Wednesday, 20 November 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رؤية اقتصادية في خطاب العرش

11/18/2024 2:36:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








جاء خطاب العرش لجلالة الملك في مجلس الأمة العشرين محمّلًا برؤية اقتصادية واضحة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على محاور أساسية تعكس احتياجات المرحلة الراهنة. تمثل هذه المحاور خريطة طريق للحكومة والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديث القطاع العام.
فقد أكد جلالة الملك أهمية الشباب كعنصر أساسي لتحقيق النمو والتنمية، مشددًا على ضرورة توفير الحياة الكريمة لهم، وإعدادهم لوظائف المستقبل. فتمكين الشباب يتطلب الاستثمار في التعليم النوعي، التدريب المهني، وخلق بيئة تتيح لهم إطلاق طاقاتهم الريادية. لذلك، من الضروري أن تعمل الحكومة على تطوير مناهج تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى توفير الدعم المالي والإداري للشركات الناشئة.
كما تناول الخطاب بإسهاب، رؤية التحديث الاقتصادي كوسيلة لإطلاق إمكانات الاقتصاد ورفع معدلات النمو. هذه الرؤية تتطلب من الحكومة تطوير سياسات داعمة للاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية مثل السياحة، الزراعة، والصناعة. كما يتوجب عليها العمل على تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال.
وأبرز جلالة الملك أهمية تحديث القطاع العام لتحقيق كفاءة في الأداء الحكومي وتقديم خدمات نوعية للمواطنين. حيث يمثل هذا المحور أساسًا لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة. ويستدعي ذلك إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتقليل الترهل الإداري، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مما يسهل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات بكفاءة وشفافية.
في الخطاب الملكي إشارة مهمة لدور الحكومة، والتي تقع على عاتقها مسؤولية ترجمة هذه المحاور إلى سياسات عملية وخطط تنفيذية. لذلك، ينبغي أن تُسارع بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات. إضافة إلى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال استثمارات إستراتيجية تضمن تحقيق الأهداف على المدى الطويل.
لقد وضع خطاب العرش أسسًا واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مع التركيز على تمكين الشباب، تحديث الاقتصاد، وتطوير القطاع العام. النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، وإرادة سياسية قوية تدفع بعجلة الإصلاح والتنمية إلى الأمام.

MENAFN18112024000072011014ID1108898593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث