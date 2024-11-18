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عمومية نادي الرمثا تجدد الثقة بالزعبي رئيسا

11/18/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جددت الهئية العامة لنادي الرمثا، الثقة برئيس النادي خالد الزعبي، لقيادة دفة العمل لدورة أخرى، خلال الانتخابات التي جرت مساء اليوم.


ونال الزعبي 196 صوتا، وفاز في عضوية مجلس الإدارة كل من بكر الداود ونال 192 صوتا، علي محمد شريف الزعبي 180، انس ذيابات 159، مظفر الحفناوي 150، محمود الشناينة 134، هاني الحمزة 133، محمد الخزاعلة 129، وهاني العزايزة 128.

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