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المجر: الاتحاد الأوروبي يخطط لعقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي

11/18/2024 2:28:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف وزير خارجية المجر“بيتر سيارتو” عن تخطيط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، لفرض عقوبات ضد منشآت النفط والغاز والمحطات النووية الروسية في حزمة العقوبات الخامسة عشرة.

وقال“سيارتو” للصحفيين في الاجتماع الذي بثته قناة“إم 1” التلفزيونية:“لا يستطيع الزملاء الأوروبيون تحرير أنفسهم من أسر الأفكار القديمة، وهم الآن يستعدون للحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا”.

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وأضاف الوزير:“بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتوق إلى الدماء وتتحدث عن عقوبات فيما يتعلق بقطاع الطاقة، حتى أنهم يطرحون مقترحات مجنونة، فيما يتعلق بالعقوبات ضد الرياضيين والأندية الرياضية وزعماء الكنائس ومسؤولي الأمم المتحدة”.

وأكد الوزير أن الحكومة المجرية لن تسمح بأي عقوبات من شأنها أن تتعارض مع مصالح المجر وأمنها الوطني أو تهدد أمن الطاقة في البلاد.

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