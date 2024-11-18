أجنا للتنمية تطرح مشروع Eastville باستثمارات 5 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة“أجنا للتنمية العمرانية” مشروع“Eastville” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 20 فداناً باستثمارات 5 مليارات جنيه.
قال أسامة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة أجنا للتنمية العمرانية، إن المشروع يضم وحدات سكنية متنوعة بمساحات من 190 إلى 290 مترًا مربعًا، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات بحلول عام 2028.
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أضاف شلبى، أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية من مشروع“Eastville” بقيمة 12 مليار جنيه، منها 3 مليارات جنيه خلال العام الأول للطرح.
أوضح أن“أجنا” تعاقدت مع شركة كلمة لاستشارات التطوير العقارى، وشركة Azure، وشركة Frontline، وذلك لتسريع وتيرة العمل فى المشروع.
وقال شلبى، إن الشركة تطور مشروع“كارنيليا” فى العين السخنة، باستثمارات 10 مليارات جنيه على مساحة 100 فدان، ويضم 1800 وحدة كاملة التشطيب.
أضاف أنه تم تنفيذ نحو 60% من مبانى المرحلة الأولى بالمشروع، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال عام 2026.
أوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة 2 مليار جنيه، بينما تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال 2025.
وقال إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 850 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام الجارى، وتستهدف ضخ مليار جنيه خلال 2025.
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