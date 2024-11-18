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فلسطين تطمح لمواصلة التفوق بـستاد عمان عبر بوابة كوريا الجنوبية

11/18/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يستعد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم تسجيل أول فوز له بالدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، عندما يلتقي نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الخامسة مساء اليوم، في المباراة التي يستقبلها ستاد عمان الدولي.
واتخذ الاتحاد الفلسطيني ستاد عمان ملعبا بيتيا له لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية، بعد أن لعب مباراة في الأراضي الماليزية، وأخرى في قطر، ليأمل في استمرار نتائجه الإيجابية على هذا الملعب، الذي لعب عليه مرتين من قبل كملعب بيتي، ولم يتعرض للخسارة عليه.
ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز السادس والأخير ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، حيث جمع نقطتين من 5 مباريات في مرحلة الذهاب، بالتعادل مع كوريا الجنوبية 0-0، والكويت 1-1، فيما خسر من المنتخب الوطني 1-3، ومنتخب العراق 0-1، ومنتخب سلطنة عُمان 0-1.
وخاض المنتخب الفلسطيني في تاريخه 5 مباريات على الأراضي الأردنية، واعتبارها ملعبا بيتيا له، منها مباراتان على ستاد عمان الدولي، و3 مباريات على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، محققا الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مباراتين.
وكانت آخر مباريات للمنتخب الفلسطيني في الأردن أمام المنتخب الماليزي في العام 2015، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، حيث فاز وقتها بسداسية نظيفة على ستاد عمان الدولي، فيما لعب قبلها بأيام عديدة مع المنتخب السعودي على الملعب نفسه وتعادل معه بدون أهداف.
وخاض المنتخب الفلسطيني 3 مباريات بتصفيات كأس آسيا العام 2007 على أرضية ستاد الملك عبد الله الثاني، حيث خسر في مباراته الأولى أمام العراق بثلاثية نظيفة، وفاز على منتخب سنغافورة بهدف نظيف، قبل الهزيمة من المنتخب الصيني بهدفين نظيفين، في المباريات التي جرت بالعام 2006.
وتضم قائمة المنتخب الفلسطيني للمباراة 22 لاعبا، وهم: رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، ياسر حمد، موسى فيراوي، وجدي نبهان، عميد محاجنة، عميد صوافطة، كاميلو سالدانا، عدي خروب، محمد باسم، تامر صيام، مصطفى زيدان، محمد درويش، جوناثان زويلا، علاء الدين حسن، عمر فرج، زيد القنبر وعدي الدباغ، فيما يغيب لأسباب مختلفة كل من محمود أبو وردة، محمد خليل، عطاء جابر ووسام أبو علي.
وأشار المدير الفني للمنتخب الفلسطيني مكرم دبوب في المؤتمر الصحفي أمس، إلى أن المباراة صعبة أمام الكوري الجنوبي، صاحب صدارة المجموعة، موضحا بأن هدف فريقه تحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة، بعد المستويات العالية التي قدمها الفريق في المباريات الماضية.
وأضاف: "وضعيتنا في المجموعة تحتم علينا اللعب من أجل الفوز، واللاعبون سيقاتلون في الملعب من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، للحفاظ على آمال التأهل للمونديال، وثقتنا عالية باللاعبين رغم الغيابات المؤثرة، وأدعو الجماهير الأردنية والفلسطينية الحضور للملعب وتشجيع اللاعبين، حيث إن حضورهم يمنح حافزا كبيرا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم".
وأكد حارس المرمى رامي حمادة، أن المباراة ضد "الشمشون الكوري" لا تقبل القسمة على اثنين، وأنه لا مستحيل في كرة القدم، مشددا على أن الهدف الأول والأخير للفريق هو الفوز، وأن اللاعبين سيبذلون أقصى طاقاتهم من أجل إسعاد الجماهير.

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