنوب نهر الليطاني خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.
ووفق بيانات رسمية لبنانية أسفر عدوان الاحتلال عن 3445 شهيدا، و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.
ميدانيا قال حزب الله في عدة بيانات تشير إلى أن مقاتليه استهدفوا برشقات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال جنوبي بلدة الخيام.
من جانبها أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ من لبنان باتجاه نهاريا ومحيطها.
وتحدثت القناة 12 العبرية عن أضرار في منزل ومبنى ومركبات خلال دفعة صاروخية على كريات شمونة.
وكانت أنباء ذكرت بأن قوات الاحتلال قصفت بلدة الخيام بالقذائف الحارقة، خلال محاولتها التقدم باتجاه الأطراف الجنوبية للبلدة، كما شهدت الأطراف الجنوبية للبلدة اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال.
يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل المعارك عند أطراف بلدة شمع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما قصف جيش الإحتلال بالقنابل الحارقة محيط بلدة زبقين في قضاء صور وشن غارات على بلدات أخرى في المنطقة وعلى محيط بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية.
في الأثناء، أعلن الجيش اللبناني استشهاد اثنين من عناصرة بقصف للاحتلال طال مقرا للجيش ببلدة الماري في حاصبيا.
من جهته، قال حزب الله إن مقاتليه دمروا دبابة ميركافا للاحتلال بصاروخ موجه عند مثلث بلدتي طيرحرفا والجبين جنوبي لبنان، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.
كما أعلن الحزب أنه قصف كذلك ثكنة معاليه غولاني في الجولان المحتل، ومستوطنة معالوت ترشيحا، ومنطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا. وبث حزب الله صورا لاستهدافه قواعد عسكرية تابعة لجيش الإحتلال بمنطقتي، حيفا والكرمل، بصواريخ "نصر واحد" و"فجر 5.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أمس فقد استشهد 26 لبنانيا وأصيب آخرون في غارات مستمرة منذ أول من أمس للاحتلال استهدفت بلدات وقرى قضائي صور والنبطية جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن جيش الإحتلال شن 4 غارات على مدينة النبطية جنوبي البلاد، وصفتها بالأعنف منذ بدء العدوان على مناطق سكنية ومراكز تجارية، إضافة إلى 10 غارات على أحياء المدينة أدت إجمالاً إلى مقتل 15 لبنانيا وإصابة العشرات.
وأوضحت الوكالة أن طيران الاحتلال أغار على مركز للهيئة الصحية الإسلامية (تابعة لحزب الله) في عربصاليم، مما أدى لمقتل 6 مسعفين من الهيئة، كما شن 10 غارات عنيفة على أحياء وسط مدينة النبطية ومحيطها أدت لمقتل 8 لبنانيين وإصابة آخرين.-(وكالات)
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