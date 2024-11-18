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20 دقيقة زمن وصول الموظفين لأعمالهم بالمدينة المنورة

11/18/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Al Watan) خلص تقرير صادر من هيئة تطوير المدينة المنورة إلى إمكانية وصول 69% من الموظفين إلى مقرات أعمالهم خلال 20 دقيقة بناء على جودة الطرق وربط أجزاء المدينة كافة بالمركز الرئيسي.
واشتمل التقرير الذي يتحدث عن المدينة القابلة للعيش إلى تحسين قابلية العيش في المدينة وتعزيز جودة حياة سكانها وأن تكون من أفضل مدن العالم القابلة للعيش وذلك تماشيا مع برنامج جودة الحياة.
قابلية العيش
يقدم التقرير تحليلا شاملا لمستوى قابلية العيش في المدينة، مبينا ومحددا نقاط القوى ومجالات التحسين من خلال تبني سياسات حضرية فعالة تدعم تعزيز قابلية العيش فيها لتصبح نموذجا يحتذى به بالاستدامة والمرونة والشمولية والابتكار مما يحقق توازنا مثاليا بين المجتمع والبيئة والاقتصاد.
حافلات المدينة
تحظى المدينة المنورة بشبكة طرق على درجة عالية من الجودة التي تربط جميع أجزاء المدينة بالمركز لخدمة جميع أحيائها، ويتضح ذلك من خلال فاعلية التنقل بالسيارات وقلة الازدحام المروري، ومن المشاريع الرائدة في هذا المجال مشروع حافلات المدينة الذي يربط جميع أجزاء المدينة بالمركز لخدمة نقل السكان والزوار من وإلى عدة نقاط رئيسية أبرزها المسجد النبوي ومسجد قباء ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين وعدد من المراكز الحيوية من خلال 6 مسارات تمر بـ123 محطة كذلك يعد مشروع الحافلات السريعة BRT المستقبلي من أبرز مبادرات النقل العام في المدينة ويهدف إلى تعزيز النقل الحضري كما تتميز المدينة بوجود خيارات متعددة للسفر من خلال الربط الجوي مع الوجهات الداخلية والخارجية من خلال مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الذي يستوعب أكثر من 8 ملايين مسافر سنويا وكذلك قطار الحرمين.
معايير عالمية
اعتمد التقرير على بيانات موثوقة بحسب المعايير العالمية حول قابلية العيش في المدينة المنورة الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل شركاء التنمية على المستويين الوطني والمحلي لتحقيق رؤية طموحة تهدف إلى تطوير مستوى المعيشة وإثراء نمط الحياة للسكان المدينة.
ويهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل لمستوى قابلية العيش بالمدينة وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسن من خلال وضع سياسات حضرية فعالة لتعزيز قابلية العيش في المدينة لتصبح نموذجا يحتذى به بالاستدامة والمرونة والشمولية والابتكار مما يحقق توازنا مثاليا بين المجتمع والبيئة والاقتصاد حيث لا يقتصر ذلك على تطوير البنية التحيتة فحسب بل يشمل تعزيز البعد الإنساني في كل جوانب المدينة من خلال توفير بيئة ملائمة ومريحة للسكان.

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