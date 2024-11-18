لماذا تفادى الناخبون الأميركيون التصويت لامرأة؟

ماري ديجيفسكي* - (الإندبندنت) 2024/11/10

يظلم الخبراء السياسيون كامالا هاريس بقولهم إن الولايات المتحدة ما تزال غير مستعدة لأن تترأس البلاد امرأة -ولكن لا شك في أن ثمة تردداً حال دون وصول سيدة مدفوعة بالحركة التقدمية إلى البيت الأبيض. لم تحقق حملة كامالا النجاح المطلوب، على الرغم من عدم تسليط الضوء على هويتها الجندرية، في وقت شهد تصارع عوامل ثقافية وسياسية معاكسة، بما فيها الاستحسان الذي لقيه دونالد بين الرجال، خاصة الشباب منهم الذين وجدوا في خطابه رمزاً للقيم التقليدية.

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مع بداية إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، أطلق دونالد ترامب نداء شخصياً موجهاً إلى الرجال، وقال لهم: "انهضوا عن تلك الأريكة الجميلة... واذهبوا إلى التصويت فقط".

نُظر لهذا الطلب على أنه يعكس قلقاً يسود في معسكر ترامب من أن يؤدي إقبال النساء بقوة على صناديق الاقتراع إلى فوز كامالا هاريس. وكانت استطلاعات الرأي قد كشفت عن أن ترامب يتمتع بشعبية أعلى من هاريس في صفوف الرجال، لا سيما الشباب منهم، لكن هذه الشعبية لن تترجم بالضرورة إلى أصوات انتخابية. ففي الولايات المتحدة، مثل مناطق أخرى كثيرة من العالم، عادة ما تكون النساء أكثر اجتهاداً في ما يتعلق بذلك الجزء المهم من الانتخابات.

لكننا إذا أخذنا في الاعتبار هامش الفوز الذي أحرزه، فإن ترامب لم يكن على الأرجح في حاجة إلى إطلاق تلك المناشدة العاجلة. ومع ذلك، يجب ألا يغيب عن بالنا معنى مجرد قيامه بهذه الخطوة بينما تتوالى التصريحات التي بدأت تنهال بعد دقائق من إعلان الإعلام الأميركي عن فوز ترامب بالرئاسة -المتحسرة على عدم استعداد الولايات المتحدة بعد لأن تحتل سيدة سدة رئاستها، خاصة رئيسة سوداء أو آسيوية أو تنتمي إلى أي أقلية عرقية، بالمناسبة. ولكن، هل هذا صحيح؟

يمكن تسليط الضوء على نقطة تناقض ضيقة مع المملكة المتحدة، بما أن حزب المحافظين انتخب لتوّه سيدة سوداء لزعامته، وأن ثلاث سيدات شغلن منصب رئاسة الوزراء حتى الآن، على الرغم من التفاوت في نجاحهن في المهمة. ويمكن اعتبار هذا الرفض الأخير لإسناد دور الرئاسة الأميركية إلى سيدة استمراراً في مسار الاختلاف مع أوروبا، لا سيما الجزء الشمالي منها حيث أصبح وجود الرئيسات مشهداً مألوفاً إلى درجة أن المرء بالكاد يلاحظه.

مع ذلك، لا يبدو أن النوع الاجتماعي (الجندر) كان السبب في خسارة هاريس. ربما كان حقاً أحد العوامل التي أدت إلى خسارة هيلاري كلينتون بهامش ضئيل أمام دونالد ترامب منذ ثمانية أعوام. وأتذكر بعض المقابلات الإعلامية التي قال فيها ناخبون "عاديون" (رجالاً ونساء على حد سواء) إنهم لن يصوتوا لسيدة لتولي منصب الرئاسة، وانتهى الموضوع. لكن كلينتون كانت تجر وراءها سجلاً سياسياً وشخصياً حافلاً -يشمل كل الجوانب السلبية من عهد زوجها الرئاسي وشبهات المحسوبية وتاريخها الخاص كوزيرة للخارجية الأميركية.

كما تركز طموحها على تحولها إلى أول سيدة تترأس البلاد -إلى درجة أنها استأجرت مركز معارض سقفه من الزجاج كي تقيم فيه احتفالها بالنصر (وهي إشارة إلى حديثها عن "كسر السقف الزجاجي"، أي الحدود المفروضة على النساء). وهكذا شكل نوعها الاجتماعي جزءاً كبيراً من حملتها نفسها.

لكن هذا لم يحدث في حملة هاريس التي ربما استقت هذا الدرس من فشل كلينتون. فقد حرصت هاريس على الابتعاد عن تسليط الضوء على نوعها الاجتماعي أو على أصولها العرقية. وقدمت نفسها في حملتها على أنها كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، وتحدثت عن مسيرتها المهنية كمدعية عامة وسياسية، وخلفيتها كمهاجرة، لكن أي كلام وادعاءات خاصة بالهوية توقفت عند هذا الحد.

صحيح أنها استهدفت أصوات النساء بصورة واضحة عندما فتحت موضوع الإجهاض -وهو سلاح مفيد ضد ترامب الذي أشرف على إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. لكن حملتها الرئاسية لم تستند إلى أي رموز جندرية أو عرقية، وقد يصح قول أن هذا عززها وجعلها أقوى.

ولكن، بالنظر إلى النتيجة النهائية، يتبين أن الحملة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب من القوة. ويمكن تفسير ذلك إجمالاً، وإن بصورة غير كاملة، بمجموعة من الأعباء الأخرى: موقعها كنائبة لرئيس غير شعبي، وانزعاج الناخبين من ارتفاع قيمة فواتيرهم، وتكلفة التدخل الأميركي في حربين -ولو عن بعد.

