“دار الفؤاد” تعتزم إضافة 15 مركزًا للعيادات خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط مستشفيات دار الفؤاد لزيادة عدد العيادات التابعة لها إلى 20 عيادة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ 5 عيادات فقط فى الوقت الحالى.
وأوضح أسامة الجرواني، الرئيس التنفيذى لمستشفيات دار الفؤاد، أن المجموعة تسعى إلى افتتاح عيادات جديدة فى عدة محافظات، تشمل شرق القناة، والدلتا، والصعيد، بهدف تحقيق تغطية شاملة لجميع المحافظات خلال السنوات الثلاث القادمة.
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وأضاف الجروانى أن الطاقة الاستيعابية الحالية لفرعى دار الفؤاد فى مدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر تبلغ 500 سرير، وتسعى المجموعة إلى زيادة هذه السعة بمقدار 100 سرير فى المستقبل القريب.
وأشار إلى أن المجموعة لديها خطة طموحة للتوسع خارج السوق المصري، حيث تدرس حاليًا عدة فرص استثمارية فى القارة الإفريقية وعدد من الدول العربية.
تُعد دار الفؤاد إحدى الكيانات التابعة لمجموعة“ألاميدا للرعاية الصحية”، التى تشمل أربع مستشفيات: دار الفؤاد فى مدينة نصر و6 أكتوبر، ومستشفى السلام الدولى فى المعادى والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مراكز التشخيص، ومركز إعادة التأهيل، ومنصة“طبيبي”.
وكان فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة“ألاميدا”، قد صرّح فى وقت سابق لـ”البورصة” بأن المجموعة تخطط لاستثمار نحو 125 مليون دولار لإضافة 600 سرير جديد فى مستشفياتها خلال 3 سنوات.
وأضاف خاطر أن الخطة تشمل إضافة 450 سريرًا إلى مستشفيات المجموعة فى القاهرة الكبرى، و150 سريرًا فى أسيوط.
كما تخطط المجموعة لإنشاء مستشفى جديد فى محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، باستثمارات تبلغ مليار جنيه، وبسعة 200 سرير، على أن يكون جاهزًا ومجهزًا بأحدث تقنيات الرعاية الصحية بحلول مطلع العام المقبل.
وأشار خاطر إلى أن“ألاميدا” تمتلك قطعة أرض فى أسيوط سيتم بناء مستشفى عليها باستثمارات تصل إلى مليارى جنيه، وبسعة 150 سريرًا، ومن المتوقع افتتاحه فى عام 2027.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2026 أو بداية عام 2027، حيث ستتولى مجموعة“ألاميدا” تشغيل المستشفى باستثمار يبلغ 2 مليار جنيه.
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