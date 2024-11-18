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عجلون.. ارتفاع أسعار الحطب والجفت يضيق خيارات التدفئة على الأسر الفقيرة

11/18/2024 2:34:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- هروبا من الكلف المرتفعة لوسائل التدفئة التقليدية، كالكهرباء والوقود، تضطر العديد من الأسر في محافظة عجلون، إلى اللجوء لمواقد الحطب والجفت التي باتت تنتشر بشكل واسع، ما تسبب بزيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها هي الأخرى.
وأمام هذا الواقع، أصبحت العائلات الفقيرة، تضطر إلى جمع ما تيسر لها من الأحطاب اليابسة وسط الغابات، وكل ما يمكن إشعاله من أخشاب وبقايا ألواح خشبية وأثاث، بل بات بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك، ويشعل مواد ضارة بالبيئة كالألبسة والأحذية القديمة وحتى الإطارات التالفة.
وتشهد صفحات على مواقع التواصل إعلانات عن سعر الطن من حطب السنديان، بحيث تصل إلى 180 دينارا، والمخلوط من أشجار متنوعة إلى 150 دينارا، مؤكدين في إعلاناتهم أن مصادر تلك الأحطاب يأتي من شراء أشجار يتم إزالتها بترخيص، وناجمة عن تنفيذ مشاريع لمؤسسات حكومية أو مواطنين.
المواطن أحمد عيد، يقول إنه ومع بدء انخفاض درجات الحرارة، أصبح لافتا في المحافظة، امتلاء وسائل التواصل بإعلانات تجار ومحال عن توفر أنواع عديدة من مواقد الحطب، ووجود كميات من مادتي الحطب والجفت لبيعها لأغراض التدفئة بأسعار تتراوح ما بين 120 إلى 150 دينارا للطن الواحد.
وأكد عيد، أن هذه التجارة أصبحت تلقى رواجا كبيرا مع دخول الشتاء، بحيث تبدأ الأسعار في الارتفاع في وسط الموسم لتراجع الكميات المتوفرة خاصة مادة الجفت التي يكون قد تم تصنيعها من الموسم السابق، مشيرا إلى تباين نوعياتها وجودتها التي بات يلاحظ تراجعها في كل موسم من حيث الحجم والوزن.
أما المواطن إيهاب فريحات، فيؤكد أيضا، أن الكثير من التجار بدأوا ينشطون عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويعلنون عن توفر كميات من الحطب والجفت لبيعها للسكان بأسعار مرتفعة نسبيا تتراوح بين 100 إلى 150 دينارا، فيما يبدأ أصحاب المحال التجارية بعرض أنواع عديدة من مواقد الحطب.
وقال فريحات، إن قوة الطلب على مادتي الحطب والجفت ومع دخول الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، تتسبب في ارتفاع أسعارهما إلى ما يقارب الضعف مقارنة بفترات الصيف، مشيرا إلى تجاوز أسعار طن الجفت مبلغ 100 دينار مقارنة بـ60 دينارا خلال الصيف، فيما يبلغ طن الحطب 180 دينارا مقارنة بـ100 دينار.
ووفق المواطن حسان محمد، "فإنه ومع دخول فصل الشتاء، فإن العديد من الأسر العجلونية من ذوي الدخل المحدود تبدأ رحلة البحث عن مصادر الدفء فتجدهم يقطعون خلالها مسافات طويلة بين الغابات والبساتين والأراضي الزراعية لالتقاط وتجميع الأغصان اليابسة وكل ما يمكن إشعاله طيلة الشتاء، وشراء كميات أخرى من الجفت بمبالغ معقولة، وانتظار أن تقوم مديرية الزراعة بتوزيع ما يتجمع لديها، بحيث يوفرون لأسرهم خلال موجات البرد شيئا من الدفء بأقل التكاليف، خصوصا في ظل عجزهم عن شراء المحروقات بأنواعها لارتفاع أثمانها".
كما يؤكد المواطن سامي أبو سيف، أن الكثير من الأسر باتت عاجزة عن شراء وقود المدافئ من مادتي الكاز والديزل، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن موسم الشتاء، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة في المحافظة، سيكلف الأسرة الواحدة مئات الدنانير أثمان وقود، مبينا أنه اعتاد جمع الأغصان الجافة من مخلفات قطاف الزيتون وشراء كميات أخرى من الجفت بأسعار معقولة.
