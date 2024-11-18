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القسام تقنص 5 جنود للاحتلال ببيت لاهيا وعشرات الشهداء بغزة

11/18/2024 2:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الاراضي الفلسطينية- فيما قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها قنصوا 5 جنود للاحتلال في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استشهد 46 فلسطينيا بقصف طال عدة مناطق في القطاع أمس، 30 منهم شمالي القطاع.
يأتي ذلك متزامنا مع استمرار الاحتلال بعمليات نسف وتدمير للمباني السكنية وحصار مشدد.
يأتي ذلك فيما قالت زارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال يومين وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و158 مصابا ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,922 شهيدا و103,898 مصابا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
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وأكد بيان لوزارة الصحة أن جيش الاحتلال "يعلم أن العديد من المنازل والعمارات السكنية التي يستهدفها بالقصف تؤوي عشرات المدنيين النازحين، وأغلبهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من القنابل والصواريخ".
وقالت كتائب عز الدين القسام إن مقاتليها قنصوا 5 جنود إسرائيليين في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.
في ذات السياق قالت القناة الـ14 العبرية إن الطيران شن 10 غارات على بيت لاهيا واستخدم أطنانا من المتفجرات، بعد مقتل 2 من جنوده في هذه المنطقة أمس.
وأكد المصدر ذاته أن المقاوم الذي قتل الجنديين خرج من نفق تحت الأرض وقتلهما من مسافة صفر.
وبمقتل الجنديين، ارتفعت الحصيلة المعلنة من قتلى الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 798 ضابطا وجنديا، بينما أصيب 5365 ضابطا وجنديا، وفق معطيات الجيش.
وفي الضفة المحتلة ذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وواصلت حملة الاعتقالات في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، وسط اشتباكات مع مقاومين في مخيم بلاطة بنابلس.
وذكرت منصات فلسطينية أن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، بالتزامن مع اقتحام قرية جيت شرق المدينة.
وشمالي الضفة الغربية أيضا، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس.
وحاصرت قوات الاحتلال المخيم ونشرت قناصة، وسط تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع قبل أن تدفع بجرافات وآليات مصفحة إلى داخل المخيم وتُدمر شوارع وبنى تحتية. وقالت مصادر محلية إن عملية الاقتحام تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.
ونقلت منصات فلسطينية عن سرايا القدس-كتيبة نابلس أن مقاتليها ومقاومين آخرين تصدوا لقوات العدو خلال اقتحام مخيم بلاطة في محور صرح الشهداء وأمطروا جنود العدو بزخات كثيفة من الرصاص.
وذكرت الكتيبة أن مقاتليها تمكنوا من تفجير جرافة عسكرية بعبوة وإعطابها في مخيم بلاطة.
وبالقرب من نابلس أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة ودهمت عددا من أحيائها.-(وكالات)

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