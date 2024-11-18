الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 5 أشخاص إثر إطلاق صواريخ من لبنان على تل أبيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن سلطات الاحتلال قررت اغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب بعد قصفها من حزب الله.
وأكدت أيضا وقوع إصابة مباشرة قرب مجمع تجاري في شرق مدينة تل أبيب.
وأضافت أن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في بني براك شرق تل أبيب.
كما أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي لتل أبيب.
وكانت الجبهة الداخلية للاحتلال أعلنت بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى.
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