مصر للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع إي فينانس لتقديم خدمات التحصيل إلكترونيا

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة مصر للتأمين _ إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بروتوكول تعاون مع شركة“إي فينانس” لتكنولوجيا المنشئات المالية، على هامش فاعليات الدورة الـ 28 لمعرض ومؤتمر“كايرو آى سى تى 24” لتقديم خدمات التحصيل الالكتروني من خلال منظومة خدمات مدفوعات الشركات (CPS).

وقال عمر جودة الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين ''إن التعاون مع“اي فينانس” سيتيح لعملاء الشركة سداد المتحصلات من خلال منظومة”“إي فينانس” التى تضم حزمة متنوعة من أدوات التحصيل الإلكتروني، بما يقلل الوقت المستغرق في معالجة المدفوعات و تسديد المستحقات بسهولة وأمان.

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أضاف جودة أن البروتكول يهدف كذلك لتوفير حلول التحصيل الإلكتروني باستخدام منظومة خدمات مدفوعات الشركات، مما يسهم في تسهيل وتسريع عملية التحصيل، ويعزز من كفاءة عمليات الدفع بين مصر للتأمين وعملائها.

من جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة“إي فاينانس”، حرص الشركة على تقديم خدماتها لكل القطاعات فى مجالات التكنولوجيا المالية، مضيفا أن التعاون مع“مصر للتأمين” يستهدف تعزيز رقمنة الخدمات المالية للشركة ودعمها فى جذب شرائح جديدة من العملاء مما يساهم في تعزيز الشمول التأميني والوصول لكافة فئات المجتمع.

وحققت شركة ((مصر للتأمين)) نحو 22 مليار جنيه بمحفظة أقساطها خلال العام المالى الماضى 2023 ـ 2024 وتستهدف الشركة تحقيق معدلات نمو تصل إلى نحو 20%.

وتصل فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة لنحو 10 مليارات جنيه سنويًا، بمتوسط تعويضات تتراوح بين 5 آلاف جنيه للتعويضات الصغيرة ونحو مليارى جنيه للتعويضات الكبرى .

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

كما أصدرت الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.