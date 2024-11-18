فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الدولي.. نقلة نوعية في تطور الطائرة المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أجمع رؤساء أندية وإداريون ومدربون، على أن فوز سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة اتحاد الكرة الطائرة، بعضوية الاتحاد الدولي، يعتبر إنجازا تاريخيا للعبة المحلية، يضاف إلى نيلها عضوية الاتحاد الآسيوي للعبة.
وأوضح نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، أن الطائرة الأردنية، تستمد العزم والحماس والإصرار من الأميرة آية، والتي تجسد دائما نموذجا يحتذى به في العمل والإنجاز وتحقيق ما يصبو إليه الجميع، مبينا أن وجود الأميرة آية في مجلس إدارة الاتحاد الدولي، يمنح اتحاد اللعبة المزيد من الثقة من أجل مواصلة العمل، خصوصا وأن لديه العديد من البرامج الفنية والإدارية، والتي من شأنها تعزيز تطوير اللعبة.
وأكد رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص على أهمية هذا المكسب للطائرة الأردنية، مشيدا بالثقة التي حصلت عليها الأميرة آية في أوساط اللعبة قاريا ودوليا.
وقال القصاص في تصريحات لـ"الغد": "قبل فترة وجيزة حظيت سمو الأميرة آية بعضوية الآسيوي، والآن تنجح في كسب ثقة عمومية الاتحاد الدولي عن قارة آسيا. قدمت سمو الأميرة آية منذ استلامها رئاسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، نماذج واضحة في تطوير اللعبة على صعيد المنتخبات الوطنية لكافة الفئات العمرية وكذلك الأندية المحلية لمختلف الدرجات وللجنسين".
وأضاف: "صحيح أننا ما زلنا بعيدين نوعاً ما على صعيد الرجال عن الإنجازات الحقيقية عربياً وإقليمياً، إلا أن منتخبات السيدات تقدمن على منصات التتويج، ونجح اتحاد اللعبة في استقطاب راعٍ بحجم خطط التطوير، ولعل مساعي الاتحاد بتوجيهات سمو الأميرة آية نحو بناء صالة متخصصة للكرة الطائرة والحصول على الموافقات الأولية من الجهات المعنية تؤكد أن الطائرة الأردنية تمضي نحو التحليق بالأجواء العربية والإقليمية".
من ناحيته، علق رئيس نادي النصر يونس العبداللات على هذا الإنجاز المهم بقوله: "فوز سمو الأميرة آية بعضوية الاتحاد الدولي، يعتبر مكسبا كبيرا للرياضة الأردنية والكرة الطائرة، ومن شأنه أن ينعكس إيجاباً من خلال الحصول على الدعم الدولي مادياً ومعنوياً لخطط اتحاد الكرة الطائرة الساعية إلى التطوير وتأكيد حضور اللعبة إدارياً وفنياً على كافة الأصعدة".
وتابع: "نحن في نادي النصر بصفتنا أحد الأندية الراعية لطائرة السيدات داخل الصالات أو الشاطئية ونرفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبات لمختلف الفئات العمرية وصولاً إلى السيدات، نستمد الاستمرارية والتألق من توجيهات سمو الأميرة آية وتحفيزها المستمر للاعباتنا ولاعبات مختلف الأندية المحلية".
وفي السياق ذاته، قال رئيس نادي التعاون فايز أبو رياش: "من حقنا كأندية محلية أن نفخر بالإنجاز الكبير الذي حققته الأميرة آية، ونعتبر عضويتها في الدولي مكسبا مهما للطائرة الأردنية، ويعكس المكانة التي تحتلها في أوساط كرة الطائرة".
وتوقف أبو رياش عند الدور الكبير الذي قامت به الأمير آية في نقل اللعبة إلى مكان أفضل من خلال استقطاب شركة راعية، والتعاقد مع خبراء مختصين في تطوير المنتخبات الوطنية، إلى جانب الحراك الفاعل للاتحاد واستضافته للعديد من البطولات العربية والإقليمية، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الأميرة آية للعبة عبر تقديمها الأفكار التطويرية، الأمر الذي ساهم في وصولها إلى هذا المنصب الذي يخدم الكرة الطائرة الأردنية إدارياً وفنياً بنظرة واثقة إلى المستقبل.
من جانبه، بارك المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبو حميد المنصب الرفيع الذي تقلدته سمو الأميرة أية، معتبراً أن هذا الإنجاز من شأنه أن ينقل الطائرة الأردنية خطوات مهمة إلى الأمام، مشيرا إلى المكاسب المهمة التي ستجنيها اللعبة تبعا لأفكار التطوير التي تملكها سموها، وكذلك الاستقادة من برامج الاتحاد الدولي ومنحه لجميع الفئات من الجنسين.
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