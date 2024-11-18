تنظيم الاتصالات يوافق على زيادة أسعار خدمات المحمول

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز وافق مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات فى مصر.

وأوضح شمروخ، خلال جلسة الجيل الخامس على هامش فعاليات Cairo ICT 2024، اليوم الاثنين، أن الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أسعار الباقات الجديدة.

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أرجع شمروخ زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التى تواجه شركات المحمول، لافتًا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يرى أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات.

ويدرس الجهاز التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة لخدمات الاتصالات فى مصر وبشكل يراعى مصلحة المستهلكين، بحسب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.