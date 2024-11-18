هشام طلعت مصطفى يقترح تشكيل مجلس وطنى للتنمية السياحية

MENAFN - Al-Borsa News) اقترح هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، تشكيل مجلس وطنى للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشارى دولى لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المستثمرين فى قطاع السياحة لبحث جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به.

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أشار هشام طلعت مصطفى إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التى تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مؤكدا أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا فى معدلات إشغال الغرف.

طالب بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، بجانب ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصرى.

أكد هشام طلعت مصطفى على أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوى الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التى توضح إمكانية تحقيق ذلك فى ظل معدلات الإنفاق الحالية خاصة فى الساحل الشمالى الغربى.

وشدد الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى على ضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين فى المطارات المصرية، والنظر فى وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، خاصة مع وجود موقع ومنتج سياحى متميز فى البلاد.