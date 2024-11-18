Wednesday, 20 November 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الدولي.. نقلة نوعية في تطور الطائرة المحلية

11/18/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أجمع رؤساء أندية وإداريون ومدربون، على أن فوز سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة اتحاد الكرة الطائرة، بعضوية الاتحاد الدولي، يعتبر إنجازا تاريخيا للعبة المحلية، يضاف إلى نيلها عضوية الاتحاد الآسيوي للعبة.
وأوضح نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، أن الطائرة الأردنية، تستمد العزم والحماس والإصرار من الأميرة آية، والتي تجسد دائما نموذجا يحتذى به في العمل والإنجاز وتحقيق ما يصبو إليه الجميع، مبينا أن وجود الأميرة آية في مجلس إدارة الاتحاد الدولي، يمنح اتحاد اللعبة المزيد من الثقة من أجل مواصلة العمل، خصوصا وأن لديه العديد من البرامج الفنية والإدارية، والتي من شأنها تعزيز تطوير اللعبة.
وأكد رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص على أهمية هذا المكسب للطائرة الأردنية، مشيدا بالثقة التي حصلت عليها الأميرة آية في أوساط اللعبة قاريا ودوليا.
وقال القصاص في تصريحات لـ"الغد": "قبل فترة وجيزة حظيت سمو الأميرة آية بعضوية الآسيوي، والآن تنجح في كسب ثقة عمومية الاتحاد الدولي عن قارة آسيا. قدمت سمو الأميرة آية منذ استلامها رئاسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، نماذج واضحة في تطوير اللعبة على صعيد المنتخبات الوطنية لكافة الفئات العمرية وكذلك الأندية المحلية لمختلف الدرجات وللجنسين".
وأضاف: "صحيح أننا ما زلنا بعيدين نوعاً ما على صعيد الرجال عن الإنجازات الحقيقية عربياً وإقليمياً، إلا أن منتخبات السيدات تقدمن على منصات التتويج، ونجح اتحاد اللعبة في استقطاب راعٍ بحجم خطط التطوير، ولعل مساعي الاتحاد بتوجيهات سمو الأميرة آية نحو بناء صالة متخصصة للكرة الطائرة والحصول على الموافقات الأولية من الجهات المعنية تؤكد أن الطائرة الأردنية تمضي نحو التحليق بالأجواء العربية والإقليمية".
من ناحيته، علق رئيس نادي النصر يونس العبداللات على هذا الإنجاز المهم بقوله: "فوز سمو الأميرة آية بعضوية الاتحاد الدولي، يعتبر مكسبا كبيرا للرياضة الأردنية والكرة الطائرة، ومن شأنه أن ينعكس إيجاباً من خلال الحصول على الدعم الدولي مادياً ومعنوياً لخطط اتحاد الكرة الطائرة الساعية إلى التطوير وتأكيد حضور اللعبة إدارياً وفنياً على كافة الأصعدة".
وتابع: "نحن في نادي النصر بصفتنا أحد الأندية الراعية لطائرة السيدات داخل الصالات أو الشاطئية ونرفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبات لمختلف الفئات العمرية وصولاً إلى السيدات، نستمد الاستمرارية والتألق من توجيهات سمو الأميرة آية وتحفيزها المستمر للاعباتنا ولاعبات مختلف الأندية المحلية".
وفي السياق ذاته، قال رئيس نادي التعاون فايز أبو رياش: "من حقنا كأندية محلية أن نفخر بالإنجاز الكبير الذي حققته الأميرة آية، ونعتبر عضويتها في الدولي مكسبا مهما للطائرة الأردنية، ويعكس المكانة التي تحتلها في أوساط كرة الطائرة".
وتوقف أبو رياش عند الدور الكبير الذي قامت به الأمير آية في نقل اللعبة إلى مكان أفضل من خلال استقطاب شركة راعية، والتعاقد مع خبراء مختصين في تطوير المنتخبات الوطنية، إلى جانب الحراك الفاعل للاتحاد واستضافته للعديد من البطولات العربية والإقليمية، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الأميرة آية للعبة عبر تقديمها الأفكار التطويرية، الأمر الذي ساهم في وصولها إلى هذا المنصب الذي يخدم الكرة الطائرة الأردنية إدارياً وفنياً بنظرة واثقة إلى المستقبل.
من جانبه، بارك المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبو حميد المنصب الرفيع الذي تقلدته سمو الأميرة أية، معتبراً أن هذا الإنجاز من شأنه أن ينقل الطائرة الأردنية خطوات مهمة إلى الأمام، مشيرا إلى المكاسب المهمة التي ستجنيها اللعبة تبعا لأفكار التطوير التي تملكها سموها، وكذلك الاستقادة من برامج الاتحاد الدولي ومنحه لجميع الفئات من الجنسين.

MENAFN18112024000072011014ID1108898599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث