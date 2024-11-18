التوقيع على صفقات بقيمة 39.7 مليار دولار بمعرض الصين للطيران

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت اللجنة المنظمة لمعرض الصين الدولي الـ 15 للطيران والفضاء، أن المعرض شهد التوقيع على بقيمة 285.6 مليار يوان (حوالي 39.7 مليار دولار أمريكي) وتشمل الصفقات الموقعة 1195 طائرة من طرازات مختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم نقلا عن بيان اللجنة، أن 1022 شركة من 47 دولة ومنطقة شاركت بالمعرض الذي احتضنته مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين واستمر لمدة ستة أيام، مشيرة إلى أنه تم عرض 261 طائرة و248 نوعا من المعدات الأرضية، فضلا عن إقامة 247 نشاطا بما في ذلك مؤتمرات وحفلات توقيع ومفاوضات تجارية.

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وأضافت أن بعض المنتجات البارزة التي عُرضت للعامة خلال معرض العام الحالي تشمل المقاتلة الشبح من طراز“جيه-35 أيه” والطائرة المقاتلة من طراز“جيه-15 تي” ونظام أسلحة صواريخ أرض-جو“إتش كيو-19′′، إضافة إلى عرض حجرة الشحن للطائرة من طراز“واي-20” والعينات القمرية التي جمعتها مهمة“تشانغ آه-6” من الجانب البعيد للقمر.

وكانت المركبات الجوية غير المأهولة والسفن غير المأهولة من بين المعروضات الأخرى التي جذبت الانتباه، بالإضافة إلى سيارات طائرة وطائرات كهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي واجتذب معرض الصين للطيران نحو 590 ألف زائر، فيما قام حوالي 4500 صحفي من أكثر من 400 مؤسسة إعلامية من داخل الصين وخارجها بتغطية الحدث.