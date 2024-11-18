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من قمة العشرين.. بايدن يؤكد دعم إدارته القوي لأوكرانيا

11/18/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم إدارته القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، جاء ذلك خلال كلمته بقمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.
وقال بايدن -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين- "ينبغي أن نعمل جميعًا لإنهاء الصراعات والأزمات التي تقوض التقدم نحو تحسين الأمن في مختلف أنحاء العالم".
وأضاف بايدن أن "الولايات المتحدة تدعم بشدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ومن وجهة نظري فإنه حري بجميع القادة المجتمعين حول هذه المائدة تأييد هذا أيضا".
وانطلقت اليوم الاثنين أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية بمشاركة عدد من قادة العالم.. وتناقش القمة سبل تحسين أداء المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وعدد من القضايا الجيوسياسية، ومنها الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والقضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن ومواجهة التغيرات المناخية وزيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء.

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