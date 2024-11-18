بنك أوف أمريكا: سياسات ترامب الجمركية تهدد أسعار السلع الأساسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع“بنك أوف أمريكا” انخفاض أسعار السلع الأساسية بسبب تعهد الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” بفرض رسوم جمركية باهظة لتعزيز التصنيع وخلق فرص العمل في الولايات المتحدة.
وقال“فرانسيسكو بلانش”، استراتيجي السلع الأساسية لدى“بنك أوف أمريكا” خلال مقابلة مع“بلومبرج” الإثنين:“أمريكا أولاً تعني السلع الأساسية ثانياً”.
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ورجح“بلانش” أن تستأنف إدارة البيت الأبيض الجديدة بقيادة“ترامب” إصدار تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول التي ليست شريكة في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بعدما أوقفتها وزارة الطاقة في يناير.
تعهد“ترامب” بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع السلع الأجنبية و60% على الواردات من الصين، وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، يحذر بعض الخبراء من أن الاستراتيجية ستزيد من التضخم.
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