Wednesday, 20 November 2024 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدشين التجمع الغذائي بجدة الأحد المقبل

11/18/2024 2:29:24 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ وتشريف محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ يُدشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الأحد المقبل، التجمع الغذائي الأول من نوعه، وذلك في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة.
ويُعد التجمع الغذائي المزمع إطلاقه بيئة صناعية غذائية متكاملة على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع؛ ويستهدف استقطاب أكثر من 800 مصنع في 10 أنشطة صناعية نوعية في مجالات صناعة الغذاء بحلول عام 2035، مما يسهم في تعزيز مستويات الأمن الغذائي والاستفادة من الموارد الطبيعية مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة. ويُسهم التجمع الغذائي بتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ودعم تحول المملكة إلى مركز للتصنيع الغذائي تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ((ندلب))، تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم نمو صادرات المملكة من الغذاء.

MENAFN18112024000089011017ID1108898521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث