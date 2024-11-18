التوقيع على صفقات بقيمة 39.7 مليار دولار بمعرض الصين للطيران

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت اللجنة المنظمة لمعرض الصين الدولي الـ 15 للطيران والفضاء، أن المعرض شهد التوقيع على صفقات
بقيمة 285.6 مليار يوان (حوالي 39.7 مليار دولار أمريكي) وتشمل الصفقات الموقعة 1195 طائرة من طرازات مختلفة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم نقلا عن بيان اللجنة، أن 1022 شركة من 47 دولة ومنطقة شاركت بالمعرض الذي احتضنته مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين واستمر لمدة ستة أيام، مشيرة إلى أنه تم عرض 261 طائرة و248 نوعا من المعدات الأرضية، فضلا عن إقامة 247 نشاطا بما في ذلك مؤتمرات وحفلات توقيع ومفاوضات تجارية.
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وأضافت أن بعض المنتجات البارزة التي عُرضت للعامة خلال معرض العام الحالي تشمل المقاتلة الشبح من طراز“جيه-35 أيه” والطائرة المقاتلة من طراز“جيه-15 تي” ونظام أسلحة صواريخ أرض-جو“إتش كيو-19′′، إضافة إلى عرض حجرة الشحن للطائرة من طراز“واي-20” والعينات القمرية التي جمعتها مهمة“تشانغ آه-6” من الجانب البعيد للقمر.
وكانت المركبات الجوية غير المأهولة والسفن غير المأهولة من بين المعروضات الأخرى التي جذبت الانتباه، بالإضافة إلى سيارات طائرة وطائرات كهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي واجتذب معرض الصين للطيران نحو 590 ألف زائر، فيما قام حوالي 4500 صحفي من أكثر من 400 مؤسسة إعلامية من داخل الصين وخارجها بتغطية الحدث.
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