الاستثمار الأوروبي: الطاقة المتجددة تستحوذ على 37% من حجم الاستثمارات بإفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) كشف تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي ، أن قطاع الطاقة المتجددة أصبح الوجهة الرئيسية للاستثمارات غير المدرجة في إفريقيا، مستحوذًا على 37% من إجمالي هذه الاستثمارات المنفذة خلال عام 2023.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان“التمويل في إفريقيا.. إطلاق العنان للاستثمار في عصر التحول الرقمي والانتقال المناخي” إلى أن هذا يعتبر نقطة تحول كبيرة، حيث تجاوزت الطاقة المتجددة قطاع الخدمات المالية الذي كان مهيمنًا على حجم الاستثمارات فى إفريقيا لعقود، مما يعكس تحولًا في التوجهات الاستثمارية نحو الحلول المستدامة.

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وبحسب التقرير، شهد قطاع الطاقة المتجددة طفرة في الاستثمارات، بينما تراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري؛ ليشكل 4% فقط من الإجمالي. فهذا التحول يعكس التزامًا متزايدًا من المستثمرين بدعم الأصول الخضراء التي تُعتبر ضرورية لمواجهة التحديات المناخية في إفريقيا، وهي قارة تواجه أزمات بيئية متزايدة.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين ينجذبون بشكل متزايد للأصول الخضراء التي تعتبر أساسية لتعزيز القدرة على الصمود في إفريقيا، وهي قارة تواجه تحديات مناخية متزايدة.

ويتماشى هذا الاتجاه في الاستثمارات في القارة الإفريقية مع البحث العالمي عن بدائل مستدامة وفعالة من حيث التكلفة، بحسب التقرير، مشيرا إلى أنه في ظل أن الدول الإفريقية تعتبر أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، فينظر إلى تطوير البنية التحتية الخضراء على أنه ليس فقط ضرورة بيئية ولكن أيضًا فرصة اقتصادية استراتيجية.

وأضاف التقرير أن وجهات نظر البنوك الإفريقية تعكس بالفعل هذا التحول، حيث يرى 67% من المصرفيين الذين شملهم استطلاع حول التحولات الاستثمارية فى القارة أن التحول المناخي يمثل فرصة، بينما حدد 79% أهدافًا محددة متعلقة بالمناخ. وعلى الرغم من هذا الالتزام المتزايد بالطاقة المتجددة، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى التغلب عليها.

لم تقم العديد من المؤسسات المالية بدمج مخاطر المناخ بالكامل في عملياتها، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة التي لا تزال تعاني من نقص التمويل من البنوك. ونتيجة لذلك، لا تزال إفريقيا بعيدة عن تحقيق أهدافها البيئية. إذ يغطي التمويل المناخي الحالي 12% فقط من احتياجات القارة السنوية، مما يترك فجوة كبيرة لتطوير البنية التحتية الخضراء اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هذه التحولات تعتمد بشكل رئيسي على التمويل العام بنسبة (90%) والتمويل الدولي بنسبة (99%)، بينما يتأخر القطاع الخاص في المساهمة.

وعلى مستوى القارة، انخفضت الاستثمارات غير المدرجة بشكل عام بنسبة 24% بين عامي 2022 و2023، حيث تراجعت من 6.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.

وشهدت الخدمات المالية، التي قادت بـ37% من الاستثمارات في عام 2022، نفس الاتجاه التنازلي، لتصل إلى 10% فقط في عام 2023. بينما حافظت قطاعات أخرى – مثل السلع الاستهلاكية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات – على حصص استثمار مستقرة نسبيًا تراوحت بين 10% و13%... ومن ناحية أخرى، تضاعفت حصة صناعة الأغذية ثلاث مرات، من 1% إلى 8%.

وتتصدر جنوب إفريقيا تدفقات الاستثمارات غير المدرجة، حيث اجتذبت نحو 47% من رأس المال في عام 2023. وتأتي كينيا وكوت ديفوار في المرتبة التالية بحصص تبلغ 11% و7% على التوالي، مدفوعة بزخمها المتزايد في قطاع البنية التحتية الخضراء. بينما شهدت نيجيريا، التي كانت وجهة رئيسية للاستثمارات، انخفاض حصتها إلى 6%، مما يعكس تراجع الاهتمام بقطاع التكنولوجيا المالية، الذي أصبح أقل أولوية في العام الماضي، بحسب تقرير البنك الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا يرجع أيضًا إلى عمليات المناقصة التنافسية، التي ساعدت في خفض تكاليف الإنتاج في بعض البلدان. ففي زامبيا والسنغال، حققت مشاريع الطاقة الشمسية بعضًا من أقل الأسعار في العالم، مما جعل الطاقة الخضراء أكثر قابلية للوصول للسكان المحليين.

وبالنسبة للحكومات، توفر هذه المشاريع وسيلة لتلبية احتياجات الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتحقيق استقرار في المالية العامة للدول.

وأكد التقرير أن تحسين اللوائح، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء المهارات المحلية هي خطوات أساسية لدفع عجلة الاستثمار في إفريقيا وخاصة فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن الطاقة المتجددة أصبحت عنصرا محوريا للتنمية المستدامة في الدول الإفريقية؛ مما يجعلها خيارًا استثماريًا رئيسيًا في القارة، مشددا على أنه بهذا التوجه نحو الاستثمار الأخضر، تشهد إفريقيا تحولًا كبيرًا في أولوياتها الاقتصادية، مما يعزز فرصها للتكيف مع التحديات المناخية وتحقيق النمو المستدام.