جرارعة ينضم للجهاز التدريبي للجبيهة.. مشجع يعتدي على قوطرش

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.



مشجع سوري يعتدي على قوطرش

تعرض رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش، إلى اعتداء بالضرب من قبل أحد مشجعي المنتخب السوري، الذين تواجدوا في صالة الأمير حمزة أول من أمس، لحضور بلادهم التي خسرها أمام المنتخب الوطني بنتيجة (65-88) ضمن النسخة 12 من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية.



وتتلخص تفاصيل الحادثة في أنه وبعد انتهاء المباراة، تسلل المشجع السوري الغاضب إلى المقصورة الرسمية، موجها لكمات إلى رئيس الاتحاد السوري قوطرش، احتجاجا على شكل أداء منتخب "نسور قاسيون"، قبل أن يتدخل عدد من الإداريين واللاعبين لتطويق الخلاف، فيما كانت قوات الدرك تبعد المشجع خارج أسوار الصالة.



انتخابات الفحيص اليوم

تجري اليوم انتخابات نادي شباب الفحيص في مقره، تمهيدا لتسمية هيئة إدارية جديدة لإدارة شؤون النادي للسنوات الثلاث المقبلة.



ووجه الفحيص الدعوة إلى أعضاء هيئته العامة من أجل حضور الاجتماع الانتخابي في الخامس من الشهر الحالي، قبل أن يتقرر تأجيله لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليقام اليوم بحضور الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية.



باتريك يقترب من الجليل

علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن المحترف الأميركي باتريك بيرنيت بات قريبا من تمثيل فريق نادي الجليل في بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.



وخاض صانع الألعاب الأميركي تجربة احترافية مع فريق آيلة ببطولة الأردن لكرة السلة "دوري اللعيبة"، وأظهر مستوى مميزا وقدم إضافية نوعية لألعاب الفريق.

في المقابل، ما يزال فريق الجليل يبحث عن التعاقد مع لاعبين محليين من خلال تنظيمه "تراي آوت" بقيادة مدربه عبدالسلام صالح، وذلك بعد إنجازه صفقات؛ موسى مطلق، غازي الصلاح ويوسف البربري حتى الآن، إلى جانب تطلعاته إلى الزج بعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة في الدوري الممتاز.



كامبل يلتحق بتدريبات بشرى

التحق صانع الألعاب الأميركي يوجين تشامبيل بتدريبات فريقه شباب بشرى، حيث خاض حصة تدريبة أول من أمس مع فريق الشباب تحت 18 عاما، في إطار التحضير لخوض موسم الرجال مع الفريق القادم من الشمال.



ويقود المدير الفني أمجد جبارة تدريبات بشرى ويساعده عبدالرحمن الشريدة، في الفريق الذي يضم كلا من اللاعبين: إبراهيم النصر، يوسف شتات، خلدون جبارة، عبد العزيز العبسي، موسى السطري، أحمد أبو راشد، علي زيادنة، أحمد حزام وحسين عبابنة.



جرارعة مساعدا لمدرب الجبيهة

توصل نادي الجبيهة إلى اتفاق رسمي مع اللاعب الأسبق والمدرب عبدالله جرارعة، وذلك لتولي منصب المدرب المساعد لفريقه الأول للرجال، الذي يقوده المدير الفني محمد حمدان، تأهبا لخوض الموسم الجديد 2024.



وينتظر أن يبدأ الجبيهة تدريباته مع نهاية الشهر الحالي، التي تركز على تعزيز الجوانب البدنية وفقا لما أكده مدير الفريق حمادة اللوزي، وتضم كلا من اللاعبين: هاني الفرج، أحمد حسونة، عمار البسطامي، يوسف العواملة، باسل أبو عبود، عمر أبو شريخ، عبد الله العكش، عبدالله بني عطا، أحمد الخطيب، طارق امسيح ولاعب الارتكاز الأميركي أندري بيارسي.



انتصار جديد للدويري مع دبي

حقق لاعب ارتكاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة أحمد الدويري، فوزه السابع هذا الموسم مع فريق دبي لكرة السلة، الذي جاء على حساب فريق كركا السلوفيني بفارق 15 نقطة (91-76) أول من أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي بكرة السلة، ليحتل المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 16 نقطة، من خسارتين و7 انتصارات.



ونجح الدويري بتسجيل 7 نقاط خلال 14:55 دقيقة لعب، حيث ينتظر أن يلتحق بالمنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا لمواجهة منتخبي العراق وفلسطين يومي الجمعة والإثنين المقبلين، وذلك مع بداية فترة التوقف الدولية.



ويستعد فريق دبي لكرة السلة لإعادة التجمع والاستراحة والتحضير للمواجهة المقبلة مع فريق FMP في بلغراد، يوم الجمعة 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

انتصاران للفحيص والأهلي

حقق فريق الفحيص فوزا مثيرا على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (66-55)، فيما تغلب فريق الأهلي على فريق نجوم الأردن (79-28)، في لقائين أقيما أول من أمس، ضمن منافسات دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة.



مباراتان بـ"سلة الناشئات" اليوم

تحتضن صالة "إميل وماري حداد" في منطقة عبدون، اليوم، مباراتي الأهلي ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، ونجوم الأردن مع الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء، ضمن منافسات دوري الناشئات تحت 14 سنة، لكرة السلة.