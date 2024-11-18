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مجموعة العشرين تقر تحالفا عالميا لمكافحة الفقر والجوع

11/18/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قمة مجموعة العشرين، اليوم الاثنين، بتدشين تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع، اللذين وصفهما بأنهما ((نتاج قرارات سياسية)).
وقال لولا إن التأثيرات المدمرة لتغير المناخ يمكن رؤيتها في أرجاء العالم، حاثا القادة على التحلي بالشجاعة للتحرك.
وأوضح: ((مبادرة مكافحة الجوع التي أطلقت في قمة مجموعة العشرين تشمل 81 دولة، و26 منظمة دولية، و9 مؤسسات مالية)).
وقد انطلقت فعاليات قمة مجموعة العشرين في البرازيل تحت شعار ((كوكب عادل ومستدام)).
وأيدت الدول الأعضاء، بما فيها السعودية، مقترح الرئاسة البرازيلية إنشاء التحالف، بهدف تسريع الحلول الشاملة للقضاء عليه.
وعليه أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في القمة، انضمام بلاده إلى التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، مؤكدا أن الصين ستبني بشكل مشترك ((حزاما وطريقا)) بجودة عالية.
تمثل دول المجموعة نحو ثلثي سكان العالم، وتسهم بـ90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80% من التجارة الدولية، ووجهت البرازيل دعوات لحضور القمة هذا العام إلى 19 دولة غير عضو، بما في ذلك مصر والإمارات وقطر وإسبانيا ونيجيريا وماليزيا.
تحالف دولي
التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع هو تحالف دولي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها مجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي، والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية، لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع بوصفهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.
وقد تمت مناقشة التحالف في أثناء قمة مجموعة العشرين الاجتماعية التي سبقت انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجموعة العشرين من أجل توحيد جهود الدول الأعضاء فيما يتعلق بإنتاج مستدام للغذاء، ومحاربة انعدام المساواة والقضاء على الجوع على مستوى العالم.
ويقوم التحالف على مبدأ أنه ((ما من دولة يمكنها وحدها محاربة الجوع بمفردها)).
ويسعى التحالف إلى تنسيق الجهود بين الدول المتقدمة والنامية فيما يتعلق بالتوسع في إنتاج الغذاء الصحي، ودعم الأسر والزراعة المستدامة.
وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 733 مليون شخص في العالم لا يزالون يواجهون خطر الجوع في عام 2023، أي شخص من كل 11 شخصا على كوكب الأرض، وتظل إفريقيا أكبر منطقة تعاني، حيث يواجه 20.4% من سكانها خطر الجوع، بينما يوجد في آسيا أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون الجوع على مستوى العالم.
الحقائق عن مجموعة العشرين:
– إنتاج المجموعة يمثل 90% من إجمالي الإنتاج العالمي.
– حصة المجموعة من حجم التجارة العالمية 80%.
– مجموع سكان هذه الدول يمثل ثلثي سكان الكرة الأرضية.

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