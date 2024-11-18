تعطل الإنتاج بأكبر حقل نفطي في غرب أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“إكوينور” النرويجية، الإثنين، توقف الإنتاج في حقل“يوهان سفيردروب” النفطي ، الذي يُعد الأكبر في غرب أوروبا، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي، دون جدول زمني واضح لإعادة تشغيله.
وقال متحدث باسم الشركة في إفادة صحفية، إن العمل جارٍ لإعادة تشغيل الحقل، مضيفًا أن العطل نجم عن تصاعد الدخان في محطة تحويل كهرباء برية ترسل الطاقة إلى المرحلة الأولى من تطوير“يوهان سفيردروب”.
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وأضاف أن الأمر اكتُشف بسرعة، لكنه أدى إلى إغلاق مؤقت للإنتاج في الحقل بالكامل، مشيرًا إلى أن إمدادات الطاقة لحقول أخرى في منطقة مرتفعات أوتسيرا في بحر الشمال لم تتأثر.
وفي وقت سابق، قالت“إكوينور”، وهي مشغل الحقل وتمتلك قرابة 43% منه، إن حقل“سفيردروب” ينتج نحو 755 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
من جانبه قال“جيوفاني ستونوفو” المحلل لدى“يو بي إس” لـ“رويترز”، إن هذا العطل قد يؤدي إلى تراجع إمدادات خام بحر الشمال، والذي يدعم المعروض المادي للنفط المرتبط بالعقود الآجلة لـ“برنت”.
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