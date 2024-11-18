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العدوان الإسرائيلي يستمر في غزة ويتراجع بلبنان

11/18/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Al Watan) استمرت غارات الاحتلال الإسرائيلي في قصف مخيمات اللاجئين في غزة بلا اكتراث لحياة المدنيين حيث ذكر مسؤولون فلسطينيون أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان يبلغان من العمر 7 و9 أعوام ووالديهما.
وأصيب طفل ثالث يبلغ من العمر 10 أعوام في غارة ليلية على خيمة لجأ إليها النازحون في مدينة خان يونس الجنوبية، بحسب الدفاع المدني، وهو جهاز الاستجابة الأولية الذي يعمل تحت إشراف حكومة حماس.
ومن جهة أخرى ساد التفاؤل الحذر في لبنان حيث قال وزير في الحكومة اللبنانية مقرب من حزب الله، إن لبنان سينقل ((موقفه الإيجابي)) بشأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
تفاؤل حذر
وتحاول إدارة بايدن وقف الحرب بين إسرائيل والجماعة المسلحة حزب الله بعد أشهر من جهود وقف إطلاق النار المتعثرة. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الذي يتوسط بين المسلحين، مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في العاصمة اللبنانية.
وقال وزير العمل مصطفى بيرم الذي التقى بري، إن وظيفة حزب الله ((هي التأكد من فشل العدوان (الإسرائيلي) في تحقيق أهدافه، في حين أن التفاوض هو من جانب الدولة

وقال دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، إن هناك شعورا بـ((التفاؤل الحذر)).
وإن ((الجهود الدبلوماسية تتجه نحو وقف إطلاق النار، لكن الأمر لا يزال في أيدي وعقول اللاعبين الرئيسيين ليقرروا ما إذا كان من مصلحتهم وقف الأمور الآن أم لا)).
وتهدف الجهود إلى إعادة إنشاء المنطقة العازلة التي أنشأتها الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد حرب إسرائيل وحزب الله في عام 2006. ويقال إن إسرائيل تسعى إلى الحصول على ضمانات بأنها تستطيع الاستمرار في العمل عسكرياً ضد حزب الله إذا لزم الأمر، وهو المطلب الذي من غير المرجح أن يقبله

أبرز التعديات الإسرائيلية والدمار الذي لحق بغزة ولبنان
1. غزة
الهجمات
تكثيف القصف الجوي على مناطق عديدة في القطاع، مما أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك منازل، مستشفيات، ومدارس.
الضحايا
ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين نتيجة الضربات، بينهم نساء وأطفال.
2.لبنان
القصف
قصف إسرائيلي استهدف مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ما تسبب في تضرر المباني وتهجير سكان المنطقة.
استهدافات
غارات على مواقع تعتبرها إسرائيل تهديدًا، بما في ذلك مناطق في سوريا المجاورة.

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