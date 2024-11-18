المجر: الاتحاد الأوروبي يخطط لعقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف وزير
خارجية المجر“بيتر سيارتو” عن تخطيط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، لفرض عقوبات ضد منشآت النفط والغاز والمحطات النووية الروسية في حزمة العقوبات الخامسة عشرة.
وقال“سيارتو” للصحفيين في الاجتماع الذي بثته قناة“إم 1” التلفزيونية:“لا يستطيع الزملاء الأوروبيون تحرير أنفسهم من أسر الأفكار القديمة، وهم الآن يستعدون للحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا”.
موضوعات متعلقة
بنك أوف أمريكا: سياسات ترامب
الجمركية تهدد أسعار السلع الأساسية تعطل الإنتاج بأكبر حقل نفطي في غرب أوروبا احتجاجا على اتفاقية“ميركوسور”.. موجة جديدة من غضب المزارعين
في فرنسا
وأضاف الوزير:“بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتوق إلى الدماء وتتحدث عن عقوبات فيما يتعلق بقطاع الطاقة، حتى أنهم يطرحون مقترحات مجنونة، فيما يتعلق بالعقوبات ضد الرياضيين والأندية الرياضية وزعماء الكنائس ومسؤولي الأمم المتحدة”.
وأكد الوزير أن الحكومة المجرية لن تسمح بأي عقوبات من شأنها أن تتعارض مع مصالح المجر وأمنها الوطني أو تهدد أمن الطاقة في البلاد.
MENAFN18112024000202011048ID1108898491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.