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المستوطنون يستبيحون الأقصى وينفذون السجود الملحمي في ساحات المسجد

11/18/2024 2:36:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - في انتهاك صارخ؛ اقتحم المستوطنون المتطرفون أمس المسجد الأقصى المبارك ونفذوا ما يسمونه "السجود الملحمي" في ساحاته، بحماية قوات الاحتلال، في ظل مناقشات أمنية لحكومة "بنيامين نتنياهو" لملف تبادل الأسرى ضمن حملة إعلامية زائفة لمواجهة الانتقادات الداخلية والدولية بوقوفه وراء تعطيل التوصل لاتفاق.
ولتأمين تلك الانتهاكات؛ حوّلت قوات الاحتلال مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية بتعزيز الاجراءات الأمنية المشددة ونشر المزيد من العناصر المسلحة أثناء اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى وتنفيذ ما يسمونه "السجود الملحمي" في ساحاته، في انتهاك صارخ لحُرمة المسجد وللقانون الدولي.
واعتدت قوات الاحتلال على المصلين الذين تصدوا لاقتحامات المستوطنين وهم ينفذون طقوسهم التلمودية المزعومة من بينها "السجود الملحمي"، حيث يستلقي المستوطن على وجهه لتأدية هذا الطقس الذي يعتبر "أعظم درجات الخشوع في الطقوس التوراتية"، وفق مزاعمهم.
وتزامن ذلك مع قيام قوات الاحتلال بفرض إجراءات أمنية مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيطه، ومنع المصلين من وصولهم إليه.
ويستغل المتطرفون حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد قطاع غزة وتصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، من أجل استباحة المسجد الأقصى وتصعيد انتهاكاتهم في باحاته، في محاولة منهم لتحقيق هدف السيطرة الكاملة عليه وتقسيمه.
بينما يواصل الاحتلال حربه الهمجيّة ضد قطاع غزة، بدون أن تنفع كثيراً الحملة الإعلامية الصهيونية الواسعة التي تسعى لإبراز جهود الاحتلال في حل ملف تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وسط انتقادات داخلية عريضة لسياسات حكومة "بنيامين نتنياهو" تجاه الملف واتهامها بشكل متكرر من قبل عائلات الأسرى بالتقصير.
يأتي ذلك بعد أن وصلت المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة إلى حالة من الجمود الفعلي منذ عدة أشهر، بسبب تعنت "نتنياهو"، مع عدم وجود أفق واضح لاستئناف المحادثات بشكل جدي.
وفي سياق الحملة الصهيونية الزائفّة؛ تأتي مطالبات عدد من المسؤولين الأمنين في الكيان المُحتل للحكومة بتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" بشأن الأسرى، وذلك خلال اجتماعهم مع "نتنياهو" مساء أول أمس بحضور كبار قادة أجهزة الاحتلال الأمنية وعدد من الوزراء في حكومة الاحتلال.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال؛ فإن رؤساء الأجهزة الأمنية في الكيان المُحتل، مثل جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئاسة أركان جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد" ومسؤول الأسرى في جيش الاحتلال، يعتبرون أن الموافقة على مطالب المقاومة الفلسطينية بإنهاء الحرب في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال منه بالكامل، هي السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق.
وزعم هؤلاء، وفق "قناة 13 الإخبارية" بالكيان المُحتل، أن الجهود المبذولة لإعادة الأسرى تُجرى دون أي "اعتبارات سياسية"، وأنهم يعملون بكل الطرق الممكنة لإعادة الأسرى، سواء كانوا أحياءً أو غير ذلك"، بحسب مزاعمهم.
ومع ذلك؛ فإن حكومة الاحتلال ما تزال تدرس خيارات أخرى للتوصل إلى اتفاق بدون الاضطرار لتلبية مطالب "حماس"، والمقاومة، وفق "قناة 13 الإخبارية" بالكيان المُحتل، إلا أن التقييم الذي قدمه رؤساء الأجهزة الأمنية لحالة الأسرى لدى المقاومة في غزة يشكل عامل ضغط عليه.
واتهم منتقدو نتنياهو"، بأنه يريد إبقاء الحرب مستمرة لضمان بقاء ائتلافه اليميني – والذي يضم عناصر من أقصى اليمين تريد استمرار القتال وإنشاء المستوطنات في شمال غزة، وليس بسبب المخاوف الأمنية، مما يمنع التوصل إلى اتفاق.
ويثبت زيف حملة حكومة الاحتلال في ظل التصريحات المتطرفة لوزرائها، مثل الوزير المتطرف ورئيس حزب الصهيونية الدينية، "بتسلئيل سموتريتش"، الذي طالب، أمس، باحتلال قطاع غزة، واستمرار الحرب على لبنان.
وزعم "سموتريتش"، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، أن "ضمان الأمن قد يستدعي أن يكون الاحتلال بديلا سلطوياً في قطاع غزة لفترة معينة من أجل القضاء على حماس"، بما يكشف عن هدف إعادة احتلال غزة.
وتابع أن "الحرب الحالية هي الأطول والأكثر تكلفة"، و"من دون انتصار لن يتوفر الأمن، ومن دون أمن لن يكون اقتصاد"، بحسب مزاعمه.
فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، للعام الثاني على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 43 ألفاً، وإصابة أكثر من 103 آلاف آخرين، ونزوح 90 % من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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