شرين يسرى يطلق مشروع Egypt In Style

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- Al-Borsa News) يستعد الخبير السياحى شرين يسرى لإطلاق نهجا مبتكرا لتعزيز السياحة فى مصر من خلال مشروع“Egypt in style” أو“إيجيبت إن ستايل” والذى يهدف إلى دمج اهتمامات صناعة السياحة المصرية فى بنية تحتية إلكترونية موحدة تتضمن جودة عالية وتطبيقات قوية لكل من العملاء B2B والمسافرين.
وتقدم المبادرة مجموعة متنوعة من حزم السفر وأسلوب الحياة المصممة حسب الطلب من مصدر موثوق واحد.
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وأكد يسرى أن مشروع“إيجيبت إن ستايل” يضم حلولا شاملة لجذب السياح من كبار الشخصيات وقادة الشركات من جميع أنحاء العالم ويخاطبهم بـ7 لغات حيث يهدف إلى وضع مصر كوجهة عالمية رائدة، مستفيدة من إطلاق المتحف المصرى الكبير.
أوضح الخبير السياحى، أن المبادرة تضم استراتيجية لإنشاء حزم سياحية حصرية لكبار الشخصيات بالعالم معتمدة من الحكومة مع امتيازات خاصة تعرض التراث الغنى لمصر وإنجازاتها الحديثة للمسافرين الدوليين.
وأضاف يسرى أن فكرة المشروع أو المبادرة بدأت معه كحلم منذ 15 سنة، لكنه خرج إلى النور مؤخرا عندما قام بعرض مشروع Egypt in style على السفير المصرى ضياء الدين حماد الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة المصرية فى الرياض خلال الاحتفال بالعيد الوطنى الأخير والذى قام بعرضه على الجهات المسؤلة بمصر ويجرى الاتفاق على التنفيذ والكشف عن تفاصيله خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتضم العروض الرئيسية لـEygpt in style عدة أنواع من الحزم منها حزم الـVIP المصممة لجذب الزوار الدوليين وتوفر هذه الحزم تجربة فاخرة.
وكذلك“تجربة الملك توت” التى تركز على كنوز الملك توت عنخ آمون، بما فى ذلك جولة VIP ليوم كامل فى المتحف المصرى الكبير الذى يضم 5400 قطعة من مقبرة الملك توت، وتشمل الحزم إقامة فاخرة فى فنادق 5 نجوم مع وسائل راحة حديثة تجمع بين الأسلوب الفرنسى والمصرى القديم.
كما سيتمتع الزوار بجولات حصرية لمواقع أيقونية مثل أهرامات الجيزة الكبرى، وعشاء كروز على نهر النيل، وعرض الصوت والضوء.
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