تدشين التجمع الغذائي بجدة الأحد المقبل

(MENAFN
- Al Watan)
برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ وتشريف محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ يُدشن وزير
الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الأحد المقبل، التجمع الغذائي الأول من نوعه، وذلك في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة.
ويُعد التجمع الغذائي المزمع إطلاقه بيئة صناعية غذائية متكاملة على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع؛ ويستهدف استقطاب أكثر من 800 مصنع
في 10 أنشطة صناعية نوعية في مجالات صناعة الغذاء بحلول عام 2035، مما يسهم في تعزيز مستويات الأمن الغذائي والاستفادة من الموارد الطبيعية مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة. ويُسهم التجمع الغذائي بتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ودعم تحول المملكة إلى مركز للتصنيع الغذائي تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ((ندلب))، تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم نمو صادرات المملكة من الغذاء.
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