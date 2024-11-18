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مستشفيات دله تحصد جائزة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية 2024

11/18/2024 2:32:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد شركة دله الصحية واحدة من أبرز مقدمي الرعاية الصحية في المملكة بشبكة خدماتها المختلفة التي تشمل المستشفيات والعيادات والرعاية المنزلية ووجود آلاف من المتخصصين من مقدمي الرعاية، الأمر الذي مكن شركة دله الصحية من أن تصبح رائدة في القطاع الصحي الوطني والإقليمي وركيزة بارزة من ركائز الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
وها هي شركة دله الصحية تتوج بجائزة World Business Outlook Award لمستشفيات دله بحصولها على جائزة الريادة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية لعام 2024، ويبيّن هذا التكريم الالتزام لتحقيق التميز والابتكار وتوفير الرعاية الصحية بجودة وآمان منذ تأسيس مستشفى دله النخيل عام 1987، الذي توسع ليصبح ظاهرة في تقديم التميز والابتكار لمنطقة، لتأتي مستشفى دله نمار مكملة لنظام شبكة الرعاية الصحية الشاملة الذي توفره شركة دله الصحية، الأمر الذي يجعل مستشفيات دله مرشحاً مستحقاً للجوائز باعتبارها رائدا في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية لعام 2024..
وتُمنح جوائز World Business Outlook Awards للجهات الأكثر تميزًا والأقوى أداءً في مختلف القطاعات حول العالم.
وقد عززت مستشفيات دله تكاملها وترابط بعضها ببعض في تقديم رعاية طبية على كافة المستويات والتخصصات، الرعاية الطارئة وصولا إلى رعاية مرضى الفشل الكلوي ومرضى الرعاية طويلة الأمد وخدمات الطب النفسي للمرضى المنومين، إضافة إلى كونها تواكب التغييرات بتوفير أحدث التقنيات الطبية، وتضم كوادر طبية متميزة ومتخصصة يقودها الابتكار والشغف والالتزام تجاه تلبية الاحتياجات الصحية الشاملة لمجتمعنا لصنع الفارق في حياة المرضى وتحقيق قصص نجاحات لاتنتهي.
تضع مستشفيات دله في أعلى قائمة أولوياتها، تقديم رعاية طبية بأعلى معايير الجودة في بيئة آمنة ويتضح ذلك بوجود سجل حافل بالاعتمادات الوطنية والدولية، حيث تعد مستشفى دله النخيل من أوائل المستشفيات الحاصلة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCIA، واعتماد كلية علماء الأمراض الأمريكية CAP لمختبر المستشفى، وشهادة الايزو لتكنولوجيا المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد اثنا عشر مركزًا جراحيًا من قبل مؤسسة المراجعة الجراحية الأمريكية(SRC) كمراكز للتميز الجراحي الذي يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. كما حصل المستشفى على اعتماد المنظمة الأمريكية للاعتماد الصحي الدولي GHA (Global Healthcare Accreditation) في السياحة العلاجية بعد استيفائه لكافة معايير الاعتماد العالمي للرعاية الصحية.
وتعليقًا على هذا التتويج، أعرب د. أحمد صالح بابعير، الرئيس التنفيذي لدله الصحية بفخره قائلاً: "حصولنا على هذه الجائزة يدل على التزامنا الراسخ لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة بأعلى جودة لتحقيق التميز والريادة إضافة إلى العمل الدؤوب المشترك بين الفريق الطبي والإداري من الخبراء والمختصين، وسنظل على العهد لتحقيق رسالتنا بأعلى جودة وآمان في هذا القطاع".
يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، تخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.

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