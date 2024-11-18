وزير الخارجية يترأس وفد السعودية في افتتاح قمة العشرين

(MENAFN
- Al Watan)
نيابةً عن ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ترأس وزير
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين.
وضم وفد المملكة خلال الافتتاح وزير المالية محمد الجدعان، ونائب وزير المالية (الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين) عبدالمحسن الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل فيصل غلام.
وسيشارك وفد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة التي تتضمن تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف، وجهود دول المجموعة المشتركة لمكافحة الجوع والفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
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