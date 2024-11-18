ترامب والصين: تغير قواعد اللعبة الاقتصادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد عودة ترامب للرئاسة، سيشدد سياساته التجارية تجاه الصين عبر فرض تعريفات جمركية جديدة للحد من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، مما سيدفع الشركات الأميركية إلى البحث عن إمدادات محلية أو من دول حليفة.
قد تتجه إدارته لفرض تعريفات على الواردات الأوروبية إذا شعر بوجود عدم تكافؤ في الميزان التجاري، وقد يسعى إلى تعديل جوانب من اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا (USMCA) إذا رأى أنها لا تخدم الصناعات الأميركية بشكل كافٍ.
ستتخذ الصين على الأرجح تدابير مضادة قوية، تشمل فرض تعريفات على السلع الأميركية في مجالات تتمتع فيها بميزة مثل الزراعة والتكنولوجيا. كما ستعزز علاقاتها التجارية مع دول أخرى، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لخفض اعتمادها على الولايات المتحدة. بجانب زيادة استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن مبادرة الحزام والطريق.
ستسعى إلى تسريع إستراتيجية الاقتصاد المزدوج القائمة على تعزيز الاستهلاك المحلي مع تعزيز التجارة الخارجية. ربما تسمح لعملتها اليوان بالانخفاض قليلاً للتعويض عن تأثير التعريفات الجمركية الأميركية، مما يجعل الصادرات الصينية أكثر قدرة على المنافسة.
وستسعى الصين لفرض قيود تنظيمية وإدارية على الشركات الأميركية العاملة داخل حدودها وهذا يشمل تأخير الموافقات، وزيادة عمليات التفتيش، وغير ذلك من الحواجز غير الجمركية، مما يضغط بشكل غير مباشر على الشركات الأميركية.
باختصار الرد سيكون مزيجاً من الانتقام والتنويع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي الإستراتيجي.
أما في الولايات المتحدة، ستستفيد الشركات الأميركية من ارتفاع المبيعات بسبب تقنين الاستيراد مما سيزيد ثراء أصحابها، لكن هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على الطبقة المتوسطة وما دون، نتيجة زيادة الأسعار في غياب السلع الصينية التنافسية، مما يرفع التضخم كما سيتضرر الصناع والمنتجون المحليون حين يستوردون المواد التي تدخل في صناعات أميركية.
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