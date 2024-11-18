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تعطل الإنتاج بأكبر حقل نفطي في غرب أوروبا

11/18/2024 2:28:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“إكوينور” النرويجية، الإثنين، توقف الإنتاج في حقل“يوهان سفيردروب” النفطي ، الذي يُعد الأكبر في غرب أوروبا، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي، دون جدول زمني واضح لإعادة تشغيله.

وقال متحدث باسم الشركة في إفادة صحفية، إن العمل جارٍ لإعادة تشغيل الحقل، مضيفًا أن العطل نجم عن تصاعد الدخان في محطة تحويل كهرباء برية ترسل الطاقة إلى المرحلة الأولى من تطوير“يوهان سفيردروب”.

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وأضاف أن الأمر اكتُشف بسرعة، لكنه أدى إلى إغلاق مؤقت للإنتاج في الحقل بالكامل، مشيرًا إلى أن إمدادات الطاقة لحقول أخرى في منطقة مرتفعات أوتسيرا في بحر الشمال لم تتأثر.

وفي وقت سابق، قالت“إكوينور”، وهي مشغل الحقل وتمتلك قرابة 43% منه، إن حقل“سفيردروب” ينتج نحو 755 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.

من جانبه قال“جيوفاني ستونوفو” المحلل لدى“يو بي إس” لـ“رويترز”، إن هذا العطل قد يؤدي إلى تراجع إمدادات خام بحر الشمال، والذي يدعم المعروض المادي للنفط المرتبط بالعقود الآجلة لـ“برنت”.

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