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ورش عمل لتعزيز خبرات تقييم جودة التقنيات

11/18/2024 2:29:24 PM
(MENAFN- Al Watan) استعرضت مجموعة من الخبراء دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وكيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ورش عمل المؤتمر الوطني التاسع للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الرياض.
وقدّم رئيس اللجنة الفنية المشتركة للذكاء الاصطناعي، المهندس وائل وليام دياب، نظرة عامة على برنامج المواصفات القياسية للذكاء الاصطناعي المشترك للمنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهرو تقنية (ISO / IEC)، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تلبية احتياجات القطاعات المتنوعة.
بينما تطرقت الورشة الثانية إلى دور التقنيات المتقدمة في دعم مدن ذكية مستدامة، وتحسين إدارة المدن، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع، التي قدمها رئيس اللجنة الفنية الدولية أنظمة المدن الذكية باللجنة الدولية الكهرو تقنية (IEC) الرئيس المشارك لمجموعة العمل المشتركة للمدن الذكية IEC-ISO-ITU، مايكل مولقون.
وناقشت ورشة عمل أخرى كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى معايير دولية، التي قدمها رئيس اللجنة الفنية للذكاء الاصطناعي في المعهد الألماني للتقييس، المهندس بيتر ديوسون.
واستعرضت ورشة العمل الرابعة أسس قياس الجودة، والحفاظ عليها وتعزيزها لتطوير الأنظمة المتقدمة، التي قدمها الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية بشركة Moov AI، أوليفر بليس.
وتحدّث نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، المهندس عمار العبود، في ورشة تدريبية عن أهمية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتخفيض التكاليف التشغيلية، وأبرز التحديات في هذا المجال، بينما قدّم المستشار والمدير المكلف بإدارة الجودة والموثوقية في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الدكتور عوض الحربي، ورشة بعنوان ((أساسيات نظم إدارة الجودة لقطاع الطيران والفضاء والدفاع (AS9100:2016))).
ويسعى المؤتمر من خلال ورشه التدريبية وجلساته العلمية إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهمية الاسـتثمار فيها، مع استعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتطوير المستدام في مجال الجودة، بالإضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
ويركّز المؤتمر على تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات، وتقديم توصيات عملية يمكن تبنيها لتعزيز الجودة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.
وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر حضور ضيف الشرف جمهورية الصين الشعبية، التي يشارك ممثلوها بخبراتهم وتجاربهم في مجال الجودة، بما يعزز التعاون وتبادل المعرفة بين المملكة والصين في هذا المجال الحيوي.

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