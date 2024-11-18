اختيارات ترمب للمناصب الرئيسية تقلق العرب الأمريكيين

(MENAFN
- Al Watan)
ملأ الرئيس المنتخب دونالد ترمب
المناصب العليا في إدارته بمؤيدين أقوياء لإسرائيل، بعد أسبوع واحد فقط من فوزه بأغلبية الأصوات في عديد من أكبر المدن ذات الأغلبية العربية في البلاد، بما في ذلك السفير لدى إسرائيل الذي ادعى ((أنه لا يوجد شيء اسمه فلسطينيون)).
وفي الوقت نفسه، لم يتمكن المستشاران اللذان قادا جهود ترمب للتواصل مع الأمريكيين العرب من الحصول على مناصب في الإدارة بعد.
وقد أثارت هذه الاختيارات ردود فعل متباينة بين العرب الأمريكيين والمسلمين في ميشيغان، الذين صوتوا لترمب إلى جانب جميع الولايات الست الأخرى المتأرجحة.
الوفاء بالعهد
وأشار البعض إلى دعم ترمب الطويل الأمد لإسرائيل وقالوا إن تصويتهم ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس لم يكن بالضرورة تأييدًا له.
ويقول آخرون ممن أيدوه علنًا إنه سيكون صانع القرار النهائي بشأن السياسة ويأملون أن يفي بوعده بتحقيق نهاية للصراعات في الشرق الأوسط.
وبعيدا عن الوعد بالسلام في الشرق الأوسط، لم يقدم ترمب سوى القليل من التفاصيل الملموسة حول الكيفية التي يخطط بها لتحقيق ذلك. ولم يستجب فريقه الانتقالي لطلب التعليق.
وطوال الحملة، ركز نوابه غالبًا على انتقاد هاريس أكثر من تحديد أجندته. وأثارت الصور التي تصور الصراع - مع عشرات الآلاف من القتلى في غزة ولبنان - غضب عديد من المجتمعات العربية والإسلامية بشأن دعم الرئيس جو بايدن وهاريس لإسرائيل.
وحث أمين هاشمي، وهو باكستاني أمريكي يعيش في ميشيغان صوت لصالح ترمب، الرئيس الأمريكي على البقاء على وفائه بالتزاماته خلال حملته الانتخابية لإحلال السلام.
وقال هاشمي الذي حث ترمب على ((الوفاء بالوعد الذي قطعته للشعب ذي الأصول العربية في ميشيغان))، ((أنا أشعر بخيبة الأمل ولكنني لست مندهشا)).
المحافظون المؤيدون
وأشار أولئك الذين أعربوا عن مخاوفهم في المجتمع على وجه التحديد إلى حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي الذي رشحه ترمب سفيراً لإسرائيل. وقد رفض هاكابي باستمرار فكرة قيام دولة فلسطينية في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل، ودعم بقوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعارض حل الدولتين، مدعياً أنه ((لا يوجد شيء من هذا القبيل)) مثل الفلسطينيين في إشارة إلى أحفاد الأشخاص الذين عاشوا في فلسطين قبل إنشاء
في حين أثار هكابي أكبر قدر من القلق بين أعضاء المجتمع، فإن اختيارات ترمب الأخرى لحكومته تحدثت بقوة لصالح إسرائيل في استهداف حماس في أعقاب هجوم الجماعة المسلحة في 7 أكتوبر 2023، الذي قتل فيه 1200 إسرائيلي وأخذ مئات آخرين كرهائن.
وقد عارض السيناتور ماركو روبيو من فلوريدا، المرشح لمنصب وزير الخارجية، وقف إطلاق النار في الحرب، قائلاً إنه يريد من إسرائيل ((تدمير كل عنصر من عناصر حماس يمكنها وضع يديها عليه)).
وكانت إليز ستيفانيك النائبة عن ولاية نيويورك، المرشحة التي اختارها ترمب لتكون سفيرته لدى الأمم المتحدة، هي التي قادت حملة استجواب رؤساء الجامعات بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي. كما عارضت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تشرف على المساعدات المقدمة إلى غزة.
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