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دلالات اقتصادية في خطاب العرش

11/18/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يحمل رسائل حاسمة تتطلب استجابة فورية وحاسمة من الحكومة والبرلمان، فالرسالة واضحة: لا مجال للتقاعس أو التأجيل، فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت أكثر إلحاحاً، والحل يكمن في اتخاذ خطوات غير تقليدية لإحداث تحول حقيقي في مسار الاقتصاد الوطني. جلالته أكد بعبارات لا تحتمل التأويل أن التقدم لم يعد خياراً بل ضرورة، مشدداً على أن مستقبل الأجيال الأردنية مرهون بالقدرة على توفير حياة كريمة لهم، عبر تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، كما أشار جلالته إلى أن الأردن يملك من الكفاءات البشرية والعلاقات الدولية ما يؤهله لأن يصبح نموذجاً في النمو الاقتصادي، بشرط أن نستثمر هذه الإمكانيات بفعالية وجرأة. الدعوة إلى مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي جاءت لتؤكد أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر دون تغييرات جذرية، فهذه الرؤية، التي تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد الوطني، ليست مجرد خطة على الورق، بل خريطة عمل تستوجب التنفيذ الفوري لتحقيق معدلات نمو ملموسة خلال العقد القادم، وهنا الرسالة واضحة: لا مجال للمماطلة، والأدوات موجودة، لكن الإرادة والتنفيذ هما مفتاح النجاح. يشكل هذا الخطاب دعوة صريحة لكل من الحكومة والبرلمان لتحمل مسؤولياتهما كاملة، فجلالته أوضح أن هذا المجلس يمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً ومثمراً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على أساس من النزاهة والمنافسة البرامجية، فالبرلمان، بحسب توجيهات الملك، يجب أن يرتقي بدوره إلى مستوى التحديات، وأن يكون شريكاً فاعلاً في صياغة السياسات وتنفيذها، لا مجرد جهة رقابية تقليدية. الأداء النيابي مطلوب أن يتسم بالجدية والالتزام، وأن يعكس بوضوح أولويات الدولة واحتياجات المواطنين، فجلالة الملك وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الكبيرة، فالتعاون الجماعي والعمل على أسس دستورية واضحة هما السبيل الوحيد لترسيخ قواعد جديدة للعمل البرلماني، تتجاوز المناكفات الشكلية إلى تقديم حلول حقيقية للتحديات الملحة. التقاط الرسائل الملكية وتنفيذ مضامينها يتطلب عملاً جماعياً وتنسيقاً محكماً بين كافة الأطراف، لذلك فإن تعزيز دور الأحزاب البرامجية وزيادة مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية، كما أكد جلالته، يمثل رافعة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك، فإن الحكومة والبرلمان مطالبان بتسريع وتيرة الإصلاحات وضمان توافقها مع الأهداف الإستراتيجية للدولة. ختاماً، فإن الرسالة الأهم في خطاب العرش تتمثل في ضرورة الالتقاط الفوري لمضامينه وترجمتها إلى سياسات وإجراءات فعالة، فالحكومة والبرلمان أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، من خلال اتخاذ قرارات شجاعة ومبادرات مبتكرة، فالمستقبل لا ينتظر، والمطلوب اليوم هو تحرك حاسم لتأمين حياة كريمة للمواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يليق بالأردن وإمكاناته.

MENAFN18112024000072011014ID1108898592

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