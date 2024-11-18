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مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية

11/18/2024 2:29:24 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت شركة نجم لخدمات التأمين إنجازًا مميزًا بفوزها بجائزة "أفضل مركز اتصال للشركات التي يعمل بها أكثر من 1000 موظف" ضمن فعاليات حفل "جائزة تجربة العميل السعودية" الذي أُقيم في الرياض يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، بحضور نخبة من قادة الأعمال والشخصيات البارزة، والمهنيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المملكة.
جاء هذا التكريم تتويجًا لجهود الشركة في تطوير مركز الاتصال ورفع مستوى الخدمة التي يقدمها للمستفيدين من تأمين المركبات في المملكة، حيث يستقبل المركز أكثر من 3 مليون اتصال سنويا بسرعة رد قياسية عبر قنوات إلكترونية متعددة، مما انعكس إيجاباً على مستوى رضا العملاء الذي وصل إلى نسبة 85%. وفي الإجمال، تقوم نجم عبر جميع قنواتها بتقديم أكثر من 35 مليون خدمة سنوياً لجميع المستفيدين بمستوى وصل إلى 99%.
هذا، وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين، الأستاذ محمد بن يحي الشهري عن سعادته بتحقيق الجائزة الذهبية والفوز بالمركز الأول في فئة أفضل مركز اتصال في المملكة، مؤكداً على أن هذه الجائزة ليست فقط تتويجًا لجهودنا، بل هي حافز لنا للاستمرار في الابتكار وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى رضا عملائنا.
وأشار الشهري إلى جهود نجم في الاستثمار بمجال الإبداع والابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة العملاء، وتبسيط العمليات، وتعزيز التحوّل الرقمي في عملياتها التشغيلية وأنظمتها التقنية، بما يضمن سرعة استجابتها وجودة الخدمات التي تقدمها لعملائها.
وأضاف قائلاً: يأتي ذلك في إطار التحول النوعي الذي حققته الشركة بأتمتة خدماتها بالكامل، لتصبح جميع عملياتها تدار عبر أنظمة تقنية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة أتمتة إجراءات الحوادث حوالي 95%.
من جهة أخرى قدم نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في نجم الأستاذ عجيل الجرباء، عرضاً تقديمياً عن التحول الرقمي وتجربة العميل وذلك ضمن فعاليات ملتقى جائزة تجربة العميل التي نظمتها جمعية تجربة العميل السعودية وشركائها لتوزيع الجوائز على الفائزين والمتميزين.
وأوضح الجرباء أن التجارب الاستثنائية للعملاء أصبحت اليوم جوهر ما يدفع العالم نحو التقدم. ومن خلال الاستفادة من رؤى البيانات، يمكن للشركات إنشاء تجارب مخصصة وجذابة، مما يجعل تجربة العميل أساسًا للتطور الاقتصادي والاجتماعي. لافتاً الانتباه إلى أن التحول الرقمي يعد أحد المتطلبات الأساسية للشركات التي تسعى للتميز وتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع متغيرات العصر الرقمي.
وأضاف الجرباء: يعد التحول الرقمي في شركة نجم أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة والتي أدت إلى نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات وتحسين تجربة العملاء على مختلف الأصعدة. سواءً على مستوى الأفراد أو الشركاء، مؤكداً على أن التحول الرقمي في نجم يتماشى أيضاً مع أهداف رؤية 2030 وبرامجها مثل برنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير القطاع المالي. لذلك، قامت نجم بإعادة هيكلة شاملة لاستراتيجيتها، متبنيةً أفضل المعايير المهنية والتسويقية، حيث ساهمت هذه التحسينات في تمكين صناعة التأمين، وتحسين تجربة المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية خاصة أصحاب المركبات.
هذا، وتعد "جائزة تجربة العميل السعودية" منصة بارزة لتكريم التميز في خدمة العملاء على مستوى المملكة، حيث تنافست نجم ضمن 27 فئة مختلفة. وتم تنظيم هذه الجائزة بالتعاون بين شركة Awards International وشركة تجربة العميل الإدارية وجمعية تجربة العميل، بهدف تكريم التميز في تجربة العميل بناءً على النجاحات الكبيرة للجائزة الدولية في السنوات السابقة.

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