20 ساعة للسيطرة على حريق مصنع كرتون بالكرك

سيطرت مرتبات دفاع مدني الكرك بدعم وإسناد من شرطة وقوات درك الكرك على حريق لساحة خارجية خاصة بأحد الكرتون بعد 20 ساعة من عمليات العزل والتطويق انتهت ظهر اليوم بالسيطرة الكاملة على الحريق.



وبين مدير دفاع مدني الكرك، العقيد مصعب الدعجة، أنه وفور تلقي غرفة العمليات بلاغ مساء أمس حول وجود حريق (لبالات كرتون) بالساحة الخارجية لأحد المصانع تحركت جميع الكوادر باتجاه المصنع بدعم وإسناد من شرطة ودرك الكرك.



وأشار إلى أنَ الحريق جاء على هنجر لمصنع مساحته 2000 متر مربع، ويحتوي على ساحة خارجية تبلغ حوالي 4 دونمات، والمصنع يقوم بعملية كبس الكرتون ووضعه على شكل بالات ليتم نقله لاحقا لمصانع إعادة التدوير وأن الكمية الموجودة كانت تتراوح بين الـ 40 والـ 50 طُنا.



ونوه إلى مشاركة ما يزيد عن 21 آلية في إخماد الحريق حيث نفذت فور وصولها إلى مكان الحريق الإجراءات المعيارية من حيث تقسيم المصنع إلى ثلاثةِ قطاعات ليتم عزل الهنجر عن الساحة الخارجية لأنَّ النار قد انتقلت من الساحة الخارجية إلى الداخلية.



ولفت إلى أن المرتبات وباستخدام مُعدات السلامة العامة وال(fire kit) وأجهزة التنفس استطاعت الوصول إلى الداخل بالرغم من كثافة الدخان، مما مكنهم من السيطرة على الحريق ومنعه من الامتداد إلى كامل داخل الهنجر لتقليل الخسائر المادية قدر الإمكان، واستخدمت خلالها الجرافات (اللودرات) في عملية تقليب الجمر المتكتل وإعادة إخماده مرة أخرى.



ولفت العقيد الدعجة إلى ضرورة تقيد هكذا مصانع باشتراطات السلامة العامة لضمان مكافحة الحريق من بدايته والذي بدوره سيوفر على الجميع الوقتَ والجهد والخسائر المادية.