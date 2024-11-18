شركات الهواتف الصينية تتصدر السوق الأوروبية

MENAFN - Al-Borsa News) تُكثّف شركات الهواتف الذكية الصينية جهودها لتعزيز وجودها في أوروبا وبيع أجهزة الفئة الراقية ذات الهوامش الربحية العالية، إذ تسعى واحدة من العلامات التجارية الأسرع نمواً في العالم إلى مضاعفة حصتها السوقية في القارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

شركة“ريلمي”، التي تتخذ من مدينة شينجن مقراً لها، حققت زيادة في مبيعاتها الأوروبية بنسبة 275% بين عامي 2020 و2021، وفقاً لتحليلات السوق.

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وتهدف الشركة إلى تحقيق حصة سوقية تتجاوز 10% خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، مقارنةً بحصتها الحالية البالغة 4%، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

تعد الشركة حالياً رابع أكبر مورد للهواتف الذكية في القارة، حيث أصبحت الأسرع في الوصول إلى شحن 100 مليون هاتف على مستوى العالم في عام 2021، والخامسة الأسرع في الوصول إلى 200 مليون جهاز في العام الماضي، رغم التباطؤ العام في سوق الهواتف الذكية، وفقاً لأبحاث“تك إنسايتس” و”كاونتر بوينت ريسيرش”.

وبهذا الصدد، قال فرانسيس وونج، رئيس قسم تسويق المنتجات في“ريلمي”:“إذا تمكنا من تحقيق النجاح في السوق الأوروبية، فإن ذلك سيعزز علامتنا التجارية بشكل كبير ويسهم في زيادة مبيعاتنا عالمياً”، مضيفاً أن استراتيجية الشركة تعتمد على البدء من الأجهزة ذات الفئة الاقتصادية والتدرج نحو الفئات الأعلى.

ومع ذلك، أشار وونج إلى أن تكاليف التسويق الموجهة للمستهلكين الأوروبيين، الموالين لعلامتي“أبل” و”سامسونج”، تزيد على 10 أضعاف ما يتم إنفاقه في الهند، التي كانت السوق الرئيسي للشركة عند استقلالها عام 2018.

وأضاف أن المستهلكين الأوروبيين أقل دراية بالعلامات التجارية الصينية، وأقل اهتماماً بالقيمة مقابل المال، مما أدى إلى نمو أبطأ للشركة في أوروبا مقارنةً بأسواق أخرى تضاعفت أو تضاعفت ثلاث مرات مبيعاتها في غضون أعوام قليلة.

تُهيمن“أبل” و”سامسونج” على السوق الأوروبية، خاصةً في فئة الأجهزة الراقية، حيث استحوذتا على 94% من الهواتف التي يتجاوز سعرها 700 دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، وفقاً لـ”كاونتر بوينت”.

وكان آخر منافس خارجي يقترب من حصة 10% في سوق الأجهزة الراقية الأوروبية هو“هواوي”، التي شهدت نمواً سريعاً في حصتها حتى تعرضت لعقوبات أمريكية وحظر استخدام معداتها في شبكات الجيل الخامس في بعض الدول منذ عام 2020.

بدأت“ريلمي” كعلامة تجارية فرعية لـ”أوبو”، التي تعد جزءاً من مجموعة“بي بي كي” للإلكترونيات.

وتعرضت“أوبو”، رابع أكبر مصنع للهواتف في العالم، لتراجع في نموها بسبب معركة قانونية حول حقوق براءات الاختراع مع“نوكيا” في عام 2021، ما أجبرها على تقليص تواجدها في أوروبا لعدة أعوام.