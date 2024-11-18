475 مليون دولار إيرادات القابضة الكويتية خلال أول 9 أشهر من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية ، إيرادات بقيمة 475 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024.

وبلغ هامش الربح الإجمالى وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 40% و37% على التوالى، فيما سجل صافى الربح 139 مليون دولار، مصحوبًا بهامش صافى ربح قدره 29%، بالإضافة إلى وصول صافى الربح الخاص بمساهمى الشركة إلى 124.2 مليون دولار.

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واستحوذ قطاع الأسمدة والبتروكيماويات على نحو 55% من إيرادات الشركة القابضة المصرية الكويتية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى ليسجل 243.2 مليون دولار.

وقال لؤى جاسم الخرافى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، إن تعافى الإيرادات على أساس ربع سنوى جاء بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، منها التعافى التدريجى للأسعار، واستراتيجية ترشيد التكاليف، إضافة إلى الأثر الإيجابى للاستثمارات التى قامت بها المجموعة مؤخرًا، وذلك بالرغم من التحديات التى واجهت الشركة على خلفية انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

أضاف أن المجموعة تتطلع إلى الحفاظ على معدلات إنتاج الغاز عند 55 مليون قدم مكعب يوميًا حتى نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن الشركة قامت منذ الاستحواذ على امتياز منطقة شمال سيناء البحرى بضخ استثمارات فى أنشطة الاستكشاف والتطوير بقيمة 247 مليون دولار، ما أثمر عن إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالى 223 مليار قدم مكعب.

وقال جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الشركة استمرت بالاستفادة من زيادة حصتها فى ملكية شركة“الإسكندرية للأسمدة”، حيث تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية بفضل ارتفاع متوسط أسعار تصدير اليوريا بمعدل 11% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ 335 دولارا للطن، مما حد من تأثير عدم استقرار إمدادات الغاز الطبيعى على نتائج الشركة.

أضاف أن الشركة سوف تركز خلال الفترة المقبلة على تنمية الأرباح وتعزيز الكفاءة التشغيلية بمحفظة الاستثمارات التابعة، فضلًا عن اقتناص فرص النمو الجذابة لتنويع مصادر الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية.