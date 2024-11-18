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((جيد تكستايل)) تضخ مليونى دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية لمصانعها بـ((العاشر))

11/18/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف مجموعة جيد تكستايل إيجيبت التركية المتخصصة فى تصنيع الملابس الجاهزة، ضخ مليونى دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجا وات في مصنعها بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان خلال العام المقبل.

وقال أحمد إبراهيم، مدير سلاسل الإمداد والتوريد بمجموعة شركات جيد تكستايل، إن الشركة تسعى لتوفير من 20 إلى 30% من حجم الطاقة التي تستخدمها عبر استبدالها بالطاقة الشمسية في مصنعها بالعاشر فقط.

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وأضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة وضعت استراتيجة لتحويل مصانعها للعمل بالطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة، لتكون مصانع خضراء، لزيادة صادراتها خاصة لدول الاتحاد الأوروبي التي تشترط خفض الانبعاثات الكربونية في المنتجات المصدرة.

وأوضح ((إبراهيم))، أن الشركة تمتلك محطة طاقة شمسية في مصنعها بالإسماعيلية بقدرة 1.66 ميجا وات والتي توفر نحو 30% من حجم الطاقة، بتكلفة استثمارية بلغت مليون دولار.

لفت إلى أن الشركة وضعت خطة توسعية لإنشاء ثلاثة مصانع جديدة بمدينة العاشر من رمضان وبرج العرب وستعمل جميعها بنظام ((سمارت جرين smart green))، بتكلفة استثمارية 14 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مصنع برج العرب والذي يقع على مساحة 60 ألف متر من المقرر الانتهاء منه في شهر يونيو العام المقبل، بينما من المخطط الانتهاء من مصنعي العاشر من رمضان الواقعان على مساحة تصل إلى 230 ألف متر مربع، في شهر ديسمبر 2025.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة الصادرات لتصل إلى 500 مليون دولار في عام 2030 بدعم من زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المجموعة في مصر.

أوضح أن الشركة تصدر لأكثر من 70 دولة بحجم صادرات مستهدف بنهاية العام الجاري يبلغ 222 مليون دولار، مقابل 150 مليون دولار خلال 2023.

و((جيد تكستايل)) هى شركة تركية تعمل فى تصنيع الملابس الجاهزة، فى السوق المصرى منذ عام 2009، وتمتلك 7 مصانع فى 3 محافظات هى الإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، ويعمل بها حوالى 10700 عامل حاليًا.

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