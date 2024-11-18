تنظيم الاتصالات يوافق على زيادة أسعار خدمات المحمول

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز وافق مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات فى مصر.
وأوضح شمروخ، خلال جلسة الجيل الخامس على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، اليوم الاثنين، أن الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أسعار الباقات الجديدة.
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أرجع شمروخ زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التى تواجه شركات المحمول، لافتًا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يرى أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات.
ويدرس الجهاز التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة لخدمات الاتصالات فى مصر وبشكل يراعى مصلحة المستهلكين، بحسب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
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