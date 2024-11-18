أجنا للتنمية تطرح مشروع Eastville باستثمارات 5 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة“أجنا للتنمية العمرانية” مشروع“Eastville” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 20 فداناً باستثمارات 5 مليارات جنيه.

قال أسامة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة أجنا للتنمية العمرانية، إن المشروع يضم وحدات سكنية متنوعة بمساحات من 190 إلى 290 مترًا مربعًا، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات بحلول عام 2028.

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أضاف شلبى، أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية من مشروع“Eastville” بقيمة 12 مليار جنيه، منها 3 مليارات جنيه خلال العام الأول للطرح.

أوضح أن“أجنا” تعاقدت مع شركة كلمة لاستشارات التطوير العقارى، وشركة Azure، وشركة Frontline، وذلك لتسريع وتيرة العمل فى المشروع.

وقال شلبى، إن الشركة تطور مشروع“كارنيليا” فى العين السخنة، باستثمارات 10 مليارات جنيه على مساحة 100 فدان، ويضم 1800 وحدة كاملة التشطيب.

أضاف أنه تم تنفيذ نحو 60% من مبانى المرحلة الأولى بالمشروع، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال عام 2026.

أوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة 2 مليار جنيه، بينما تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال 2025.

وقال إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 850 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام الجارى، وتستهدف ضخ مليار جنيه خلال 2025.