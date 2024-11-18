القسام تقنص 5 جنود للاحتلال ببيت لاهيا وعشرات الشهداء بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الاراضي الفلسطينية- فيما قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها قنصوا 5 جنود للاحتلال في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استشهد 46 فلسطينيا بقصف طال عدة مناطق في القطاع أمس، 30 منهم شمالي القطاع.
يأتي ذلك متزامنا مع استمرار الاحتلال بعمليات نسف وتدمير للمباني السكنية وحصار مشدد.
يأتي ذلك فيما قالت زارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال يومين وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و158 مصابا ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,922 شهيدا و103,898 مصابا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
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وأكد بيان لوزارة الصحة أن جيش الاحتلال "يعلم أن العديد من المنازل والعمارات السكنية التي يستهدفها بالقصف تؤوي عشرات المدنيين النازحين، وأغلبهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من القنابل والصواريخ".
وقالت كتائب عز الدين القسام إن مقاتليها قنصوا 5 جنود إسرائيليين في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.
في ذات السياق قالت القناة الـ14 العبرية إن الطيران شن 10 غارات على بيت لاهيا واستخدم أطنانا من المتفجرات، بعد مقتل 2 من جنوده في هذه المنطقة أمس.
وأكد المصدر ذاته أن المقاوم الذي قتل الجنديين خرج من نفق تحت الأرض وقتلهما من مسافة صفر.
وبمقتل الجنديين، ارتفعت الحصيلة المعلنة من قتلى الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 798 ضابطا وجنديا، بينما أصيب 5365 ضابطا وجنديا، وفق معطيات الجيش.
وفي الضفة المحتلة ذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وواصلت حملة الاعتقالات في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، وسط اشتباكات مع مقاومين في مخيم بلاطة بنابلس.
وذكرت منصات فلسطينية أن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، بالتزامن مع اقتحام قرية جيت شرق المدينة.
وشمالي الضفة الغربية أيضا، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس.
وحاصرت قوات الاحتلال المخيم ونشرت قناصة، وسط تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع قبل أن تدفع بجرافات وآليات مصفحة إلى داخل المخيم وتُدمر شوارع وبنى تحتية. وقالت مصادر محلية إن عملية الاقتحام تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.
ونقلت منصات فلسطينية عن سرايا القدس-كتيبة نابلس أن مقاتليها ومقاومين آخرين تصدوا لقوات العدو خلال اقتحام مخيم بلاطة في محور صرح الشهداء وأمطروا جنود العدو بزخات كثيفة من الرصاص.
وذكرت الكتيبة أن مقاتليها تمكنوا من تفجير جرافة عسكرية بعبوة وإعطابها في مخيم بلاطة.
وبالقرب من نابلس أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة ودهمت عددا من أحيائها.-(وكالات)
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