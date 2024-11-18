المستوطنون يستبيحون الأقصى وينفذون السجود الملحمي في ساحات المسجد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - في انتهاك صارخ؛ اقتحم المستوطنون المتطرفون أمس المسجد الأقصى المبارك ونفذوا ما يسمونه "السجود الملحمي" في ساحاته، بحماية قوات الاحتلال، في ظل مناقشات أمنية لحكومة "بنيامين نتنياهو" لملف تبادل الأسرى ضمن حملة إعلامية زائفة لمواجهة الانتقادات الداخلية والدولية بوقوفه وراء تعطيل التوصل لاتفاق.
ولتأمين تلك الانتهاكات؛ حوّلت قوات الاحتلال مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية بتعزيز الاجراءات الأمنية المشددة ونشر المزيد من العناصر المسلحة أثناء اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى وتنفيذ ما يسمونه "السجود الملحمي" في ساحاته، في انتهاك صارخ لحُرمة المسجد وللقانون الدولي.
واعتدت قوات الاحتلال على المصلين الذين تصدوا لاقتحامات المستوطنين وهم ينفذون طقوسهم التلمودية المزعومة من بينها "السجود الملحمي"، حيث يستلقي المستوطن على وجهه لتأدية هذا الطقس الذي يعتبر "أعظم درجات الخشوع في الطقوس التوراتية"، وفق مزاعمهم.
وتزامن ذلك مع قيام قوات الاحتلال بفرض إجراءات أمنية مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيطه، ومنع المصلين من وصولهم إليه.
ويستغل المتطرفون حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد قطاع غزة وتصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، من أجل استباحة المسجد الأقصى وتصعيد انتهاكاتهم في باحاته، في محاولة منهم لتحقيق هدف السيطرة الكاملة عليه وتقسيمه.
بينما يواصل الاحتلال حربه الهمجيّة ضد قطاع غزة، بدون أن تنفع كثيراً الحملة الإعلامية الصهيونية الواسعة التي تسعى لإبراز جهود الاحتلال في حل ملف تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وسط انتقادات داخلية عريضة لسياسات حكومة "بنيامين نتنياهو" تجاه الملف واتهامها بشكل متكرر من قبل عائلات الأسرى بالتقصير.
يأتي ذلك بعد أن وصلت المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة إلى حالة من الجمود الفعلي منذ عدة أشهر، بسبب تعنت "نتنياهو"، مع عدم وجود أفق واضح لاستئناف المحادثات بشكل جدي.
وفي سياق الحملة الصهيونية الزائفّة؛ تأتي مطالبات عدد من المسؤولين الأمنين في الكيان المُحتل للحكومة بتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" بشأن الأسرى، وذلك خلال اجتماعهم مع "نتنياهو" مساء أول أمس بحضور كبار قادة أجهزة الاحتلال الأمنية وعدد من الوزراء في حكومة الاحتلال.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال؛ فإن رؤساء الأجهزة الأمنية في الكيان المُحتل، مثل جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئاسة أركان جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد" ومسؤول الأسرى في جيش الاحتلال، يعتبرون أن الموافقة على مطالب المقاومة الفلسطينية بإنهاء الحرب في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال منه بالكامل، هي السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق.
وزعم هؤلاء، وفق "قناة 13 الإخبارية" بالكيان المُحتل، أن الجهود المبذولة لإعادة الأسرى تُجرى دون أي "اعتبارات سياسية"، وأنهم يعملون بكل الطرق الممكنة لإعادة الأسرى، سواء كانوا أحياءً أو غير ذلك"، بحسب مزاعمهم.
ومع ذلك؛ فإن حكومة الاحتلال ما تزال تدرس خيارات أخرى للتوصل إلى اتفاق بدون الاضطرار لتلبية مطالب "حماس"، والمقاومة، وفق "قناة 13 الإخبارية" بالكيان المُحتل، إلا أن التقييم الذي قدمه رؤساء الأجهزة الأمنية لحالة الأسرى لدى المقاومة في غزة يشكل عامل ضغط عليه.
واتهم منتقدو نتنياهو"، بأنه يريد إبقاء الحرب مستمرة لضمان بقاء ائتلافه اليميني – والذي يضم عناصر من أقصى اليمين تريد استمرار القتال وإنشاء المستوطنات في شمال غزة، وليس بسبب المخاوف الأمنية، مما يمنع التوصل إلى اتفاق.
ويثبت زيف حملة حكومة الاحتلال في ظل التصريحات المتطرفة لوزرائها، مثل الوزير المتطرف ورئيس حزب الصهيونية الدينية، "بتسلئيل سموتريتش"، الذي طالب، أمس، باحتلال قطاع غزة، واستمرار الحرب على لبنان.
وزعم "سموتريتش"، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، أن "ضمان الأمن قد يستدعي أن يكون الاحتلال بديلا سلطوياً في قطاع غزة لفترة معينة من أجل القضاء على حماس"، بما يكشف عن هدف إعادة احتلال غزة.
وتابع أن "الحرب الحالية هي الأطول والأكثر تكلفة"، و"من دون انتصار لن يتوفر الأمن، ومن دون أمن لن يكون اقتصاد"، بحسب مزاعمه.
فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، للعام الثاني على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 43 ألفاً، وإصابة أكثر من 103 آلاف آخرين، ونزوح 90 % من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
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