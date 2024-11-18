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الغور الشمالي.. وفاة شاب دهسا تجدد المطالب بإنارة طريق المنشية

11/18/2024 2:34:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- لم يكن الشاب صهيب الكفارنة البالغ من العمر 18 عاما، أول ضحايا حوادث السير والدهس على طريق المنشية في لواء الغور الشمالي التابع لمحافظة إربد، وسط آمال بأن يكون آخرهم، بحيث يتوقف نزيف الدم على الطريق الذي شهد وفاة وإصابة الكثيرين على مدى سنوات.
وفاة الكفارنة قبل يومين في حادث دهس أصيب فيه صديقه بجروح وكسور في أنحاء متفرقة من جسده، جددت مطالب سكان اللواء، بالعمل على ضمان استدامة إضاءة الطريق كاملا، لا سيما أنه طريق حيوي.
ويبدأ الطريق من إشارة معاذ بن جبل، ويمتد لبداية منطقة وقاص على طول 12 كيلومترا، ويؤكد سكان "أنه على مدار أعوام ماضية، شهد الطريق تكرر حوادث الدهس والاصطدام، وإنهم فقدوا أطفالا وشبابا في المنطقة، إذ أصبح ذلك الشارع يشكل هاجسا لا ينتهي".
وقال هؤلاء السكان، "إن إنارة الطريق تعد أمرا ضروريا كونه طريقا حيويا يعبره عدد كبير من المركبات بمختلف الأحجام، سواء في ساعات النهار أو المساء والليل، لا سيما أن المزارعين يسلكونه بكثافة لنقل محاصيلهم بين وادي الأردن والعاصمة عمان، وكذلك الأمر بالنسبة لزوار مناطق الأغوار القادمين من مختلف مناطق المملكة"، مبدين في الوقت ذاته خشيتهم من "استمرار الطريق بلا إنارة بعد أن تعرضت إنارته للتخريب من قبل عابثين".
ووفق المواطن محمد أبو صهيون، فإن "مواصفات الطريق ممتازة، وإنارته في السابق ساهمت في تخفيف الحوادث المرورية وحوادث الدهس في المنطقة، إلا أن عمليات العبث بالإنارة التي حدثت، أدت إلى عودة الظلام الدامس في المنطقة".
وطالب أبو صهيون، "بضرورة العمل على إعادة إنارة الطريق، ذلك أن ترك مدخل جسر المنشية الواقع ضمن الطريق على حالته من دون إنارة قد يؤدي إلى وقوع العديد من حوادث الدهس، خصوصا أن المنطقة تشهد حركة سير نشطة".
أما المواطن علي الدبيس، فيؤكد "أن عدم إنارة الطريق من شأنه أن يكون عاملا أساسيا في وقوع حوادث السير على امتداده، خصوصا في الأجواء الاستثنائية خلال فصل الشتاء"، مبديا خشيته من بقاء الطريق بلا إنارة أو التأخر في صيانة ما تم تخريبه.
ويتفق المواطن محمد الرياحنة مع ما ذهب إليه الدبيس بشأن خطورة الطريق في حال استمرار أو تأخر إنارته، مضيفا أن ذلك مدعاة لوقوع حوادث سير، لا سيما أن الطريق تسلكه الشاحنات والآليات الثقيلة.
ويرى المواطن خالد العلي، "أن العديد من الشوارع الرئيسة وشوارع أخرى تخدم الأحياء السكنية في المناطق التابعة لبلدية معاذ بن جبل، تكاد تخلو من أي وحدات إنارة، وإن وجدت فهي معطلة وتحتاج للصيانة"، لافتا إلى "ضرورة زيادة وحدات الإنارة بشكل كاف وتبديل المتعطل منها لكي يسهل على المواطنين التنقل خلال ساعات الليل".
وأضاف العلي، "أنه لولا الإنارة التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام محالهم، وبالذات في الوسط التجاري في منطقتي المنشية ومداخلها، لانعدمت الإنارة وتحول السوق وشوارعه إلى ظلام دامس"، لافتا إلى "أن غالبية أصحاب المحلات التجارية يضطرون لتعزيز الإنارة أمام محالهم لتعويض النقص الحاصل بوحدات الإنارة التي من المفترض أن توضع بشكل مناسب وكاف على طول الشوارع وبين الأحياء السكنية".
وبحسب المواطن أحمد البشتاوي من سكان منطقة المنشية، "فإن السائر في المنطقة يلاحظ وبشكل واضح غياب الإنارة، رغم أن المنطقة حيوية ويعبرها شارع دولي يربط بين معبرين (وادي الأردن والشيخ حسين)، كما أن المنطقة تعد من مناطق الجذب السياحي، ما يستوجب الاهتمام بها بشكل أكبر، ومن بين ذلك تعزيز وحدات الإنارة فيها".
ويوافقه بالرأي المواطن علي القويسم، الذي لفت إلى أهمية زيادة وحدات الإنارة في المنطقة، خصوصا في الشوارع الرئيسة والوسط التجاري، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في عمليات صيانة الوحدات التي تتعطل وعدم إهمالها لمدة طويلة قد تمتد لأسابيع.
ولفت القويسم، إلى أن الإنارة الجيدة في الشوارع تجنب المواطنين من التخبط في المسير ليلا، بما يدعو إلى زيادة الوحدات، إلى جانب الاستمرار في صيانتها من خلال تغيير المصابيح التي تتعرض للعطب.
وردا على استفسارات "الغد"، اكتفى مدير أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي، بالقول "إن المديرية ستعمل على إنارة الشارع خلال الفترة القليلة المقبلة".

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