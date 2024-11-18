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%6 نمو المركبات الصالحة للسير

11/18/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المركبات المسجلة والصالحة للسير، خلال العام الماضي، نموا بـ6%، إذ بلغ إجمالي المركبات 15.139.102 مليون مركبة، مقابل 14.261.163 مليون مركبة في عام 2022، في وقت بلغ متوسط عدد الكيلومترات اليومية المقطوعة بالمركبات على الطرق 220.573.447 مليون كم.
وكشف تقرير النقل البري للعام الماضي 6 أنواع للمركبات، حسب نوع التسجيل حتى نهاية العام الماضي، وتصدرت المركبات الخاصة نوع المركبات المسجلة بـ10.787.157 ملايين مركبة، وحلت مركبات النقل الخاص ثانيا بـ3.310.542 ملايين مركبة، ومركبات التصدير ثالثا بـ721.492 ألف مركبة، ومركبات النقل العام رابعا بـ556.042 ألف مركبة، والدراجات الآلية خامسا بـ140.673 ألف مركبة، ومركبات أشغال عامة سادسا بـ77.371 ألف مركبة.
مركبات ونقل
%6 نمو المركبات المسجلة والصالحة للسير
15 مليون مركبة صالحة للسير العام الماضي
14 مليون مركبة صالحة للسير في 2022
6 أنواع للمركبات المسجلة
المركبات الخاصة تتصدر أنواع التسجيل
220.5 كم قطعتها المركبات على الطرق
أكثر المركبات حسب نوع التسجيل:
المركبات الخاصة: 10.7 ملايين مركبة
النقل الخاص: 3.3 ملايين مركبة
التصدير: 721 ألف مركبة
النقل العام: 556 ألف مركبة
الدراجات الآلية: 140.6 ألف مركبة
أشغال عامة: 77 ألف مركبة.

MENAFN18112024000089011017ID1108898514

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