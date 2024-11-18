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وادي الأردن.. تأخر الموسم المطري يثير خشية المزارعين من ارتفاع كلف الإنتاج

11/18/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن- يبدي مزارعون وعاملون في القطاع الزراعي بوادي الأردن، تخوفهم من تأثير تأخر الموسم المطري، مشيرين إلى أن هذا التأخر سيزيد من كلف الإنتاج جراء ارتفاع كلف مكافحة الآفات الحشرية.
ويؤكد عدد من المزارعين، أن تأخر سقوط الأمطار يشكل عاملا مهما في انتشار الآفات الزراعية التي تؤثر سلبا على المزروعات الجديدة، موضحين أن كلف مكافحتها ترهق المزارع، خصوصا أن الإنتاج ما يزال في بداياته.
ووفق المهندس عواد البليلات، فإن تأخر هطل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة يسهمان كثيرا في انتشار الحشرات، لافتا إلى أن أي مزرعة تحتاج بين 150 إلى 250 دينارا أسبوعيا لرش ما مساحته 50 دونما مزروعة على سبيل المثال بالباذنجان أو الكوسا، ويتضاعف هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف مع بدء إنتاجها للثمار.
وأضاف البليلات، أنه يضطر إلى رش مزرعته كل أسبوع لمكافحة الديدان والعناكب والذبابة البيضاء والحمراء، ما يكلفه مبالغ كبيرة أسبوعيا كأثمان مبيدات وأجور رش لمزرعته، لافتا إلى أن تأخر هطول الأمطار إلى هذا الوقت أضرَّ بالمزروعات بدرجات متفاوتة، جراء انتشار الآفات الحشرية والأمراض وملوحة المياه المتوفرة.
وبهذا الصدد، لفت مزارعون إلى أن ارتفاع أثمان المبيدات مع ازدياد الحاجة لها يشكل تحديا كبيرا أمام رعاية المحاصيل بشكل جيد، مؤكدين، أنه وفي ظل الحاجة إلى تكرار عمليات الرش بكثافة، فإن غالبية صغار المزارعين باتوا عاجزين عن توفير أثمان المبيدات وأجور الرش ما سيسهم في تراجع إنتاجهم كما ونوعا.
وبحسب المزارع ناصر كامل، فإن كلفة رش مزرعته تتراوح بين 200 إلى 400 دينار أسبوعيا، وهو أمر مكلف في ظل كمية الإنتاج وأسعار البيع الحالية، موضحا أن وضعه أفضل بكثير من غيره من المزارعين الذين يعجزون عن توفير كلف الرش، ما يزيد من الأضرار التي ستتفاقم مع استمرار تأخر سقوط الأمطار للفترة المقبلة.
وأضاف كامل، أنه وبالرغم من عمليات الرش المتكررة، إلا أن المبيدات حاليا لا تؤتي مفعولا جيدا، لأن الحشرات تعاود التكاثر بسرعة في ظل درجات الحرارة المرتفعة والجافة، كون معظم الحشرات التي تؤثر على المزروعات ترتبط دورة حياتها وتكاثرها بالعوامل الجوية، وسقوط الأمطار يقضي على الكثير منها، موضحا، أن تكرار عمليات الرش يرهق المزارعين ماديا ومعنويا، إلا أنهم يضطرون لذلك على أمل أن يعود الموسم الزراعي عليهم بالفائدة والأسعار الجيدة ليعوضوا ما أنفقوه.
من جانبه، يؤكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس ياسين العدوان، أن تأخر هطل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي أديا إلى انتشار الحشرات التي تلحق أضرارا بالمزروعات كالذبابة البيضاء والعناكب وذبابة الفاكهة والديدان، مما دفع بالمزارعين إلى بدء عمليات المكافحة المتعددة بشكل مكثف لتجنب الأضرار التي قد تلحقها بالمحاصيل الزراعية.
وقال العدوان، إن هناك تأثيرات سلبية على الزراعات الموجودة حاليا جراء تأخر الموسم المطري تتمثل في ازدياد الحشرات، وما ينتج عنها من أمراض، وزيادة كلفة المكافحة، وزيادة الاحتياجات المائية، والتأثير المباشر على نوعية الإنتاج وكميته، مشيرا إلى أن أقسام الإرشاد في مديريات الزراعة المنتشرة في الوادي تنفذ جولات مستمرة على المزارع لتقديم النصائح للمزارعين بخصوص المبيدات، ما سيقلل من عمليات الرش وتقليل الكلف على المزارعين.
ومن وجهة نظر الخبير الزراعي المهندس عبد الكريم الشهاب، فإن تراجع الهطول المطري عادة ما يكون له تأثيرات طويلة المدى وأخرى آنية، كانتشار الآفات الزراعية وارتفاع كلف مكافحتها وتناقص عمر الموسم الزراعي نتيجة نقص الري، في حين تتمثل الآثار طويلة المدى في وصول مخزون السدود إلى مستويات حرجة، وتراجع طاقة المصادر المائية الإنتاجية وتملحها، خصوصا الآبار الجوفية التي تعد البديل الوحيد لمياه السدود.
وأكد الشهاب، أن مشكلة مياه الري باتت تشكل تحديا جديدا يضاف إلى التحديات التي يعانيها القطاع، والتي تنعكس سلباً بشكل كبير على المزارعين وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة، لافتا إلى أن التحديات التي يواجهها مزارعو وادي الأردن ستزيد من حالة عدم الاستقرار والخوف التي يعيشونها.

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