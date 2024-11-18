مصر للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع إي فينانس لتقديم خدمات التحصيل إلكترونيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة مصر للتأمين _ إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بروتوكول تعاون مع شركة“إي فينانس” لتكنولوجيا المنشئات المالية، على هامش فاعليات الدورة الـ 28 لمعرض ومؤتمر“كايرو آى سى تى 24” لتقديم خدمات التحصيل الالكتروني من خلال منظومة خدمات مدفوعات الشركات (CPS).
وقال عمر جودة الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين ''إن التعاون مع“اي فينانس” سيتيح لعملاء الشركة سداد المتحصلات من خلال منظومة”“إي فينانس” التى تضم حزمة متنوعة من أدوات التحصيل الإلكتروني، بما يقلل الوقت المستغرق في معالجة المدفوعات و تسديد المستحقات بسهولة وأمان.
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أضاف جودة أن البروتكول يهدف كذلك لتوفير حلول التحصيل الإلكتروني باستخدام منظومة خدمات مدفوعات الشركات، مما يسهم في تسهيل وتسريع عملية التحصيل، ويعزز من كفاءة عمليات الدفع بين مصر للتأمين وعملائها.
من جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة“إي فاينانس”، حرص الشركة على تقديم خدماتها لكل القطاعات فى مجالات التكنولوجيا المالية، مضيفا أن التعاون مع“مصر للتأمين” يستهدف تعزيز رقمنة الخدمات المالية للشركة ودعمها فى جذب شرائح جديدة من العملاء مما يساهم في تعزيز الشمول التأميني والوصول لكافة فئات المجتمع.
وحققت شركة ((مصر للتأمين)) نحو 22 مليار جنيه بمحفظة أقساطها خلال العام المالى الماضى 2023 ـ 2024 وتستهدف الشركة تحقيق معدلات نمو تصل إلى نحو 20%.
وتصل فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة لنحو 10 مليارات جنيه سنويًا، بمتوسط تعويضات تتراوح بين 5 آلاف جنيه للتعويضات الصغيرة ونحو مليارى جنيه للتعويضات الكبرى .
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
كما أصدرت الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
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