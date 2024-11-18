شرين يسرى يطلق مشروع Egypt In Style

MENAFN - Al-Borsa News) يستعد الخبير السياحى شرين يسرى لإطلاق نهجا مبتكرا لتعزيز السياحة فى مصر من خلال مشروع“Egypt in style” أو“إيجيبت إن ستايل” والذى يهدف إلى دمج اهتمامات صناعة السياحة المصرية فى بنية تحتية إلكترونية موحدة تتضمن جودة عالية وتطبيقات قوية لكل من العملاء B2B والمسافرين.

وتقدم المبادرة مجموعة متنوعة من حزم السفر وأسلوب الحياة المصممة حسب الطلب من مصدر موثوق واحد.

موضوعات“دار الفؤاد” تعتزم إضافة 15 مركزًا للعيادات خلال 3 سنوات مصر للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع“إي فاينانس” لتقديم خدمات التحصيل إلكترونيا ((جيد تكستايل)) تضخ مليونى دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية لمصانعها بـ((العاشر))

وأكد يسرى أن مشروع“إيجيبت إن ستايل” يضم حلولا شاملة لجذب السياح من كبار الشخصيات وقادة الشركات من جميع أنحاء العالم ويخاطبهم بـ7 لغات حيث يهدف إلى وضع مصر كوجهة عالمية رائدة، مستفيدة من إطلاق المتحف المصرى الكبير.

أوضح الخبير السياحى، أن المبادرة تضم استراتيجية لإنشاء حزم سياحية حصرية لكبار الشخصيات بالعالم معتمدة من الحكومة مع امتيازات خاصة تعرض التراث الغنى لمصر وإنجازاتها الحديثة للمسافرين الدوليين.

وأضاف يسرى أن فكرة المشروع أو المبادرة بدأت معه كحلم منذ 15 سنة، لكنه خرج إلى النور مؤخرا عندما قام بعرض مشروع Egypt in style على السفير المصرى ضياء الدين حماد الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة المصرية فى الرياض خلال الاحتفال بالعيد الوطنى الأخير والذى قام بعرضه على الجهات المسؤلة بمصر ويجرى الاتفاق على التنفيذ والكشف عن تفاصيله خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتضم العروض الرئيسية لـEygpt in style عدة أنواع من الحزم منها حزم الـVIP المصممة لجذب الزوار الدوليين وتوفر هذه الحزم تجربة فاخرة.

وكذلك“تجربة الملك توت” التى تركز على كنوز الملك توت عنخ آمون، بما فى ذلك جولة VIP ليوم كامل فى المتحف المصرى الكبير الذى يضم 5400 قطعة من مقبرة الملك توت، وتشمل الحزم إقامة فاخرة فى فنادق 5 نجوم مع وسائل راحة حديثة تجمع بين الأسلوب الفرنسى والمصرى القديم.

كما سيتمتع الزوار بجولات حصرية لمواقع أيقونية مثل أهرامات الجيزة الكبرى، وعشاء كروز على نهر النيل، وعرض الصوت والضوء.