475 مليون دولار إيرادات القابضة الكويتية خلال أول 9 أشهر من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية ، إيرادات بقيمة 475 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024.
وبلغ هامش الربح الإجمالى وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 40% و37% على التوالى، فيما سجل صافى الربح 139 مليون دولار، مصحوبًا بهامش صافى ربح قدره 29%، بالإضافة إلى وصول صافى الربح الخاص بمساهمى الشركة إلى 124.2 مليون دولار.
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واستحوذ قطاع الأسمدة والبتروكيماويات على نحو 55% من إيرادات الشركة القابضة المصرية الكويتية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى ليسجل 243.2 مليون دولار.
وقال لؤى جاسم الخرافى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، إن تعافى الإيرادات على أساس ربع سنوى جاء بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، منها التعافى التدريجى للأسعار، واستراتيجية ترشيد التكاليف، إضافة إلى الأثر الإيجابى للاستثمارات التى قامت بها المجموعة مؤخرًا، وذلك بالرغم من التحديات التى واجهت الشركة على خلفية انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
أضاف أن المجموعة تتطلع إلى الحفاظ على معدلات إنتاج الغاز عند 55 مليون قدم مكعب يوميًا حتى نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن الشركة قامت منذ الاستحواذ على امتياز منطقة شمال سيناء البحرى بضخ استثمارات فى أنشطة الاستكشاف والتطوير بقيمة 247 مليون دولار، ما أثمر عن إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالى 223 مليار قدم مكعب.
وقال جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الشركة استمرت بالاستفادة من زيادة حصتها فى ملكية شركة“الإسكندرية للأسمدة”، حيث تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية بفضل ارتفاع متوسط أسعار تصدير اليوريا بمعدل 11% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ 335 دولارا للطن، مما حد من تأثير عدم استقرار إمدادات الغاز الطبيعى على نتائج الشركة.
أضاف أن الشركة سوف تركز خلال الفترة المقبلة على تنمية الأرباح وتعزيز الكفاءة التشغيلية بمحفظة الاستثمارات التابعة، فضلًا عن اقتناص فرص النمو الجذابة لتنويع مصادر الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية.
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