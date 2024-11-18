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ترامب والصين: تغير قواعد اللعبة الاقتصادية

11/18/2024 2:36:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد عودة ترامب للرئاسة، سيشدد سياساته التجارية تجاه الصين عبر فرض تعريفات جمركية جديدة للحد من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، مما سيدفع الشركات الأميركية إلى البحث عن إمدادات محلية أو من دول حليفة.
قد تتجه إدارته لفرض تعريفات على الواردات الأوروبية إذا شعر بوجود عدم تكافؤ في الميزان التجاري، وقد يسعى إلى تعديل جوانب من اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا (USMCA) إذا رأى أنها لا تخدم الصناعات الأميركية بشكل كافٍ.
ستتخذ الصين على الأرجح تدابير مضادة قوية، تشمل فرض تعريفات على السلع الأميركية في مجالات تتمتع فيها بميزة مثل الزراعة والتكنولوجيا. كما ستعزز علاقاتها التجارية مع دول أخرى، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لخفض اعتمادها على الولايات المتحدة. بجانب زيادة استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن مبادرة الحزام والطريق.
ستسعى إلى تسريع إستراتيجية الاقتصاد المزدوج القائمة على تعزيز الاستهلاك المحلي مع تعزيز التجارة الخارجية. ربما تسمح لعملتها اليوان بالانخفاض قليلاً للتعويض عن تأثير التعريفات الجمركية الأميركية، مما يجعل الصادرات الصينية أكثر قدرة على المنافسة.
وستسعى الصين لفرض قيود تنظيمية وإدارية على الشركات الأميركية العاملة داخل حدودها وهذا يشمل تأخير الموافقات، وزيادة عمليات التفتيش، وغير ذلك من الحواجز غير الجمركية، مما يضغط بشكل غير مباشر على الشركات الأميركية.
باختصار الرد سيكون مزيجاً من الانتقام والتنويع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي الإستراتيجي.
أما في الولايات المتحدة، ستستفيد الشركات الأميركية من ارتفاع المبيعات بسبب تقنين الاستيراد مما سيزيد ثراء أصحابها، لكن هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على الطبقة المتوسطة وما دون، نتيجة زيادة الأسعار في غياب السلع الصينية التنافسية، مما يرفع التضخم كما سيتضرر الصناع والمنتجون المحليون حين يستوردون المواد التي تدخل في صناعات أميركية.

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