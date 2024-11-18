“دار الفؤاد” تعتزم إضافة 15 مركزًا للعيادات خلال 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط مستشفيات دار الفؤاد لزيادة عدد العيادات التابعة لها إلى 20 عيادة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ 5 عيادات فقط فى الوقت الحالى.

وأوضح أسامة الجرواني، الرئيس التنفيذى لمستشفيات دار الفؤاد، أن المجموعة تسعى إلى افتتاح عيادات جديدة فى عدة محافظات، تشمل شرق القناة، والدلتا، والصعيد، بهدف تحقيق تغطية شاملة لجميع المحافظات خلال السنوات الثلاث القادمة.

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وأضاف الجروانى أن الطاقة الاستيعابية الحالية لفرعى دار الفؤاد فى مدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر تبلغ 500 سرير، وتسعى المجموعة إلى زيادة هذه السعة بمقدار 100 سرير فى المستقبل القريب.

وأشار إلى أن المجموعة لديها خطة طموحة للتوسع خارج السوق المصري، حيث تدرس حاليًا عدة فرص استثمارية فى القارة الإفريقية وعدد من الدول العربية.

تُعد دار الفؤاد إحدى الكيانات التابعة لمجموعة“ألاميدا للرعاية الصحية”، التى تشمل أربع مستشفيات: دار الفؤاد فى مدينة نصر و6 أكتوبر، ومستشفى السلام الدولى فى المعادى والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مراكز التشخيص، ومركز إعادة التأهيل، ومنصة“طبيبي”.

وكان فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة“ألاميدا”، قد صرّح فى وقت سابق لـ”البورصة” بأن المجموعة تخطط لاستثمار نحو 125 مليون دولار لإضافة 600 سرير جديد فى مستشفياتها خلال 3 سنوات.

وأضاف خاطر أن الخطة تشمل إضافة 450 سريرًا إلى مستشفيات المجموعة فى القاهرة الكبرى، و150 سريرًا فى أسيوط.

كما تخطط المجموعة لإنشاء مستشفى جديد فى محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، باستثمارات تبلغ مليار جنيه، وبسعة 200 سرير، على أن يكون جاهزًا ومجهزًا بأحدث تقنيات الرعاية الصحية بحلول مطلع العام المقبل.

وأشار خاطر إلى أن“ألاميدا” تمتلك قطعة أرض فى أسيوط سيتم بناء مستشفى عليها باستثمارات تصل إلى مليارى جنيه، وبسعة 150 سريرًا، ومن المتوقع افتتاحه فى عام 2027.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2026 أو بداية عام 2027، حيث ستتولى مجموعة“ألاميدا” تشغيل المستشفى باستثمار يبلغ 2 مليار جنيه.