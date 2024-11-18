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اختيارات ترمب للمناصب الرئيسية تقلق العرب الأمريكيين

11/18/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Al Watan) ملأ الرئيس المنتخب دونالد ترمب المناصب العليا في إدارته بمؤيدين أقوياء لإسرائيل، بعد أسبوع واحد فقط من فوزه بأغلبية الأصوات في عديد من أكبر المدن ذات الأغلبية العربية في البلاد، بما في ذلك السفير لدى إسرائيل الذي ادعى ((أنه لا يوجد شيء اسمه فلسطينيون)).
وفي الوقت نفسه، لم يتمكن المستشاران اللذان قادا جهود ترمب للتواصل مع الأمريكيين العرب من الحصول على مناصب في الإدارة بعد.
وقد أثارت هذه الاختيارات ردود فعل متباينة بين العرب الأمريكيين والمسلمين في ميشيغان، الذين صوتوا لترمب إلى جانب جميع الولايات الست الأخرى المتأرجحة.
الوفاء بالعهد
وأشار البعض إلى دعم ترمب الطويل الأمد لإسرائيل وقالوا إن تصويتهم ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس لم يكن بالضرورة تأييدًا له.
ويقول آخرون ممن أيدوه علنًا إنه سيكون صانع القرار النهائي بشأن السياسة ويأملون أن يفي بوعده بتحقيق نهاية للصراعات في الشرق الأوسط.
وبعيدا عن الوعد بالسلام في الشرق الأوسط، لم يقدم ترمب سوى القليل من التفاصيل الملموسة حول الكيفية التي يخطط بها لتحقيق ذلك. ولم يستجب فريقه الانتقالي لطلب التعليق.
وطوال الحملة، ركز نوابه غالبًا على انتقاد هاريس أكثر من تحديد أجندته. وأثارت الصور التي تصور الصراع - مع عشرات الآلاف من القتلى في غزة ولبنان - غضب عديد من المجتمعات العربية والإسلامية بشأن دعم الرئيس جو بايدن وهاريس لإسرائيل.
وحث أمين هاشمي، وهو باكستاني أمريكي يعيش في ميشيغان صوت لصالح ترمب، الرئيس الأمريكي على البقاء على وفائه بالتزاماته خلال حملته الانتخابية لإحلال السلام.
وقال هاشمي الذي حث ترمب على ((الوفاء بالوعد الذي قطعته للشعب ذي الأصول العربية في ميشيغان))، ((أنا أشعر بخيبة الأمل ولكنني لست مندهشا)).
المحافظون المؤيدون
وأشار أولئك الذين أعربوا عن مخاوفهم في المجتمع على وجه التحديد إلى حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي الذي رشحه ترمب سفيراً لإسرائيل. وقد رفض هاكابي باستمرار فكرة قيام دولة فلسطينية في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل، ودعم بقوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعارض حل الدولتين، مدعياً أنه ((لا يوجد شيء من هذا القبيل)) مثل الفلسطينيين في إشارة إلى أحفاد الأشخاص الذين عاشوا في فلسطين قبل إنشاء

في حين أثار هكابي أكبر قدر من القلق بين أعضاء المجتمع، فإن اختيارات ترمب الأخرى لحكومته تحدثت بقوة لصالح إسرائيل في استهداف حماس في أعقاب هجوم الجماعة المسلحة في 7 أكتوبر 2023، الذي قتل فيه 1200 إسرائيلي وأخذ مئات آخرين كرهائن.
وقد عارض السيناتور ماركو روبيو من فلوريدا، المرشح لمنصب وزير الخارجية، وقف إطلاق النار في الحرب، قائلاً إنه يريد من إسرائيل ((تدمير كل عنصر من عناصر حماس يمكنها وضع يديها عليه)).
وكانت إليز ستيفانيك النائبة عن ولاية نيويورك، المرشحة التي اختارها ترمب لتكون سفيرته لدى الأمم المتحدة، هي التي قادت حملة استجواب رؤساء الجامعات بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي. كما عارضت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تشرف على المساعدات المقدمة إلى غزة.

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