هشام طلعت مصطفى يقترح تشكيل مجلس وطنى للتنمية السياحية

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- Al-Borsa News) اقترح هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، تشكيل مجلس وطنى للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشارى دولى لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المستثمرين فى قطاع السياحة لبحث جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به.
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أشار هشام طلعت مصطفى إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التى تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مؤكدا أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا فى معدلات إشغال الغرف.
طالب بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، بجانب ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصرى.
أكد هشام طلعت مصطفى على أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوى الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التى توضح إمكانية تحقيق ذلك فى ظل معدلات الإنفاق الحالية خاصة فى الساحل الشمالى الغربى.
وشدد الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى على ضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين فى المطارات المصرية، والنظر فى وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، خاصة مع وجود موقع ومنتج سياحى متميز فى البلاد.
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