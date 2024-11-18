((جيد تكستايل)) تضخ مليونى دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية لمصانعها بـ((العاشر))

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف مجموعة جيد تكستايل إيجيبت التركية المتخصصة فى تصنيع
الملابس الجاهزة، ضخ مليونى دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجا وات في مصنعها بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان خلال العام المقبل.
وقال أحمد إبراهيم، مدير سلاسل الإمداد والتوريد بمجموعة شركات جيد تكستايل، إن الشركة تسعى لتوفير من 20 إلى 30% من حجم الطاقة التي تستخدمها عبر استبدالها بالطاقة الشمسية في مصنعها بالعاشر فقط.
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وأضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة وضعت استراتيجة لتحويل مصانعها للعمل بالطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة، لتكون مصانع خضراء، لزيادة صادراتها خاصة لدول الاتحاد الأوروبي التي تشترط خفض الانبعاثات الكربونية في المنتجات المصدرة.
وأوضح ((إبراهيم))، أن الشركة تمتلك محطة طاقة شمسية في مصنعها بالإسماعيلية بقدرة 1.66 ميجا وات والتي توفر نحو 30% من حجم الطاقة، بتكلفة استثمارية بلغت مليون دولار.
لفت إلى أن الشركة وضعت خطة توسعية لإنشاء ثلاثة مصانع جديدة بمدينة العاشر من رمضان وبرج العرب وستعمل جميعها بنظام ((سمارت جرين smart green))، بتكلفة استثمارية 14 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مصنع برج العرب والذي يقع على مساحة 60 ألف متر من المقرر الانتهاء منه في شهر يونيو العام المقبل، بينما من المخطط الانتهاء من مصنعي العاشر من رمضان الواقعان على مساحة تصل إلى 230 ألف متر مربع، في شهر ديسمبر 2025.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة الصادرات لتصل إلى 500 مليون دولار في عام 2030 بدعم من زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المجموعة في مصر.
أوضح أن الشركة تصدر لأكثر من 70 دولة بحجم صادرات مستهدف بنهاية العام الجاري يبلغ 222 مليون دولار، مقابل 150 مليون دولار خلال 2023.
و((جيد تكستايل)) هى شركة تركية تعمل فى تصنيع الملابس الجاهزة، فى السوق المصرى منذ عام 2009، وتمتلك 7 مصانع فى 3 محافظات هى الإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، ويعمل بها حوالى 10700 عامل حاليًا.
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