احتجاجا على اتفاقية ميركوسور.. موجة جديدة من غضب المزارعين في فرنسا

MENAFN - Al-Borsa News) بعد أقل من عام من موجة غضب واحتجاجات الفرنسيين في يناير الماضي، والتي أدت إلى إغلاق وتعطيل العديد من الطرق الرئيسية في البلاد، خرج المزارعون من جديد إلى الشوارع الفرنسية بجراراتهم بدعوة من النقابات الزراعية، في تحرك يهدف إلى الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم ورفض اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والتكتل الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية“ميركوسور“.

ويأسف المزارعون من أن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الفرنسية السابقة، برئاسة جابرييل أتال، قد تباطأ تنفيذها بسبب حل والانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

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كما يحتج المزارعون ضد الاتفاقية المرتقبة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية“ميركوسور”، معتبرين أن هذا الاتفاق المقترح سيسبب مشكلات اقتصادية وبيئية، وكذا من شأنه أن يؤدي إلى منافسة غير عادلة.

وفي محاولة لطمأنة المزارعين، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن توقع على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول“ميركوسور” في أمريكا الجنوبية، بصيغتها الحالية.

وقبل أن يتوجه إلى البرازيل حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر مجموعة العشرين، قال ماكرون، في تصريحات على هامش زيارته إلى الأرجنتين،“إن فرنسا ستواصل معارضة اتفاقية“ميركوسور”.. وأخبرت الرئيس الأرجنتيني أن فرنسا لن توقع على اتفاقية ميركوسور هذه بشكلها الحالي”، معتبرا أن ذلك سيكون“سيئا للغاية بالنسبة لزراعتنا”.

وبدأت بالفعل المظاهرات الغاضبة للمزارعين منذ مساء أمس /الأحد/ احتجاجا على هذه الاتفاقية المقترحة، والتي تتيح فتح السوق الأوروبية أكثر أمام منتجات أمريكا اللاتينية، وهو توجه يثير قلق القطاع الزراعي، بينما تأمل المفوضية الأوروبية، بدعم من عدة دول مثل ألمانيا وإسبانيا، في التوقيع على هذه الإتفاقية بحلول نهاية العام الجاري.

وكان الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين، وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين والمتحالفة مع المزارعين الشباب، قد دعا إلى تنظيم مظاهرات بداية من اليوم 18 نوفمبر تزامنا مع انطلاق قمة مجموعة العشرين في البرازيل.. وتوعدت“التنسيقية الريفية”، وهي ثاني نقابة زراعية في فرنسا، بثورة زراعية اعتبارا من غد /الثلاثاء/ مع وقف لشحن المواد الغذائية إذا لم تلب الحكومة الفرنسية مطالب المزارعين، أما“اتحاد المزارعين”، القوة النقابية الثالثة والمناهضة للعولمة، فيخطط لاتخاذ إجراءات ضد اتفاقيات التجارة الحرة.

وتبدو الأجواء شديدة التوتر مع تزايد المخاوف من التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع دول“ميركوسور” في أمريكا الجنوبية، والتي تضم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا.. وكانت الاتفاقية قيد المناقشة منذ أكثر من 20 عاما، ولكن يبدو أن إبرامها أصبح وشيكا بالنسبة للدول التي تدافع عنها، بينما يحذر المزارعون الفرنسيون من أن يتسبب الاتفاق الذي يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الصناعية والصيدلانية الأوروبية وعلى المنتجات الزراعية في إغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة، ما قد يهدد الأمن الغذائي لدول التكتل الأوروبي.

وبدأت الاحتجاجات بالفعل في العديد من المناطق الفرنسية مع تحركات منظمة بمئات من الجرارات منذ أمس وحتى اللحظة في مناطق مختلفة، منها منطقة“إيفلين” الواقعة غرب العاصمة الفرنسية باريس، مع تعطيل العديد من الطرق السريعة بين المدن الفرنسية.. كما تحرك مئات من المزارعين مع نحو 30 جرارا نحو جسر“أوروبا” لتعطيل الطرق المتجه نحو مدينة“أفينيون” بجنوب شرق البلاد، حسبما أكد رئيس نقابة شباب المزارعين في المنطقة، موضحا أنه تم اختيار هذا المكان للتنديد بالاتفاق المقترح بين الاتحاد الأوروبي و”ميركوسور”، والذي اعتبره“كارثة” على الزراعة الفرنسية.

وفي شمال فرنسا، احتشد المزارعون في مدينة“ليل” وتم تعليق لافتة مكتوب عليها“لا للميركوسور” وأعلام البرازيل والأرجنتين على أبواب مقر المحافظة، بالإضافة إلى تعطيل العديد من الطرق السريعة التي تربط بين المدن الفرنسية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي غرب فرنسا، أوضح نائب رئيس نقابة“المزارعين الشباب” في منطقة“شارونت” أنه سيتم توعية المواطنين بشأن كيفية استهلاك المنتجات الفرنسية المحلية، قائلا:“فاليوم، اتفاقية الميركوسور سيتم إبرامها، وتتيح استيراد منتجات غير متوافقة مع القواعد الفرنسية”.

ومن جهتها، دعت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جنيفار إلى ضبط النفس وتجنب العنف، مشددة على ضرورة استمرار إمدادات الغذاء للمواطنين وعدم تعرض الأمن الغذائي للخطر، إلا أن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الفرنسيين أرنو روسو، والذي أعلن عن تنظيم حركة احتجاجية شاملة في جميع المدن الفرنسية، قال“إن هذه التحركات ستكون خالية من العنف، لكنها ستكون حاسمة في توصيل رسالة قوية إلى السلطات الفرنسية والأوروبية، حيث تتزامن الاحتجاجات مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في البرازيل، في رسالة تعكس رفض المزارعين لهذه الاتفاقية للتجارة الحرة مع دول أمريكا اللاتينية”.

وكانت الاحتجاجات، التي اندلعت في يناير الماضي وشملت إغلاق الطرق الرئيسية في البلاد، قد نجحت في الحصول على وعد من الحكومة بزيادة دعم المزارعين.. ورغم ذلك، أشار روسو إلى إن الحكومة لم تنفذ إلا جزءا بسيطا من الوعود، وهو ما أثار غضب المزارعين مرة أخرى ودفعهم إلى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية.