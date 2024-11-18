جرارعة ينضم للجهاز التدريبي للجبيهة.. مشجع يعتدي على قوطرش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد العميري
تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
مشجع سوري يعتدي على قوطرش
تعرض رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش، إلى اعتداء بالضرب من قبل أحد مشجعي المنتخب السوري، الذين تواجدوا في صالة الأمير حمزة أول من أمس، لحضور مباراة منتخب بلادهم التي خسرها أمام المنتخب الوطني بنتيجة (65-88) ضمن النسخة 12 من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية.
وتتلخص تفاصيل الحادثة في أنه وبعد انتهاء المباراة، تسلل المشجع السوري الغاضب إلى المقصورة الرسمية، موجها لكمات إلى رئيس الاتحاد السوري قوطرش، احتجاجا على شكل أداء منتخب "نسور قاسيون"، قبل أن يتدخل عدد من الإداريين واللاعبين لتطويق الخلاف، فيما كانت قوات الدرك تبعد المشجع خارج أسوار الصالة.
انتخابات الفحيص اليوم
تجري اليوم انتخابات نادي شباب الفحيص في مقره، تمهيدا لتسمية هيئة إدارية جديدة لإدارة شؤون النادي للسنوات الثلاث المقبلة.
ووجه الفحيص الدعوة إلى أعضاء هيئته العامة من أجل حضور الاجتماع الانتخابي في الخامس من الشهر الحالي، قبل أن يتقرر تأجيله لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليقام اليوم بحضور الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
باتريك يقترب من الجليل
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن المحترف الأميركي باتريك بيرنيت بات قريبا من تمثيل فريق نادي الجليل في بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
وخاض صانع الألعاب الأميركي تجربة احترافية مع فريق آيلة ببطولة الأردن لكرة السلة "دوري اللعيبة"، وأظهر مستوى مميزا وقدم إضافية نوعية لألعاب الفريق.
في المقابل، ما يزال فريق الجليل يبحث عن التعاقد مع لاعبين محليين من خلال تنظيمه "تراي آوت" بقيادة مدربه عبدالسلام صالح، وذلك بعد إنجازه صفقات؛ موسى مطلق، غازي الصلاح ويوسف البربري حتى الآن، إلى جانب تطلعاته إلى الزج بعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة في الدوري الممتاز.
كامبل يلتحق بتدريبات بشرى
التحق صانع الألعاب الأميركي يوجين تشامبيل بتدريبات فريقه شباب بشرى، حيث خاض حصة تدريبة أول من أمس مع فريق الشباب تحت 18 عاما، في إطار التحضير لخوض موسم الرجال مع الفريق القادم من الشمال.
ويقود المدير الفني أمجد جبارة تدريبات بشرى ويساعده عبدالرحمن الشريدة، في الفريق الذي يضم كلا من اللاعبين: إبراهيم النصر، يوسف شتات، خلدون جبارة، عبد العزيز العبسي، موسى السطري، أحمد أبو راشد، علي زيادنة، أحمد حزام وحسين عبابنة.
جرارعة مساعدا لمدرب الجبيهة
توصل نادي الجبيهة إلى اتفاق رسمي مع اللاعب الأسبق والمدرب عبدالله جرارعة، وذلك لتولي منصب المدرب المساعد لفريقه الأول للرجال، الذي يقوده المدير الفني محمد حمدان، تأهبا لخوض الموسم الجديد 2024.
وينتظر أن يبدأ الجبيهة تدريباته مع نهاية الشهر الحالي، التي تركز على تعزيز الجوانب البدنية وفقا لما أكده مدير الفريق حمادة اللوزي، وتضم كلا من اللاعبين: هاني الفرج، أحمد حسونة، عمار البسطامي، يوسف العواملة، باسل أبو عبود، عمر أبو شريخ، عبد الله العكش، عبدالله بني عطا، أحمد الخطيب، طارق امسيح ولاعب الارتكاز الأميركي أندري بيارسي.
انتصار جديد للدويري مع دبي
حقق لاعب ارتكاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة أحمد الدويري، فوزه السابع هذا الموسم مع فريق دبي لكرة السلة، الذي جاء على حساب فريق كركا السلوفيني بفارق 15 نقطة (91-76) أول من أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي بكرة السلة، ليحتل المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 16 نقطة، من خسارتين و7 انتصارات.
ونجح الدويري بتسجيل 7 نقاط خلال 14:55 دقيقة لعب، حيث ينتظر أن يلتحق بالمنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا لمواجهة منتخبي العراق وفلسطين يومي الجمعة والإثنين المقبلين، وذلك مع بداية فترة التوقف الدولية.
ويستعد فريق دبي لكرة السلة لإعادة التجمع والاستراحة والتحضير للمواجهة المقبلة مع فريق FMP في بلغراد، يوم الجمعة 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
انتصاران للفحيص والأهلي
حقق فريق الفحيص فوزا مثيرا على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (66-55)، فيما تغلب فريق الأهلي على فريق نجوم الأردن (79-28)، في لقائين أقيما أول من أمس، ضمن منافسات دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة.
مباراتان بـ"سلة الناشئات" اليوم
تحتضن صالة "إميل وماري حداد" في منطقة عبدون، اليوم، مباراتي الأهلي ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، ونجوم الأردن مع الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء، ضمن منافسات دوري الناشئات تحت 14 سنة، لكرة السلة.
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