قد يحاجج البعض الآن، وهو أمر مرجح، بأنه كان بالإمكان ظهور مرشح أقوى لو قرر بايدن الانسحاب من الانتخابات في وقت أبكر. ويمكن من هذه الناحية تحميله الدرجة نفسها من المسؤولية التي تتحملها هاريس وحملتها عن خسارة الديمقراطيين.

لا يعني هذا أن الجندر ربما لم يلعب دوراً في الموضوع -ربما كان له دور، وإنما ليس من ناحية كراهية النساء التي لا شك في أنها كانت مطروحة على الساحة في العام 2016- وهو ما يعيدنا إلى المناشدة التي أطلقها ترامب للرجال في آخر لحظة. وتشير مجموعة من استطلاعات الرأي التي أجريت في كل مراحل هذه الحملة إلى أن شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" خلف صدى أكبر في أوساط الرجال من النساء. وينسحب هذا على شعار "أميركا أولاً" وعلى تاريخ ترامب الشخصي الذي قد يصح اعتباره ماجناً بعض الشيء -إن لم نقل أسوأ.

يشعر الرجال، لا سيما الشباب من بينهم على ما يبدو، بأن ترامب يملك ميزات الرجل التقليدي والذكوري التي يعتبرونها جذابة بالنسبة لهم -ويرحبون بكونها ثقلاً مضاداً يوازي الضغوطات من تقدم النساء والأقليات العرقية التي يشعر الكثير من الشباب بأنها أقصتهم.

يمكن أن نرى شيئاً مماثلاً في جاذبية أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا التي تستقطب عدداً أكبر بكثير من الرجال مقابل النساء، وفي تجدد اهتمام بعضهم بالأدوار الجندرية التقليدية التي تعتبر النساء أمهات و"ربات منزل" بصورة أساسية.

وهنا يمكن اعتبار جي دي فانس مصدر قوة لترامب أكثر مما كان مدرب كرة القدم الأميركية السابق والشخصية النمطية تيم وولز لهاريس. بينما أظهر وولز غالباً ميلاً إلى الكشف عن جانبه "الرقيق"، جاء فانس -الجندي السابق في البحرية الأميركية الذي جاء من بيئة صعبة وتخرج في كلية الحقوق في جامعة ييل واعتنق الكاثوليكية (بسبب التقاليد والقيم العائلية التي تعززها)- ليبرز سجل نجاحات ترامب وإخفاقاته في الحياة العملية والمهنية من دون المس بالمظهر الرجولي للحملة.

كما نجح فانس، على امتداد الحملة الانتخابية على الأقل، في تفادي إعطاء الانطباع بأنه يريد فرض قيمه على الآخرين. في موضوع الإجهاض، على سبيل المثال، قال إن على كل ولاية أن تحدد بنفسها سياستها في هذا الإطار، بما يتلاءم مع نص قرار المحكمة العليا. وكانت مهاجمة هذه الحجة أصعب بالنسبة لهاريس من مهاجمة أي دعوة إلى إنهاء "حق المرأة في الاختيار" على أساس أخلاقي.

في نهاية المطاف، ربما لم تكن هاريس المرشح المثالي للحزب الديمقراطي، مع أنها بذلت جهداً جيداً. لكن حملة ترامب نجحت، من خلال استنادها إلى مجموعة من الافتراضات الثقافية أكثر من أي وعود محددة، في أن توظف لمصلحتها رد فعل غير مرئي إجمالاً من الشباب على مجموعة من القيم التقدمية التي يرون فيها تمييزاً ضدهم ويربطونها بنخبة بعيدة عن الواقع.

يمكنكم أن تسموا ذلك "عملاً إيجابياً" أو تنوعاً ومساواة وإدماجاً أو "يقظة" (ووك) -وقد يشمل كل هذه الأمور، لكنه نابع من مصدر قريب من مصدر تفكير وكتابة الشخصية المحافظة جداً، جوردن بيترسون، وكل ما ينشره أندرو تيت على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أسلوب حياته القذر.

لا يعني هذا أن ترامب وفانس سيبنيان عهدهما على هذا الأساس -أبداً. إن هذا عنصر واحد، لكنه عامل مفيد في الرابطة الاجتماعية التي نجح ترامب في بنائها خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتي تشمل كذلك جموعاً من -الرجال إجمالاً- الأميركيين السود واللاتينيين الذين يجدون في الاتجاه الجمهوري الذي يتبعه ترامب شيئاً أكثر من التراجع الذي يربطونه بالاتجاهات الحالية للسياسة الديمقراطية.

ولكن، يبدو من هذا السياق أن الوقت الذي يعد فيه انتخاب رئيسة أميركية إنجازاً قد جاء، وأفل. كانت هيلاري كلينتون الأقرب إلى تحقيق هذا الإنجاز، لكن عوامل كثيرة وقفت ضدها. أما كامالا هاريس، ففرضت عليها هذه الفرصة، لكن الزمن تغير. عندما تنتخب الولايات المتحدة رئيستها الأولى، وليس إذا انتخبتها، قد تجد أنها لن تصل إلى البيت الأبيض بدفع من التيار التقدمي، بل بعد خوضها حرباً لتشق طريقها عبر العملية الداروينية القاسية نفسها التي أعادت دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية.



*ماري ديجيفسكي: كاتبة في صحيفة "الإندبندنت" مختصة في الشؤون الخارجية. عملت مراسلة في موسكو وباريس وواشنطن، وكتبت حول انهيار الشيوعية والاتحاد السوفياتي السابق من داخل موسكو، كما غطت حرب العراق. وهي مهتمة بالعلاقات الدبلوماسية بين الكرملين والغرب.