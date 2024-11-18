عمومية نادي الرمثا تجدد الثقة بالزعبي رئيسا

عمومية نادي الرمثا تجدد الثقة بالزعبي رئيسا
التاريخ
11/18/2024 2:36:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جددت الهئية العامة لنادي الرمثا، الثقة برئيس النادي خالد الزعبي، لقيادة دفة العمل لدورة أخرى، خلال الانتخابات التي جرت مساء اليوم.
ونال الزعبي 196 صوتا، وفاز في عضوية مجلس الإدارة كل من بكر الداود ونال 192 صوتا، علي محمد شريف الزعبي 180، انس ذيابات 159، مظفر الحفناوي 150، محمود الشناينة 134، هاني الحمزة 133، محمد الخزاعلة 129، وهاني العزايزة 128.
MENAFN18112024000072011014ID1108898597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.