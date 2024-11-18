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السودان لا بواكي له

11/18/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








وكأن الأشقاء في السودان ينقصهم ما هم فيه من مُعاناة وويلات، جراء الحرب أو النزاع أو الصراع، الدائر في بلادهم، فبعد أن ذاقوا الأمرين إثر إزهاق أرواح الآلاف، وتدمير المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، ونزوح الملايين منهم وتركهم لمنازلهم ومناطقهم وذويهم، و))استقطاب عرقي)).. بعد كُل ذلك، بات نحو 15 مليون سوداني يفتقرون إلى الرعاية الصحية أو الحصول عليها.
أضف إلى ذلك، وجود حوالي 730 ألف طفل سوداني يُعانون من سوء التغذية الحاد، وازدياد مُعدلات الوفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، فضلًا عن انتشار الأمراض والأوبئة بشكل سريع، والتي تنعكس بشكل سلبي أكبر على الفئات الضعيفة، خصوصًا الأطفال منهم، الذين يتعرضون إلى مُعاناة تلو الأُخرى.
أرقام وزارة الصحة السودانية، والمُنظمات الإنسانية العاملة في ذلك البلد، الذي يُعاني ما يُعاني من تدمير بطيء، تؤكد أن هُناك مئات الآلاف من الأطفال بالسودان باتوا مُعرّضين لخطر الإصابة بـ))الكوليرا))، الذي أُعلن رسميًا عن تفشيه في الثاني عشر من آب الماضي، بالإضافة إلى أمراض أُخرى.
وللعلم فقط، فإنه خلال 53 يومًا فقط، وبالتحديد ما بين 22 تموز و15 أيلول الماضيين، كان هُناك حوالي 8460 حالة إصابة بمرض الكوليرا، ونحو 300 وفاة، ما يعني وجود 5.6 وفاة و160 إصابة يوميًا.
العالم الغربي بشكل عام، والعربي والإسلامي بشكل خاص، يغض الطرف عامدًا مُتعمدًا، عما يحصل في بلاد شقيقة، نشترك معها في اللغة والثقافة والدين والعادات والتقاليد والجغرافيا، ويجعلون أصابعهم في آذانهم، خذلانًا، لئلا يسمعوا عن وجود ما يقرب من الـ3.4 مليون طفل سوداني دون الخامسة، مُعرضين لخطر الإصابة بأمراض وبائية، من قبيل الكوليرا والملاريا وحُمى الضنك والحصبة والحصبة الألمانية.
فهل يتحرك العالم الحر لإنقاذ نصف مليون طفل سوداني، وكذلك 2.6 مليون شخص معرضين لخطر الإصابة بـ))الكوليرا)) فقط مع حلول نهاية العام الحالي؟ في وقت انخفضت فيه نسبة تغطية التحصين من 85 بالمائة قبل الحرب إلى 50 بالمائة، وتصل إلى 30 بالمائة في المناطق الساخنة، فضلًا عن أن 70 بالمائة من المُستشفيات في المناطق المُتضررة أصبحت خارج الخدمة.
وهل يعلم العالم أجمع، الذي يُنادي بالإنسانية وحقوق الإنسان، بأن الكثير من السودانيين باتوا يعتمدون على آبار مياه ضحلة، احتمال اختلاط مياهها بمياه الصرف الصحي كبير جدًا، وذلك يُعد من الأسباب الرئيسة للإصابة بأمراض الكوليرا والملاريا.
يتوجب على العالم الحُر، على الأقل، إن لم يقدر على وقف الحرب أو النزاع، العمل بكُل ما أوتي من قوة على تخفيف الآثار المُترتبة على ذلك إلى أدنى نقطة، وتأمين خدمات ودعم في مجال المياه والنظافة والصرف الصحي والصحة، واتخاذ إجراءات من شأنها مُعالجة تفشي الأمراض.
حرب أو نزاع مُتفاقم، قد يتقبل البشر ذلك، ويعتبرونه أمرًا مقبولًا، وقد يصلون إلى درجة من اليقين بعدم وجود حل له، إثر تعنت كُل طرف بما لديه من تبريرات وحجج، وأنه على صواب، لكن لا يوجد ما يُبرر أبدًا الوقوف بلا حراك على ما يحصل من تفاقم للأمراض والأوبئة، خصوصًا تلك التي باتت من الماضي كالكوليرا والملاريا والتيفوئيد.. ويبقى السودان ومواطنوه بلا بواكي.

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