ويطالب أبو سيف، مديرية الزراعة بالتسهيل على الأسر الفقيرة ومنحهم الرخص لجمع تلك الأحطاب من الغابات، وذلك حتى لا يضطروا لإشعال مواد تتسبب بأدخنة كثيفة وضارة كالألبسة والأحذية وغيرها.
وبحسب المواطن ناصر رشايدة، فإن ما يقوم به مواطنون من إزالة للأحطاب من بين الأشجار والغابات يساعد في تخفيض الحرائق صيفا ويحد من سرعة انتشارها، مؤكدا أن ظروف السكان المادية تدفعهم لجمع كل ما يجدونه من أحطاب يابسة وأشياء يمكن إشعالها في مواجهة برودة الطقس، في ظل عجز كثير من الأسر عن شراء وقود التدفئة، إذ قد تحتاج أي أسرة لنحو 200 دينار شهريا كحد أدنى لأغراض التدفئة طيلة موسم الشتاء، وهو ما تعجز عنه معظم الأسر الفقيرة التي لا تجد قوت يومها.
إلى ذلك، يقول المشرف بأحد مصانع الجفت عبدالله شويات، إن الكميات التي يوفرها المصنع تلقى رواجا كبيرا بحيث يتم شراؤها من قبل السكان خلال الصيف ولا تصبح متوفرة في هذا الوقت، موضحا أن كميات الجفت للموسم الحالي لا يتم تصنيعها إلا خلال أشهر الربيع.
من جهته، حذر الناشط البيئي المهندس خالد عنانزة، من أضرار بيئية جراء لجوء أعداد كبيرة من السكان لإشعال بعض الملابس والأحذية والإطارات القديمة، وما ينتج عن اشتعالها من غازات سامة تلوث الهواء وتتحول إلى أحماض سامة تلوث البيئة عند تساقط الأمطار، مطالبا الأجهزة المعنية بمراقبة هذا الجانب والحد منه قدر المستطاع.
يشار إلى أن مديرية زراعة المحافظة، تلجأ سنويا إلى بيع الأحطاب التي تجمعها مديرية الزراعة من مخلفات الحرائق والإنشاءات وفتح الطرق أو التي تتم مصادرتها للمواطنين الأشد فقرا بأسعار مخفضة، حيث تخصص سنويا زهاء 400 طن من الأحطاب، بحيث تقوم بتوزيعها على الأسر الفقيرة في المحافظة ومجاوري الغابات، وبواقع طن واحد لكل أسرة، بهدف مساعدتهم لتجاوز برد الشتاء، والتخفيف من التعدي على الغابات، وذلك من خلال لجنة بالتعاون مع جهات أخرى معنية في المحافظة لدراسة وتحديد الأسر الفقيرة المستفيدة من عملية التوزيع.
بدوره، قال مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، إن أي كميات من الأحطاب تتوفر لدى مديرية الزراعة يتم الاحتفاظ بها في محطة حراج اشتفينا، ولا يتم التصرف بها إلا بقرار من وزارة الزراعة، لافتا إلى محدودية الكميات المتجمعة هذا العام، وما سيتم جمعه في هذا الأثناء من منطقة الجب، جراء تنفيذ مشاريع تنموية حاليا.
وأكد، أن المديرية أوقفت العام الحالي التراخيص التي كانت تمنح للمواطنين والتي تخولهم جمع كميات من الأحطاب الجافة وسط الغابات، وذلك بعد أن لاحظت من خلال فرقها بأنه يتم الالتفاف عليها من قبل بعض الأشخاص للمتاجرة بهذه الأحطاب التي يتم جمعها.
وأضاف العدوان، أن تراجع الكميات المتوفرة لدى المديرية يعود أيضا لأسباب تتعلق بتراجع ضبوطات التعديات على الغابات في المحافظة والحرائق، مشيرا إلى أنه سجل خلال العام الحالي 50 ضبطا حرجيا وحريقا واحدا فقط.
من جهته، يؤكد مصدر بحماية البيئة في المحافظة، أنه لا يمكن لها القضاء تماما على مشكلة استخدام المواد الضارة وغير المخصصة للتدفئة في مواقد الحطب، مشددة على أهمية وعي السكان بأضرار ومخاطر تلك الممارسات على الصحة والسلامة العامة.

MENAFN18112024000072011014ID1108898587

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