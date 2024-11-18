أبو حسان: جلالة الملك وضع الجميع أمام مسؤولياتهم بصراحته وصلابته، وشعرنا جميعاً بحجم الهم الملكي

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

أكد هاني أبو حسان رئيس غرفة صناعة اربد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن في أعقاب خطاب العرش السامي في إفتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وضع الجميع حكومة ومجلس تشريعي وقطاع خاص والشعب الأردني ومن يعيش على الأراضي الأردنية أمام مسؤولياتهم من خلال التأكيد على مراحل التحديث الإقتصادي وتحديث القطاع العام وفي إفتتاح دورة المجلس اليوم بدأت مسيرة التحديث السياسي التي مهد لها جلالة الملك من خلال التوجيه بضرورة تعزيز دور الشباب والمرأة في الأحزاب وتعزيز دور الأحزاب في المشهد السياسي الأردني.



وأشار أبو حسان إلى تطلع القطاع الخاص للعمل جنباً إلى جنب مع السلطة التشريعية بشقيها النواب والأعيان كما هو الحال في شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ الرؤى الملكية السامية من خلال رؤية التحديث الإقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم.



وقال أبو حسان أن الجميع شعر بحجم الهم الملكي عند حديثه عن الداخل الأردني وبرامج التحديث وتطرقه للأوضاع الإقليمية ودور الأردن بقيادة جلالته في الحفاظ على السلام في المنطقة والوقوف مع الأشقاء في غزة والضفة الغربية أمام غطرسة الإحتلال الإسرائيلي وتأكيد جلالته أن قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية.



وأعاد أبو حسان التأكيد على ما جاء في الخطاب الملكي أن الأردن دولة راسخة الهوية، ولا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، وأن مستقبل الأردن بقيادة وحكمة جلالة الملك لم ولن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه.